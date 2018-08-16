人工智能时代的未来教育进化

温传美老师借助作业盒子上课 2018年4月，国家教育部门正式发布了《教育信息化2.0行动计划》，为我国的教育信息化工作提供了新时代的实施路径。当前，移动互联网、大数据、人工

2018年4月，国家教育部门正式发布了《教育信息化2.0行动计划》，为我国的教育信息化工作提供了新时代的实施路径。当前，移动互联网、大数据、人工智能、深度学习等技术正在呈现裂变式的迭代升级，如何让这些技术更好地赋能教育，正在成为新的应用探索课题。

比如，虽然不同地区引入的信息化技术形态各异，但很多学校管理者和一线老师感觉收效甚微。一方面，这些手段无法为一线教师的“教”彻底减负增效，教学备课、授课、作业批改和家校沟通等工作依旧繁重。另一方面，校长作为“管”的角色，又缺乏有效的数据支撑和针对教学状况的动态监测机制。另外，家长也缺乏有效的工具实时掌握孩子的学情动态，出现家校沟通的断层。当前的信息化工具无法有效地实现老师教学、校园管理和家长督学的协同。

作业盒子是国内领先的智能教育科技公司，一直致力于用技术手段解决教育的痛点、难点。成立4年来，作业盒子从最初的作业工具切入教学场景，积累了海量的数据资源和丰富的AI教学内容，最终在这片土壤中，生长出了覆盖校园教学全场景的“云象校级服务”，同时也走出了一条践行《教育信息化2.0行动计划》的“盒子之路”。

2018年3月，天津市滨海新区大港第二小学。一场“别开生面”的运算比赛正在进行中：全场没有一张纸一支笔，每个孩子手持一部移动设备快速点击，学生们好像是在做游戏一般轻松，老师们也没有了繁复的批阅流程，比赛结束后全校参赛学生的成绩立刻显示了出来。

为了提升学生们的运算能力，培养数感、数学思维和良好的数学学习习惯，大港二小每学期都要举办几次趣味学习活动。以往比赛都是纸笔作答，需要老师花费近一个月时间筹备、组卷、阅卷、评卷。但现在，通过作业盒子的云象校级服务平台实现系统智能组题、自动批改、实时分析、生成学情分析报告，一天之内完成整个比赛。

在这次比赛中，学生边玩边练，在轻松的状态下完成竞赛并获得激励；老师节省了基础工作时间，通过精准的大数据分析每个学生的学习情况，借助移动互联网工具进行个性化教学；校长通过学情分析报告获知了各个年级、每个班级的教学状况。天津市大港区教育部门教研室领导和其他十几所学校的负责人现场观摩了大港二小的活动，互联网技术的应用和趣味学习场景的搭建让参观者对新时代教育有了全新的认知。

生长：从作业场景衍生出教学全生态平台

云象校级服务是以学校为单位的智能校园解决方案，涵盖智能教学、学情数据、教学资源和家校沟通四大功能模块，为学校提供更准确的教学数据、更全面的教学资源以及更高效的教学教务服务。搭建了从作业、备课、授课到教学管理的完整校园教学场景生态，旨在借助互联网平台和人工智能技术，从实际应用层面解决K12领域学校面临的教学痛点。

云象校级服务中的“智能教学”模块，覆盖作业、评测、比赛三个核心教学场景。老师通过作业盒子APP，可根据题型、难度、题量、知识点、学生能力差异等，一键智能布置作业，系统自动批改，生成学情分析报告。另外，作业盒子可以根据班级历史作答数据，精准推送更适合本班学生的易错题、复习题、检测题，让教学真正实现数据化、个性化。

借助云象校级服务平台，学校可以发起阶段性教学质量评测，评测后通过“学情数据”自动生成从班级到个人的《学情数据分析报告》。用“学情数据”+“智能教学”解决“教管协同”的难题。作业盒子创始人兼CPO贾晓明表示：“云象校级服务完全是从一线师生应用的土壤中生长出来的，我们从较早的作业场景切入，依托海量的数据和自主研发的智能教学内容，逐渐打通学校教学中的各个场景，通过技术手段，连接了老师、学生、学校、家长，切实解决了教学管理工作中的实际问题。这就是互联网产品特有的生长方式。”

进化：让机器成就更好的老师

云象校级服务就像是老师的“AI助教”。过去，很多老师都会陷在海量繁杂的日常工作中，“布置作业10分钟，批改作业一晚上”。再加上与家长、学生的各种沟通工作，完全没有时间再去深入了解每个学生的学习状况，更难思考如何在“教”以外帮助孩子成长。

长春市吉林大学附中力旺实验小学的温传美老师多年来一直在使用作业盒子为学生布置作业。在“互联网+”教育方面，温老师颇有心得：“借助互联网教学工具，可以根据每一单元的准确率了解学生的掌握程度，通过班级数据与全省的对比，老师可以分析了解到各单元、每个孩子学习目标的完成程度及水平，从而及时分层辅导，极大地提高了课堂教学效率。”

云象校级服务还配置有丰富的“教学资源”，包括基于细小知识点颗粒度的导学微课、名师直播课以及作业盒子自主研发的AI课程等，为老师打造了一所职业进阶的在线学校和资源库。“这就像是自己的‘机器人’助教一样，真正为一线老师的工作减负增效”，温传美老师比喻说。

赋能：让孩子更好地学，让孩子学得更好

在云象校级服务中，作业盒子通过趣味化学习场景搭建激发学生的学习兴趣，从孩子的天性出发，让孩子爱上学习。江苏省南京市梅山第一小学的经仕根老师表示：“孩子喜欢这种在互联网平台上做作业和做测试的学习形式，成绩自然就越来越好，就会朝着我们期望的方向去发展。”

长春市吉大力旺实验小学在“互联网+”教育方面的探索效果就非常显著。近日，在全国WMO奥林匹克数学竞赛中，温传美老师的班级有5名同学参赛，取得了一枚金牌、两枚铜牌、两枚优秀奖的喜人成果。

作业盒子还在行业内率先引入了“防沉迷”和“引导式访问”的功能模块，前者通过“体力值”和使用时长的设定，避免孩子长时间使用手机。后者通过家长锁定，可以限制除作业盒子以外其他功能的访问，确保为孩子营造一个绿色、健康、高效的在线学习环境。

连接：让家长参与成长

传统的教学场景中，很多家长不清楚孩子的学习进度，辅导也有困难。对学校来说，使用微信群联系家长难以保证沟通效果。作业盒子的云象校级服务平台针对家校沟通和家庭督学的问题，提供了针对性的解决方案：家校沟通功能中信息自动、永久留存，随时可以回看查阅；另外，家、校可以实现多种方式互动，老师可以一键发起通知、投票、讨论以及问卷调研等，增强家校沟通的紧密性和多样性。

老师和家长的沟通设计有消息“已读”“未读”的提示功能，提升了一对一、一对多的沟通效率。家长还可以通过作业盒子的家长端查看孩子的作业、考试得分、学情数据等信息，清楚地知道孩子的学习情况。

未来已来：让AI赋能教育

作业盒子成立4年来，从作业数字化、数据化切入日常教学场景，为师生提供移动作业工具，减负增效。截至目前，作业盒子已经走进了全国31个省市自治区400多座城市的70000所学校，超过3000万中小学师生在用作业盒子布置和提交作业。每天，活跃在平台上的用户有370万，产生的学习行为数据超过1亿条。海量的数据累积，加上工具属性和内容研发方面的优势，让作业盒子从最初的作业场景，延伸到了完整的教学场景生态，得以“生长”出云象校级服务平台。

在今年发布的《教育信息化2.0行动计划》中，国家明确提出构建智慧学习支持环境，推进技术开发与实践应用。大力推进智能教育，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用，利用智能技术加快推动教学方法改革，探索广泛、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。

作业盒子将继续秉持“让教育因科技更美好”的理念，推动大数据、虚拟现实、人工智能、深度学习等技术在教育领域的应用，不断迭代升级云象校级服务，让AI赋能校园，让科技赋能教育，让教育成就每一个人的未来。