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强化本科教育要创新务实

2018-08-17 08:59 来源：人民日报 铁 铮
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　　前不久，新时代全国高等学校本科教育工作会议召开。会上，“本科不牢、地动山摇”“不抓本科教育的高校不是合格的高校”“回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想”等理念的提出，引起了社会的广泛关注。

　　在加快“双一流”建设的时代背景下，发出强化本科教育的动员令令人振奋。然而当下，要促使这些认识落实落地，更需要树立新目标、拓展新思路、制定新举措、展现新作为。

　　目标是行动的指南，缺少了明确的目标，行动就会偏离方向，甚至南辕北辙。因此，强化本科教育就要想清楚，新时代本科教育到底有哪些具体的、明确的、既有一定高度又符合实际的目标。培养什么样的人、如何培养人，这是高等教育面对的根本问题，因而本科教育首先必须把立德树人作为教育根本任务。此外，本科教育还应有一系列专业目标。从人才培养的过程看，本科教育有两大基本功能：一是为社会提供高质量人力资源，对这一部分学生而言，本科教育的目标就应当是，培养符合当今和未来一个时期社会发展需要的人才；二是为研究生教育奠定基础，与此相应，本科教育的目标就应更倾向于对学生研究能力、研究思维的培养。

　　强化本科教育，要有与新时代相适应的新思路。该怎样实现全方位育人、该如何设置课程、该怎样让专业与社会相融合、该如何引导学生参与实践？这些问题都需要更加深入的思考。在此过程中，学校要遵从人才培养规律和教育教学规律，要认真研究本科教育的特点、方法和技巧；既要认真汲取国外一流大学的经验教训，又要扎根中国大地办大学；既要有相对统一的强化标准和要求，又要对不同地区、不同类型的高校区别对待、分类指导，避免出现“花架子”工程，谨防“一阵风”。

　　本科教育能否得到真正强化，还在于管理部门的政策落实。在提出号召、明确要求之后，更重要的是研究制定切实可行的、有利于本科教育发展的一系列新政策。比如，教师考核评价指标体系、职称晋升制度需要改革，否则老师们很难对本科教学投入大量的时间和精力；再比如，教学效果的考核评价也需要改革，否则要么是走过场、表面化，要么会让教师在管理上顾虑重重。

　　强化本科教育当有新作为。加强本科教育，最需要的是实实在在的行动。会议召开之后，各高校、各管理部门应当认真谋划、深入论证，拿出新的行动方案，切实把蓝图、规划变成具体行动；广大师生也要自觉自愿、积极努力，一步一个脚印把工作做好。相信用抓铁有痕的精神，落实、落细、落小，新时代本科教育会展露出一个全新的面貌。

编辑： 柯丹洁

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