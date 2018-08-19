农村娃暑假进城 “第三学期”压力大

中考刚放榜，甘肃女孩思然就陷入比考前更忙的学习状态——每天往返县城，补习两门功课。其实，她成绩不错。初中在镇上读书，考上了全县最好的高中。

中考刚放榜，甘肃女孩思然就陷入比考前更忙的学习状态——每天往返县城，补习两门功课。其实，她成绩不错。初中在镇上读书，考上了全县最好的高中。

“山沟沟出了金凤凰。”乡里乡亲啧啧称赞。母亲秀芝却不这么想：“你看，英语才110多分，数学也差。”在外打工的她打电话斥责孩子，“听说第一名数学满分，英语也有140多分。你这个水平去了城里，怎么能和别人比。”

几天后，按照母亲的安排，思然开始了自己的“第三学期”。

农村孩子补课既为学习也为安全

没有人说得清，补习风是何时从城市蔓延到乡村的。平时孩子们上学，村里没有孩子的吵闹声；放假了，村里依旧见不到几个学生。

“还不是为娃好。”秀芝算起账来，“一节英语30元、一节数学30元，还有饭钱、水钱、车钱，我一天挣的刚够她补课。”秀芝在天津当保姆，月收入4000元左右。思然上20天的补习班，花去她半个多月的收入。

“好钢用在刀刃上，高中是关键，我们家长要支持。”秀芝说，她这辈子就吃了没文化的亏，决不能让孩子再走自己的老路，“就算砸锅卖铁，也要把娃供出来。”

秀芝所言是很多农村家长的心声。在石家庄藁城区张家庄镇一所补习机构任教的李玉甜有切身感受，“家长一来，先问授课内容，接着会指出自己孩子的短板，叮咛老师多费心。”

学业压力，让暑期辅导成为风气，不少家长跟风报班。李玉甜所在的辅导班就有200多名学生。“不论学习好坏，都想补一补”。

除了提高成绩，农村家长对辅导班还有更为现实和迫切的需求——将孩子留在课堂上，少往外跑就会少出事。

“这几年，村里连续有人溺水。今年又常下雨，我们只好把孩子接到身边。”张力两口子在西安一处工地上班，整天忙得团团转。可一放假，远在老家的儿子也不让他俩省心，不是爬树捉鸟，就是在河塘洗澡，孩子的爷爷奶奶压根儿没辙，只好求助儿子儿媳。

张力一家迎来团聚，但孩子的吃饭、学习又成了问题。后来，在工友的建议下，张力将儿子安置在一家提供午饭的暑期托管班，每月收费1000元。“不求学什么知识，只要孩子舒舒服服、安安全全就行了”。

小学生自理能力差，中学生学业压力大，这些现实状况，让农村家长的报班热情只增不减。家住重庆的刘阿姨就告诉记者，在她家铁桥，一个仅有6万余人的镇子，高中、初中、小学各个阶段的补习班都齐全，“孩子们还要分批上课，前一批上20天，后一批再上20天。”

“小候鸟进城”问题重重

事故频发，不管不行；竞争激烈，不补不行。家长的选择，让农村孩子告别假期，产生“放假不如上学”的感慨。

家长付出的也不只是一个月的收入。为了孩子“弯道超车”，他们有人当起全职司机，负责天天接送；有人则求助亲朋，将孩子寄养在县城；更有甚者，会带着锅碗瓢盆，在城里或镇上短暂定居。

相比城里孩子，这些农村孩子更明白家长的苦心。思然便是典型，为了省钱，她选择走读，“早上7点乘车进城，中午在书店休息一会儿，晚上回村里。”在思然看来，相比母亲的付出，自己每天一个多小时的车程，以及午休时间无处容身的窘迫都可以克服。

然而，大多县城与乡镇补习班辜负了家长的期许。“安全不达标，师资不达标。”经营着一家补习机构的魏军一语道破。

“小学1~3年级，家在500米以内；4~6年，家必须在城区；初中及以上，需要家长作出免责声明。”为了学生上下学的安全，魏军对生源作出限定。但在他的补习班里，仍有两位来自周边乡镇的中学生，每天像“候鸟”一样，往返县城。

“路上出了问题，谁也说不清。”魏军有自己的顾虑，因为之前就有孩子在补习路上发生车祸，家长向老师问责的前车之鉴。但为了招生，他只能安慰自己，“这种事都是个例，哪会轮到我头上。”

魏军还透露，大多辅导班都没有办学资质。一些托管班，提供的食宿，也不能满足孩子的成长所需。师资更是参差不齐，与学生“提高成绩”的诉求相去甚远。

李玉甜也承认，自己工作的辅导班里老师大多是在校大学生，上课内容多以做题为主，“训练速度，提高正确率，让家长看到成效，但这种做法，对长远学习并没有帮助。”

农村孩子期待精彩假期

回村过暑假，没人管没人教；送到补习班，也并非一劳永逸。农村娃的假期，真的找不到正确的打开方式吗？

陇南光明公益联合会的张鸿鹏做出尝试。今年暑假，他和同伴在甘肃陇南市武都区马营乡金厂小学发起了为期10天的“红领巾动感夏日与爱同行”夏令营，免费将15名农村孩子带进市区，体验不一样的暑假生活。

“早上8点到10点辅导孩子写作业，之后进行卫生、环保、健康、礼仪等内容的专题讲座。下午邀请一些课外机构的老师，教孩子们绘画、舞蹈、魔术、乐器。此外，还抽时间带孩子去景区、看电影、做蛋糕……”张鸿鹏细数夏令营的各项安排。

张鸿鹏说，在某种程度上，这是对自己童年的补偿。他出生在一个偏远山村，第一次进城是初二。

“农村孩子的大多数时间都被淹没在学习里，为了升学，不停做题、不停补习。暑假生活是孤单、寂寞、单调的，缺乏生机。”当张鸿鹏回首，他看到更多孩子正在复制自己的成长轨迹——没有见过大世面，与外面世界脱节，学习之外，生存技能、特长、动手能力也与城市孩子有很大差距。

张鸿鹏组织的夏令营与那些补习班完全不同。15名营员玩学结合，长了见识，连性格也开朗起来。

“作为爱心组织，我们的力量十分有限。”张鸿鹏有些无奈。他坦言，要真正填补农村孩子的假期“空白”，必须由政府、学校、家庭及社会组织通力合作，破解农村孩子假期“无地方可去，无东西可学，无项目可玩”的难题。

“一方面，农村地区要多建一些图书馆、体育场，让孩子不出村子，也有事可做。另一方面，要利用社会力量把知识、文艺以及娱乐活动送下乡，让孩子开阔视野。”一位乡村教师给出自己的建议。

“有能力的社会组织，可以开展一些结对活动，让城里的孩子感受农村的生活，让农村的孩子领略城市的文明。”张鸿鹏补充道，“暑假本来就是让孩子放松的，光学习肯定不对。”（文中孩子及家长姓名均为化名）