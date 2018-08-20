美式体验成为卖点 赴美游学“含金量”几何？

每逢暑期，海外游学就成为热词，今年也不例外。美国是最受中国学生青睐的海外游学目的地之一，那么赴美游学活动“含金量”如何？

据新华社电 每逢暑期，海外游学就成为热词，今年也不例外。美国是最受中国学生青睐的海外游学目的地之一，那么赴美游学活动“含金量”如何？

记者近日通过走访调查发现，美国的教育资源和语言环境具有吸引力，但游学项目质量参差不齐导致学生体验和感受不一。业内人士建议，赴美游学要选择资质齐全、口碑好的正规机构，家长在送孩子赴美游学时也要从实际需求出发。

据国内在线旅游平台携程旅游今年4月发布的《2017－2018年度游学旅行市场报告》，2018年出国游学及参加营地类旅游人数预计达100万人次；美国是最受欢迎的海外游学目的地，英国和澳大利亚紧随其后。

记者调查发现，赴美游学产品种类和主题繁多，主要针对年龄在8~18岁之间的青少年，营期一般是2~3周，价格一般在3万~5万元人民币之间，热门游学目的地包括华盛顿、纽约、洛杉矶、旧金山等城市，内容包括游览当地景点、参观知名学府、体验美式课堂教育、户外运动及拓展等。

华盛顿唐人街一家旅行社负责人刘女士告诉记者，美国游学最大的卖点是美国学校和美式课堂，尽管绝大多数游学项目营期不长且实际效果也很难衡量，但有经济实力的家庭还是愿意让孩子体验一下。

游学项目水平参差

学生体验各不相同

据了解，中国学生参加美国游学活动主要有3种渠道，一是通过自己所在学校与国外学校的合作项目；二是购买留学机构、旅行社等游学服务提供商的产品；三是自己申请国外学校发布的游学项目。

即将升入高中的李同学今年暑假随游学团到访了美国东海岸。他对记者说，两周的游学很充实、也很紧张，除了在华盛顿和纽约的观光活动，大部分时间都在波士顿与美国学生一起上课。他选择了“模拟联合国”和“优秀领导者”两项课程，每天傍晚还有智力竞赛、乐队演出、魔术表演等主题活动。

李同学说，课堂上都是英文交流，课下也有很多说英语的机会。课上老师和学生都很放得开，他很喜欢这种轻松、活跃的课堂环境。

不过，另一位李同学的体验就没有那么理想了。据她介绍，初一时曾随学校安排的游学团到哈佛大学参加一个模拟联合国经济峰会的活动，但由于当时英语水平有限，她很难与美国学生深入交流。对她而言，游学印象最深刻的活动是参观哈佛大学、波士顿大学等几所世界著名高校。

精心筛选看重资质

根据需求量力而行

记者调查发现，海外游学市场巨大，除正规旅行社和教育培训机构外，很多公司甚至个人涉足组织海外游学项目，致使游学项目质量良莠不齐。

在美国加州首府萨克拉门托一家教育机构担任海外运营总监的常增成在接受记者采访时说，作为青少年游学团，成团的首要前提是保证学生的安全。据他了解，一些不规范的游学团组织者为节省费用，会精简必要的带队人员，甚至临时雇用缺乏资质的当地留学生陪团。他建议游学一定首选资质齐全、口碑好，有固定国外合作伙伴的旅游和教育机构，还要考察以前举办游学活动的反馈情况。

常增成说，游学团分很多种，他比较推荐中方与美国大学、高中共同举办的夏校和夏令营活动。夏校以不同科目的学习研讨为主，完成课程后会得到学分，颁发结业证书；夏令营则分为体育、科技、野营等主题和门类，学生可以根据自己的兴趣选择相关方向。

他提醒说，有的游学项目对外声称在某些著名大学开设课程，其实并非和校方正式合作，仅仅是租借学校教室，聘请相关老师授课。有的游学团则安排了大量走马观花式的游览游玩项目，充其量只能称得上名校观光游。