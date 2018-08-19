@准大学生！开学行囊最全物品清单在这里

暑期接近尾声，收到大学录取通知书的同学们即将背起行囊，踏上新的旅程。录取通知书在手，你还要做哪些准备？除了通知书，新生入学应该带点什么呢？今天，小编为你一一介绍。

暑期接近尾声，收到大学录取通知书的同学们即将背起行囊，踏上新的旅程。录取通知书在手，你还要做哪些准备？除了通知书，新生入学应该带点什么呢？今天，小编为你一一介绍。

先来看看收到录取通知书之后，需要做好的5件事

检查录取通知书

拿到录取通知书后，要认真阅读录取通知书邮件。录取通知书中一般包括通知书、入学须知、学校简介、银行卡、电话卡等，根据邮件列出的清单，详细检查里面的物件，以防误领。

准备入学用品，熟悉高校

根据录取通知书中的入学须知准备物件和学费等报到所需用品。如：生活用品、学费生活费、报到所需证件材料等。如有疑问，可以拨打录取通知书里面提供的电话咨询。

仔细阅读学校介绍，熟悉新学校情况，注意报到时间、军训时间、乘车路线等。可以关注录取院校的官方微信公众号，获取更多的入学攻略。登录学校的官网，查看新学期课程，提前准备大学专业课的学习。还可以选择加入同级的新生群，提前和同学交流，获取一些入学信息。

提前办好助学贷款手续

符合贷款条件的高校入学新生办理生源地助学贷款需要在新学期开始前，向家庭所在县（市、区）的学生资助管理中心提出贷款申请。需要携带纸质打印的《国家开发银行生源地信用助学贷款申请表》，本人身份证以及共同借款人（父/母）身份证原件及复印件以及高校录取通知书原件及复印件。新生入学后，指定的贷款银行会根据合同规定，在约定日期发放贷款，并将贷款资金汇入借款学生所在高校指定账户中。

办理过程中如有疑问，学生和家长还可在全国学生资助管理中心官网（http://www.xszz.cee.edu.cn/）和中国学生资助微信公众号（微信号：jybzzzx）查询国家学生资助政策及相关规定。也可在7月23日至9月12日每天8:00-20:00，拨打教育部2018年高校学生资助热线电话010-66097980、010-66096590，进行咨询。

填写家庭情况调查表

即高等学校学生及其家庭情况调查表。一般在录取通知书邮件中会附有，如果找不到可以到学校官网下载。新生入学后，办理大学助学贷款申请、助学金申请、奖学金申请等等都需要该表，填写之后需要到乡镇民政局盖章，建议多准备几份、不会填和无法确定的可以先不要填。填写时需要用碳素钢笔或黑色签字笔，字迹不能有更改、擦拭，内容不能添加。

另外，填表学生本人及其父母亲的姓名必须与各自身份证上的姓名完全一致。贫困证明上需要注明家庭具体人口，与其他资料中的人口信息一致，不能前后矛盾、混乱。

转团组织关系

确定录取之后要把自己的团组织关系转移到即将上的大学，一般来说在高中毕业时高中学校会把团组织关系档案和转团介绍信交由学生保管，主要转接的资料有入团志愿书、团员证以及档案袋，一定要保管好。档案袋千万不要撕开。

在办理转团组织关系时可能有以下两种情况：

（1）需要自己去毕业高中学校团委说明情况，然后领取转接资料。

（2）高三毕业前老师将全部转接资料发给个人，不需要自己去取回的，自行保管好资料。

转到大学时，开学前带好转接材料，到时候辅导员或者团支书会统一收集办理转团手续。