教育部为你科普这节课，送给家长和孩子

近年来，由于电子产品的普及，外加中小学生课内外负担加重等因素，我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升。前不久，教育部、国家卫生健康委员会共同起草了《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》，明确力争到2030年，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中生近视率下降到70％以下。

近年来，由于电子产品的普及，外加中小学生课内外负担加重等因素，我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升。前不久，教育部、国家卫生健康委员会共同起草了《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》，明确力争到2030年，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中生近视率下降到70％以下。

什么是近视？在孩子的视觉发育期应该如何防控近视？今天小编为大家再科普一下这堂近视防控课↓↓↓

近视是指眼在调节松弛状态下，平行光线经眼的屈光系统的折射后，焦点落在视网膜之前。

近视是中小学生视力低下的主体，约占98%；而学生近视眼中，绝大部分是单纯性近视眼，约占97.8%，病理性近视眼仅占2.2%。而单纯性近视眼的形成，主要影响因素还是不良的视觉环境及行为。

单纯性近视形成的两个阶段

① 生理性阶段（假性近视）：可逆阶段

远视力下降只是一种现象，问题出在眼肌上，眼球的生物结构并没有发生改变（眼轴尚未异常增长）。

② 生物结构改变阶段（真性近视）：不可逆阶段

眼肌的功能性问题已演变成了眼睛生物结构的改变（眼轴已异常增长） 。

大数据研究结果表明：学生近视一旦产生，难以逆转，如不及时采取干预措施，听之任之，近视度就会随着年龄增加而增长，而且在10～13岁时增长更快。

近视眼一旦产生，难以逆转，因此，不能只“治”不“防”，更不能“病急乱投医”，重视对孩子的视力健康管理，从“认识”近视到“走近”视力健康管理。

1、更新观念，战略前移

生命周期的前移

即抓早抓小，从３岁起就为孩子建立《视力健康档案》，通过健康教育、监测预警、综合干预、动态管理维护好孩子的视力健康。

防控环节的前移

从预防、治疗前移至预测、预警。

预防意识的前移

不仅是关注视力不健康和亚健康的孩子，也应对视力健康的孩子采取措施，落实“早监测、早预警、早干预”让孩子安全、平稳渡过近视高发时期。

2、掌控眼屈光发育趋势

儿童青少年时期是眼屈光变化最快的一个阶段，规律是沿着“远视→正视→近视”的方向变化，呈不可逆走势。比较理想的情况是孩子到12岁后才由远视眼发育成正视眼。

孩子将来会不会发生近视？什么时候发生近视？近视后的增长速度如何？通过眼生物学监测可客观地反映眼发育状况。建议家长要从3岁起，每年带孩子进行监测。

3、了解眼生理功能状况

眼生理功能检测：就是针对双眼视功能进行的检测。通过眼生理功能检测和分析评估，对调节异常、集合功能异常、眼位异常等较为隐蔽性的视力健康问题做出判断，找出导致近视发生和发展的眼生理功能异常指标，为采取针对性的健康干预提供依据。

4、针对性进行综合干预管理

改善视觉环境

1、采光

书桌应放在室内采光最好的位置，白天学习时应充分利用自然光线进行照明，注意避免光线直射在桌面上。

2、照明

晚上学习时除台灯照明外，还应使用适当的背景辅助光源，以减少室内明暗差，使桌面局部光线与周围环境保持和谐。台灯亦选用有灯罩台灯，灯泡距桌面40厘米左右，放置在左前方，避免右手写字时手影遮住光线，桌面平均照度值不低于300勒（克斯）。

3、通风换气

要注意室内通风换气。避免室内积聚大量二氧化碳，使人感到头昏，头痛，增加视疲劳的症状。

4、课桌椅

配置与孩子的身高相匹配课桌椅，避免孩子被动养成不良的阅读、书写习惯。

培养视觉行为

好习惯必须从小培养，好习惯可以让孩子受益终生。

■ 养成正确的阅读、书写姿势；

■ 严格控制近距离用眼时间；

■ 多参加有益于眼肌锻炼的体育运动；

■ 保证睡眠时间充足；

■ 养成良好的饮食习惯；

■ 坚持做好眼保健操；

■ 坚持定期进行视力健康三级监测。

加强阳光锻炼与训练

学校严格落实体育与健康课程课时，确保小学一二年级每周4课时，三至六年级和初中每周3课时，高中每周2课时，每天安排25-30分钟大课间体育活动。家长适当陪学生参加户外运动，增加学生在阳光下活动的概率。特别是乒乓球、羽毛球、放风筝等活动，既可锻炼身体，又能锻炼眼肌，有益于视力健康。

为什么在基本相同的生活环境、生活方式和用眼要求条件下，有些孩子近视了？有些却不近视？因为，眼肌好、近视少。

科学采用光学干预，提供用眼保护

主要是利用光学干预的方法来减轻孩子近距离持续用眼时的调节、集合负担，提供近距离用眼光学保护，消除近距离用眼过度导致近视发生和发展的诱因。另外，通过戴用RGP（硬性透氧性角膜接触镜）、角膜塑形镜、周边离焦镜来矫正视力，控制近视加深的技术也得到了广泛应用，但要注意这些方法也有适应症和非适应症，不是人人适用。

三方共管

1、学校

是学生视力健康管理的主要平台，是沟通学生与家长的桥梁。应按要求建立健全工作制度，开展学校日常视力健康管理相关工作。

■ 开展视力健康教育与促进；

■ 改善视觉环境，培养学生正确的视觉行为习惯；

■ 配合落实学生视力健康基本监测、建档与信息反馈工作；

■ 督导学生家长落实三项监测和综合干预。

2、家长

是学生的监护人，是落实视力健康管理各项措施的关键。近视的发生、发展是多因素引起的，坚持以预防为主，实施全面视力健康管理，接受群体干预和个体干预指导，在改善视觉环境、纠正不良视觉行为的同时，提高孩子自我抵御近视的生理潜能，接受近距离用眼的光学保护，才能预防和控制近视的发生与发展。

3、专业防控机构

主要是提供近视防控专业服务的公共卫生服务机构。配合教育部门推广儿童青少年视力健康管理理念，重点面向视力健康、亚健康儿童青少年提供预防和健康管理服务。对个体和群体的视力健康状况以及各种危险因素进行全面监测、分析、评估和预警，提供有针对性的视力健康教育、咨询和指导服务，并制订相应的健康管理方案和措施，协调个人、组织和社会的行为，针对各种危险因素进行系统干预和管理。

（来源：微言教育）