“红包返利”骗局 骗到小学生头上

近日，南京一小学生因为参与QQ群“红包返利”游戏，而损失了全部的零花钱，最后在妈妈的开导下才说出实情。

近日，南京一小学生因为参与QQ群“红包返利”游戏，而损失了全部的零花钱，最后在妈妈的开导下才说出实情。

最近几天，笑笑的妈妈感觉女儿一副心事重重的样子，经过多次交流，女儿才告诉妈妈，自己在网上被骗光了平时积攒的所有零花钱。

得知此事后，笑笑妈妈忙带着女儿来到大校场派出所报警。笑笑妈妈告诉民警，平时女儿和班上的同学喜欢在班级QQ群里发一些小红包互相抢着玩，通常金额也就是几分、几角的，她也就没太在意。没想到这次，女儿竟然遇上了骗子，还被骗走了1000多元。“这可是孩子存了几年的零花钱啊。”

暑假中，笑笑的一位同学将她拉进了一个QQ群，同学告诉她说群里发红包会有返利，而且自己尝试过后，真的拿到了返利。一听还有这样的好事，笑笑也有些心动。加入群后，笑笑发现管理员不间断地会发一些小红包在群里，自己一次还没发过就已经抢到了好几块钱，这让她非常开心。没过一会，群里的管理员给笑笑发来私信，称现在发红包就会有双倍的返利，金额越大能拿到的返利也越多，活动已经到尾声，让笑笑抓紧参加。

看见很多人都拿到了返利，笑笑便分6次将自己平时积攒的1200元零花钱发给了管理员。然而期待的返利却迟迟没来，问询管理员，得知还需要发500元才能得到返利。笑笑提出不想玩了，要求退钱，却发现自己已被拉黑并被踢出了群。目前，此案正在调查中。