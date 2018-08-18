人工智能学院如“雨后春笋” 教什么？怎么教？

人工智能发展之猛，潜力之大，已成为街谈巷议的热点，这一朝阳产业如何纳入高等教育体系，既能培养出合格人才，又能精准对接产业升级需求？人工智能学院，会是中国创新发展的又一个加速器吗？

在2018全球人工智能产品应用博览会上，一位参观者走过主题海报。李响 摄高校招生季，许多家长发现，不止一所高校的院系列表上出现一个新名字——“人工智能学院”。人工智能发展之猛，潜力之大，已成为街谈巷议的热点，这一朝阳产业如何纳入高等教育体系，既能培养出合格人才，又能精准对接产业升级需求？人工智能学院，会是中国创新发展的又一个加速器吗？

人工智能学院如“雨后春笋”

2017年9月，中国科学院大学率先成立人工智能技术学院，此后上海交通大学、南京大学、哈尔滨工业大学、南开大学、杭州电子科技大学等10余家高校先后跟上，人工智能学院一时成为中国大学“关键词”。

这背后，是我国人工智能产业人才供不应求的现实。据业内人士估计，人才数量缺口在百万级别。

业内人士表示，人工智能技术门槛较高，因此研发能力及实践经验兼备的人才成为企业争抢的目标。目前人工智能人才培养分散在高校的计算机学院、软件学院等多个院系，毕业生难以具备人工智能领域的整体素养。

截至2017年12月，全国已有71所高校围绕人工智能领域设置了86个二级学科或交叉学科。据悉，许多尚未成立人工智能学院的高校，也在大数据、计算机等专业培养方向中明确列出“人工智能”方向。

教什么？怎么教？

半月谈记者梳理发现，各校人工智能学院在人才培养方向上不尽相同。如中国科学院大学的人工智能技术学院设立了模式识别、人工智能基础、智能人机交互等6个教研室；南京大学人工智能学院拟设立“机器学习与数据挖掘”“智能系统与应用”两个专业方向。

“人工智能属于交叉学科，任何一个高校都做不到囊括全部方向，要结合自身基础和优势来安排。”杭州电子科技大学人工智能学院党委书记彭冬亮说。

目前，国内多所高校正在争取将人工智能增补为一级学科。“人工智能成为一级学科，会大大促进高校相关教育资源的整合。”浙江大学人工智能研究所所长吴飞表示，就人工智能高等教育而言，中国与美国差不多同时起步，合理的顶层设计，将有助于中国人工智能教育提速发展。

人工智能学院的人才培养如何确保质量？多位受访专家认为，课程与教材是本科教育的“牛鼻子”，人工智能也不例外。

时下，人工智能课程体系的设置仍具有突出的“美国印记”，斯坦福大学等学校已通过网络公开课等形式探索出一整套课程模块。“不仅我们的学生在学，老师和企业研发人员也在学。”吴飞说，在初创阶段，中国人工智能课程安排还应当以借鉴国外先进经验为主，逐步形成立足中国实际的优化方案。

据了解，为尽快补齐短板，高等教育出版社成立了新一代人工智能系列教材编委会，计划从2019年开始陆续出版一批面向本科生和研究生的专业教材，覆盖人工智能核心理论和主要应用领域。

热潮中的冷思考

无疑，人工智能正在成为炙手可热的人才培养方向。不少教育界专家提醒，须冷静看待这股热潮，高校是否开设相关专业乃至建立相关学院、研究院，应有充分论证，尤其要避免“圈地思维”，避免一拥而上。

吴飞说，虽然高校有学科和专业设置自主权，但如果没有数学、计算机科学等学科的良好基础，缺乏交叉协作环境，人工智能学科的发展就无法获得坚实支撑。

“学校设置人工智能专业，最重要的还是人才。我们专门颁布了一系列促进交叉学科发展的政策，为教师跨院系兼职提供制度性激励，这就促进了老师们从事人工智能教学研究的积极性。”中国工程院院士、清华大学副校长尤政说。

为进一步弥补师资短板，许多高校都把人工智能列为全球人才招聘的重点方向，还有一些学校选择邀请企业人才来校任教，如重庆邮电大学的人工智能学院就与科大讯飞共同建设。

目前，“中国高校人工智能(AI)人才国际培养计划”已启动，5年内将培训500名教师和5000名学生。教育部还表示，支持高校在“双一流”建设中，加大对人工智能领域相关学科的投入。