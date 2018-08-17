广东省2018年普通高校招生录取工作圆满结束

今年，广东省普通高校招生录取工作于7月7日开始，经过提前批、本科批次和专科批次院校的录取，至8月15日，录取工作全部结束。全省共有65.6万名考生被高校录取，比去年增加1.9万多人，超额完成招生计划任务，其中本科录取29.7万人，比去年增加近0.6万人;专科录取35.9万人，比去年增加1.3万多人。

南方网讯 记者从广东省教育考试院获悉，今年，广东省普通高校招生录取工作于7月7日开始，经过提前批、本科批次和专科批次院校的录取，至8月15日，录取工作全部结束。全省共有65.6万名考生被高校录取，比去年增加1.9万多人，超额完成招生计划任务，其中本科录取29.7万人，比去年增加近0.6万人;专科录取35.9万人，比去年增加1.3万多人。

今年广东省在普通高校招生录取工作中进一步深化改革，加强管理，优化服务，呈现出新亮点：

一是改革力度“大”，考生填报志愿的满意度和满足率不断提升。今年我省首次实施了合并本科录取批次、扩大平行志愿实施范围、增加院校平行志愿数量、设置高分优先投档线和不服从调剂专业志愿等一系列改革举措，进一步降低了考生填报志愿的风险，增加了考生被录取的机会，提高了考生志愿的满足率和满意度。从投档录取情况看，各批次院校生源良好，大部分院校第一次投档即满档，考生档案的投出率与高校预期的契合度大大提高，特别是高分优先投档线投档率和本科批次整体投档率分别达到98.8%、99.3%，均创历史新高。

二是管理措施“实”，切实维护了招生录取工作良好秩序。省招生办在录取期间成立了2018年广东省普通高校招生录取工作领导小组，下设8个工作小组，统一领导和管理今年我省普通高校招生录取工作。各高校成立了由主要领导或分管领导任组长的招生工作领导小组，在制定学校招生计划、确定招生政策和规则、决定招生重大事项等方面充分发挥作用。各地市教育局、招生办也成立了相应的工作机构。在录取工作中，我省严密工作流程，严格录取管理，严肃工作纪律，全体招生录取工作人员严格按政策按文件按制度办事，全力维护了录取工作的公平公正和良好秩序。

三是执行政策“严”，确保各项政策落实不变形、不走样、不打折。在录取工作中，严格执行国家招生政策，坚决执行“六不准”、“十严禁”和“30个不得”的要求，确保各项政策落实不打折扣，各项措施执行到位。坚持本、专科录取在最低分数线上，严格按考生分数、排位和志愿顺序进行投档，凡未达到录取分数线或投档线的，一律不得投档、录取；坚持本、专科录取不对个人降分的原则，严禁点档、点招；严格按照向社会公布的招生章程择优录取，不准降低投档要求指名录取考生或照顾录取不合格考生。各批次在第一次录取过程中，不调整分数线，对缺额的院校适当调整分数线征集志愿，既保护了高分考生高分高录，又有利于高校完成招生计划。

四是信息公开“全”，确保招生录取公开透明。严格执行教育部的规定，坚决执行“十公开”的要求，做到“应公开、尽公开”。拓宽信息公开渠道，加快信息公开速度，加大信息公开力度，在第一时间将所有院校投档录取分数、投档录取排位、征集志愿安排等通过考试院官微、官网、南方号及各大媒体向社会公布，并适时召开招生录取新闻通气会，邀请省内各主流媒体采访录取现场，报道我省招生录取工作安排和进展情况，切实提高录取工作透明度、增加公众知情权。

五是招生服务“暖”，切实提高了人民群众对招生录取工作的满意度。在招生录取工作中，坚持一切为了考生，从考生的利益出发，切实为考生提供实实在在的“暖心服务”。一是认真组织好二次录取。在每一批次首次录取结束后，认真组织当批次未被录取的考生征集志愿，进行二次录取，进一步增加考生被录取的机会，最大限度地保护考生的权益。今年招生录取期间总共组织了四次征集志愿录取。二是耐心做好信访咨询工作。成立信访咨询工作组，安排专人值班，公布信访和举报电话，畅通信访举报渠道。对考生和家长反映的确认志愿、复查分数、退档和征集志愿等热难点问题进行耐心解答和依法依规解决，全力维护考生的合法权益。

六是信息发布“快”，营造了良好舆论氛围。今年，我省全国首创通过官微小程序向考生提供高考成绩和录取结果查询等权威、便捷的服务。每天定时向考生推送录取结果短信，推送志愿征集提示短信，并及时撰写、编辑新闻稿件，以最快的速度在考试院和省教育厅官微、官网等平台发布最权威、最及时的录取信息，确保了考生第一时间知晓录取结果、征集志愿情况、投档分数线等信息。据初步统计，从发布查询高考成绩到目前，官微新增“粉丝”34.8万人，推文155篇，其中单篇文章阅读量超10万+的达46篇，单篇阅读量最高时达351万余人次，官微页面访问量过亿人次，查询高考成绩和录取信息达450万余人次。