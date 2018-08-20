网购监督服务花钱买“自律” 投资or白费？

自律是个好东西，但并非人人都有。

自律是个好东西，但并非人人都有。

早上赖床的“懒癌”人群比比皆是，学习“三天打鱼两天晒网”者不在少数、健身减肥的Flag（网络流行语，意指“目标”）大旗在半道倒下一片接一片，众多拖延症患者正在“病入膏肓”的路上越走越远……不过，不少大学生有自己的对策，比如，花钱买“自律”。

怎么买？最近爆红影片《西虹市首富》中，主角王多鱼设计了一个“奇葩险种”——每个人花一块钱为自己的脂肪买份保险，体重每减轻1kg可获1000元理赔。虽没影片中简单、浮夸，但与之类似的“减肥险”“Flag险”可不少，监督自己学习、线上打卡运动等“自律”养成服务也是五花八门。

雇来的学业“监护人”

“常常是立完Flag，就被啪啪打脸。”考完六级后，英语不再是兰州大学研二学生姜晓的“刚需”。尽管她清楚，自己学的是哑巴英语，还时常提笔忘词，可就是没有打开书本的动力。

然而，她学习英语的决心却在去年寒假被无意间引燃。她发现舍友购买了一期英语阅读课，每天在朋友圈分享学习进度，还时常“安利”身边的朋友，“129元一期，用100天读4本英语书，计划打卡80天，还能得到实体书作奖励，很划算。”

一开始，姜晓觉得，舍友的行为并不明智。“全是免费资源，为什么还要花这冤枉钱？何况实体书到了，谁会打开看？”可刚开学，姜晓就看到了舍友的转变，“不管多忙，都会抽空学英语”。眼见旁人“大功告成”，姜晓再也坐不住了，她立刻选中一个口语课程，加入打卡大军。

花钱买来的“自律”很快发挥效力。“早上有阅读提醒，晚上有补读提示，班主任还会在微信群强调‘出勤退款’的激励机制。”此后，早上一睁眼，姜晓就会想到学英语，睡前也惦记着打卡，就连坐车，都不忘完成计划。“花了钱，就会暗示自己坚持下去，不能白花钱。”几个星期下来，姜晓养成习惯，“好像一天没读，就少了点什么”。

北京航空航天大学大三学生戴森则是为了二刷英语六级，在某微信公众平台上下单了一份30元的“Flag险”，督促自己背单词、做题。想想自己一周的冰淇淋钱，他咬咬牙，完成了自己的小目标，获得了30元的返款。“效果还不错。”他笑着说，这也能算是一种对自己的良性监督机制。

据记者观察，类似的打卡学习服务还不少——某一英语学习公众号就推出了“背单词补贴计划”，用户先交98元学习保证金，然后每天线上背单词10分钟，坚持180天并在朋友圈打卡，就可获得200元的返现；在某网购平台，也活跃着一大拨售卖监督学习服务的网店，多的月销过百，有的店还提供一个月420元的监督服务，“每天3次打卡，学长亲力亲为，每日学习任务反馈，学长亲自监督”，另有学习方法指导等，可谓“一条龙服务”。