过去3年，近2000名港生赴粤实习

这个暑假虽然炎热，但是来广东实习的香港大学生，却比去年明显多了起来。他们享受工作也享受生活，日子过得充实而快乐。

这个暑假虽然炎热，但是来广东实习的香港大学生，却比去年明显多了起来。他们享受工作也享受生活，日子过得充实而快乐。

香港科技大学的李沅蓝，在前海微众银行感受到满满的诚意。她的工作是参与大数据建设中的流程开发。她说，这样的实习机会，在香港的专业实验室可能有，但那只对硕士博士生开放，一个在读本科生，几乎没有这种机会。团队中的每位成员都是业务高手，但大家都能毫无保留地帮助她。这让李沅蓝温暖的同时，更加珍视这个实习机会。

粤港澳大湾区积极活跃的创业环境，特别是深圳优良的创业配套环境，让曾展锋印象最为深刻。这个香港大学计算机专业的大四男生，从北京实习后又加入了深圳优必选科技公司。在这里，他参与了人工智能与机器人项目。内地的产品设计到成品出来，速度之快，产业链之发达，让他很是惊喜。

曾展锋的理想是做玩具设计。忧心香港创业艰难的父母一直对此持反对意见。此次实习，看到许多普通人创业成功的事例，他更坚定了做玩具设计的初心。

参与感成就感，与实习老师结下的友谊，对内地真实的感知，未来求职时内地实习经历的加分项，这些自然令实习生们喜不自禁。其实，他们都是“粤港暑期实习计划”的受益者。

2015年，为推动两地青少年的合作交流，粤港联手推出了“粤港暑期实习计划”。港方负责组织实习生源，广东省专事实习安排。

惠及学生生活的便利措施出台，三年的运作，令该计划日臻成熟：深圳、中山、珠海、东莞、惠州征集了很多优质岗位，知名品牌企业纷纷入伍。今年，广州市接待的实习生是去年的两倍，其他城市接待人数比去年均有大幅增加。该计划初具影响力，已成为两地青少年交流的知名品牌。今年，“粤港暑期实习计划”已更名为“粤港澳大湾区青年实习计划”。计划突出大湾区特色，把澳门大学生实习引入计划范围。

港方承办机构之一的香港菁英会副主席黄丽芳也印证了这一结论。她介绍，实习单位都是行业知名企业，业务涉及金融、法律、物流、科技等，学生们的选择余地很大；深圳前海、广州南沙、珠海横琴等地的港澳青年创业基地可以与香港大学生实现无缝对接。“过去3年，超过1900名香港大学生赴广东实习。很多在美国、英国读书的香港青年，也希望利用暑期参加这个实习。”她说。

作为港方承办机构香港各区专上学生同盟顾问，王耀莹对实习计划有着更切身的体会。这4年的暑期，他做着同样的一件事：带领大学生赴内地实习6至8周。

王耀莹总结说，读书、上庄（加入大学社团组织）、住学生宿舍、拍拖（谈恋爱）和做兼职，是过去香港大学生在校期间必做的5件事。少了一项，大学生涯似乎就不完美。现在，学生们多了一件事：去内地实习。

“因为这关系到他们的职业规划，再考虑粤港澳大湾区的发展前景，学生们把暑假的内地实习看得很重。”他说。