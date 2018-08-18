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网络成瘾孩子大多遇成长难题

2018-08-18 08:48 来源：中国青年报
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　　青少年沉迷网游已经成为全社会关注的问题。沉迷网游导致青少年视力减弱、成绩下降，身心健康受到不良影响，家长和老师费尽心思却往往难以找到有效的应对之策。中小学生沉迷网游的原因是什么？如何引导他们正确使用网络，避免网游成瘾？

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2000名中小学生家长进行的一项调查显示，87.3%的受访家长表示自己周围沉迷于网络游戏的中小学生多，中小学生普遍都有电子设备以及网游对年龄、游戏时长等不设限被认为是中小学生沉迷网游的两个最主要原因。93.2%的受访家长提醒在暑期要特别注意和防范孩子网游成瘾。

　　受访中小学生家长中，生活在一线城市的占29.4%，二线城市的占49.1%，三四线城市的占19.2%，城镇或县城的占2.2%，农村的占0.2%。

　　87.3%受访家长表示周围沉迷于网络游戏的中小学生多

　　河北唐山市民张红敏的儿子读小学五年级，女儿读小学一年级，她坦言两个孩子常抢着玩手机、游戏机。“我儿子小学二年级时就玩游戏上瘾了，趁我们不注意就拿着手机打游戏，家里来客人也不打招呼，头也不抬盯着游戏，已经近视了。我女儿受他影响也喜欢上了打游戏”。

　　广东省某外企员工张翰（化名）的儿子今年10岁，很喜欢玩网络游戏。“特别是只有爷爷奶奶陪他时，他就玩得更厉害。周末和节假日几乎整天都在玩。”张翰说，他儿子还曾拿着爷爷的微信给游戏充钱。

　　来自广东的胡彬（化名）有一个15岁的女儿。她坦言女儿晚上放学回家后常拿手机打游戏，有时边吃饭边玩，甚至因此忘记写作业。“我管教她，她也听不进去。她自己想戒也戒不掉。她的同学里有百分之七八十都在玩网游”。

　　调查显示，87.3%的受访家长表示自己周围沉迷于网络游戏的中小学生多。据受访家长观察，手机（79.9%）是中小学生最常用的玩网游的设备，其他依次是：平板电脑（44.4%）、台式电脑（43.4%）和游戏机（18.9%）等。

　　广东省肇庆市某镇公立小学六年级班主任梁乾（化名）介绍，农村的中小学生玩网游的情况也比较普遍。“男生较多，留守儿童较多。大部分学生玩网游的时间是在校外，无人监管的留守儿童有时会玩到深夜。”梁乾介绍，沉迷网络游戏的学生课堂上往往精力不集中，容易打瞌睡，但和同学谈论游戏情节或技巧时则异常兴奋。他们成绩会出现下降，甚至懒学厌学，旷课逃课。梁乾表示，有学生会偷偷到网吧打游戏，学校发现后会进行教育。

　　调查显示，影响学业（64.8%）和视力快速下降（59.8%）被认为是中小学生沉迷网游的两个最大影响。其他影响还包括：沉迷于游戏世界不能自拔（46.7%），作息不规律（46.5%），变得寡言少语，性格孤僻（44.8%），攀比游戏装备（29.9%），做其他事情时无法集中注意力（21.7%）。

　　中国青少年研究中心少儿研究所所长孙宏艳认为，现在的孩子是网络“原住民”，不可避免要接触网络。“网络游戏是‘双刃剑’，能帮他们交到朋友、减少压力，也会带来负面影响，比如损害颈椎、腰椎，因为游戏中的纠纷被攻击、被‘人肉’，还有可能接触到色情暴力的信息，影响正确道德观价值观构建”。

　　93.2%受访家长提醒暑期要特别注意和防范孩子网游成瘾

　　为何有的中小学生会沉迷网游？调查显示，受访家长认为两个最主要的原因是现在中小学生普遍都有电子设备（64.5%）以及网络游戏对年龄、游戏时长等不设限（60.8%），其他原因还包括：学生之间存在随意玩网游的不良风气（50.7%），一些家长让“电子保姆”陪伴孩子（44.0%），父母不在身边疏于管教（27.6%）等。

　　梁乾认为，中小学生沉迷网络游戏的主要原因是家庭监管缺失，其次是课外活动少，课余生活单调，第三是受社会不良风气的影响，“比如周边的人都在玩、网吧违规向未成年人开放等”。

　　“玩游戏的学生在学校总聊游戏中的人物、装备、技能这类话题，年纪小的学生自控能力不强，遇到新鲜的东西就想尝试。另外，大人总玩手机也影响孩子。”张翰分析。

　　孙宏艳介绍，她和团队曾做过一个研究，想知道什么样的孩子更容易网络成瘾。“我们在国内6个省份针对学生和家长分别发放6000多份问卷进行调查，发现网络成瘾的孩子大多在成长过程中遇到了不能解决、或没人帮助解决的问题，比如学习不成功、不受老师或同学喜欢、对自我不够认可、父母常吵架、亲子互动时间少或缺失等。我们还发现，网络成瘾的孩子，他们的父母越拒绝网络，比如把网线拔掉、电脑拿走，孩子越容易上瘾。家长的这种态度往往造成孩子背着家长上网。另外，家长对孩子教育方式粗暴或放任、溺爱，孩子更容易网络成瘾”。

　　调查中，93.2%的受访家长提醒家长暑期要特别注意和防范孩子网游成瘾。

　　“有一年暑假，我儿子接触了网络游戏，整个暑期他什么都没干，就天天玩游戏了。”张红敏说，她儿子就是在那时候玩游戏成瘾的，“也怪我当时没在意，觉得小孩子玩手机就是一时新鲜，结果现在管都管不住”。

　　梁乾认为，暑假时间长，学生缺少学校和老师的监管，此时如果家长监管不到位，他们很容易中了网络游戏的“毒”。

　　张翰现在经常尝试与儿子沟通，告诉儿子过度玩游戏的危害，也会跟孩子一起看网游成瘾方面的教育视频。“我跟他商量好周一到周五不玩，吃完午饭就休息，晚上好好写作业。周六日可以分时段玩会儿游戏”。张翰认为，父母应尽量少在孩子面前玩手机和网游。

　　梁乾认为，网游也有有益作用，比如可以帮助人放松，锻炼人的思维和反应能力，丰富课余和业余生活，“喜欢与沉迷是度的问题，玩游戏要适可而止，这才是对待网游的正确态度”。

　　怎样避免中小学生沉迷网络游戏？调查中，59.6%的受访家长建议提高网游相关法律层级，明确相关权责，51.6%的受访家长希望明确运营主体的法律责任，47.1%的受访家长建议家长学会为孩子选择合适的游戏产品，其他建议还有：尽快建立游戏分级制度（44.7%），就游戏内容严格审核玩家年龄（41.4%），家长对孩子上网的内容和时间进行控制和管理（39.1%），学校与家庭有效沟通，及时关注孩子身心状况（23.8%）等。

　　孙宏艳建议，家长用正确的方法去教育孩子，让孩子学会正确使用电子设备，另外要和孩子多一些互动，比如一起运动、一起旅游，这样孩子沉迷网游的可能性会大大降低。她还建议学校、家庭、社会密切配合，共同努力。“老师要对痴迷网络游戏的学生多加监督，正确引导。学校和社区要多开展一些有趣的课外活动，丰富学生的课余生活，如开放学校和社区的图书室等。”（记者杜园春 实习生 贝冰雅）

编辑： 唐巧燕

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