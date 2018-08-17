“唯论文”评价模式可以休矣

当前，高校之间“抢人大战”愈演愈烈，然而人才引进过程中的“唯论文”现象十分突出，特别是农林地矿等一些应用性强的行业院校也效仿此风，导致引进的“论文写手”型人才与学科实际需求脱节严重。这既不利于学校专业人才培养，也无法真正提升学科科研水平的国际竞争力。

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“曾经到一个普通农林院校参观，发现近几年引进的师资不少是利用开放式数据源在电脑上玩模型的‘论文写手’”。当前，高校之间“抢人大战”愈演愈烈，然而人才引进过程中的“唯论文”现象十分突出，特别是农林地矿等一些应用性强的行业院校也效仿此风，导致引进的“论文写手”型人才与学科实际需求脱节严重。这既不利于学校专业人才培养，也无法真正提升学科科研水平的国际竞争力。

教学、科研、人才培养、学科建设等通常是高校排名的主要评价指标，其中又以科研指标所占权重最大。就如同考试需要打分一样，任何评定体系都要有客观的判断标准，但如果过于强调一部分或某一类标准，就有可能扭曲制度本意，产生诸如“唯帽子、唯论文”的问题。现如今，一些地方政府每年依据高校排名下拨经费，其中最重要一项参考指标是SCI论文数量。许多院校也发现，要想让学校在排行榜上的名次蹿升，更有效的办法是直接引进戴“帽子”的“人才”。但问题是不同院校有不同的特点，研究型大学重视科研指标没错，但行业型的特色院校不必如此。即便在同一所学校，不同教师所承担的科研和教学任务量也不一致，基础课和专业课教师的教学工作量更截然不同，用论文作一刀切式的衡量，可能会诱导少数工作人员去发一些“垃圾论文”，甚至为了获取资源而投机取巧，极大地败坏正常的科研生态环境。

院校引进什么样的人才，本质上是对人才持什么样的评价。不久前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》，提出了把教书育人作为人才评价核心内容、实施代表性成果评价、评价方式多元化、科学设置人才评价周期等一系列改革举措，进一步明确了人才评价的方向问题。具体到行业院校，一定是外面引进的、能发表论文的才是人才吗？答案是否定的。在许多例子中，外来人才没有参与行业实践的经验，教学只能是照本宣科、蜻蜓点水，学生学完了脑子里一团浆糊。而诸如注册验船师、棉花质量检验师这样技术化的工种，偏向于脚踏实地的应用研究，如果有被同行认可的代表作，按理也应该算作科研成果。

淡化论文发表评价，摆脱“唯论文”化，应当是我国学术评价改革的方向。首先，应当建立高校之间的学术共同体，并逐渐把科研评价的主导权交给它们。过去由科研管理部门主导评价，难以对科研质量的高低作出准确判断，不可避免地要依赖一些外部评价指标。然而不同学科有不同的方法，不同领域有不同的规律，科学研究的探索性、前沿知识的专有性，决定了由学术共同体对其贡献进行判断更为科学合理。其次，行业院校和综合大学有别，要突出评价专业技术人才的业绩水平和实际贡献。在评价体系的制定上，不能只按论文、获奖多少来评价人才，基层行业单位、生产单位的意见也很重要。因此，可以将基础学科和应用学科考核标准的区分度进一步明确，后者应突出解决工程实际、承担实际科研项目的能力，借此形成鼓励行业院校师生解决实际问题的导向，引导教师将自身优势更好地运用到行业中。

当前，对于高校教师工作的评价体系越来越综合化，无论是教育管理部门还是各大院校，必须真正深入领会人才评价的内涵和特点，充分认识到科研、教学以及其他工作彼此有别，尊重不同工作的价值规律，形成符合学科特点的评价标准，激发教师的积极性和创造力，稳步提升学科和学校的竞争力。