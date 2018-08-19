南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

不能放松对“黑培训”的监管

2018-08-19 08:37 来源：中国教育报
字号减小 字号增大

　　据《新华每日电讯》报道，从调监控发现老师对学生打脸，到家长发现厨房内存放过期食品，再到官方回应该机构无证经营，安徽合肥一培训机构接连被发现存在多方面问题。这家培训机构为何无证经营一年多却未被监管部门发现？

　　据报道，这家常春藤成长中心先是被反映孩子遭到老师打脸和用脚踢，前往交涉的家长在该培训机构厨房内又发现了过期食品，厨房摄像头也被胶带纸遮挡。通过家长的举报和其他维权手段，这家培训机构的本真面目才被揭露出来。不难设想，若不是家长的较真，恐怕这家培训机构无证经营一年多的本真面目还不会被发现，说不定会一直无证经营下去。

　　经查，该机构在未取得合法证照的情况下，擅自开展幼小衔接培训，并违规向其他培训机构提供配餐。教育部门已依法责令该机构停止办学；食药监部门对现场发现的过期食品进行了查封、扣押并依法立案；公安机关对工作人员轩某粗暴对待儿童情况正组织相关调查。如此力度虽然很解气，不过却是出了事儿才这样，这些职能部门为何不早点行动呢？

　　不难理解，滋生乱象的地方往往是“失管地带”，此培训机构未尝不是滋生于这样的地带。而当事人也坦然承认自己是超范围经营，可见其并非不懂法，而是不畏惧法律规定。何故？固然与经营者的胆大妄为有关，但更大程度上在于相关职能部门的监管不力、执法不严，甚至对违法违规现象熟视无睹。

　　据了解，开办一家培训机构须走一定的法律流程。最基本的首先要有合法的营业执照和相应专业的办学许可证，才能正常经营。比如，办理办学许可证要具备200平方米自有房产，房屋性质不能是住宅等条件。而且，师资、设施等方面条件也应达到一定标准才行。所以，对于经营者而言，理应按照法律行事，而不能自作聪明甚至打擦边球。

　　让非法黑培训机构无立足之地，唯有强化监管。监管校外培训机构的规定散见于公司法、民办教育促进法等法律法规中。比如，教育等主管部门应发挥行业主管部门作用；工商和市场监管部门应加强校外培训机构招生广告监管力度；而且，日常的教学行为也不能缺失有效监管，可以引入第三方的专业监管等等。唯有形成严管严控状态，才能消弭行业乱象。

　　同样，对于社会上的培训机构，家长也可以作为社会力量进行监督。比如，在给孩子报班时，仔细核实其资质，对于无证经营或者超范围经营的，不应仅限于自己远离免受伤害，更应该通过举报等方式，让这些不法经营者得到法律制裁。只有人人充当好监督员的作用，才可以避免这些培训机构处于失控地带。

 

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第286期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235