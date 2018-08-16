手语有了“普通话” 盲文有了“规范字”

《国家通用手语常用词表》和《国家通用盲文方案》作为语言文字规范发布，已于今年7月1日起实施。这意味着，我国3300多万听力和视力残疾人有了自己的“普通话”和“规范字”，这是我国语言文字规范化建设中的一件大事，充分体现了社会文明的进步。

一位北京聋哑人去甘肃旅游，他打的手语，当地聋哑人能“听”懂吗？一位盲人摸读盲文，因为现行盲文大多不标声调，他能根据上下文“猜”出这个字吗？

《国家通用手语常用词表》和《国家通用盲文方案》作为语言文字规范发布，已于今年7月1日起实施。这意味着，我国3300多万听力和视力残疾人有了自己的“普通话”和“规范字”，这是我国语言文字规范化建设中的一件大事，充分体现了社会文明的进步。

七年磨一剑，回应听力视力残疾人需求

手语地域差异大、对新事物的打法少，盲文标调不规范……我国地域辽阔、方言众多，手语和盲文也不例外，其不规范给听力和视力残疾人带来很多困扰。

2011年，教育部、国家语委和中国残联委托国家手语和盲文研究中心，针对全国手语、盲文使用状况进行抽样调查。调查结果显示，63.1%的成年聋人和85.2%的聋人工作者希望制定国家通用手语，半数以上视力残疾学生、教师和成年视力残疾人认为需要完善盲文。

“这项研究花了整整7年。”中国残联副理事长程凯介绍，经过大量田野调查、语料采集、分析比对、学术研究，2015年，“国家通用手语标准”和“国家通用盲文标准”两大课题结项。此后，“国标”在全国26个省份的55家单位进行了试点，包括特教院校、聋人协会、盲人协会、盲文出版单位等。根据试点反馈进行了修订完善，又通过了专家委员会和国家语委的评审，《国家通用手语常用词表》和《国家通用盲文方案》最终形成。

语言是生动鲜活的，无时无刻不在演化发展。那么，制定“国标”需要遵循哪些规律呢？

程凯介绍，首先是“约定俗成、简明易用”。例如，在国家通用手语研究中，课题组成员的3/4为听力残疾人，他们来自全国12个省市，体现了手语第一使用者在研究中的主体地位。“各地听力残疾人坐在一起，语言政策研究人员、熟谙手语的高校科研人员和聋校教师参与其中，大家针对每个打法进行交流，从不同角度比较、分析每个手语动作，最终形成共识，这就是通用手语的主要词汇。”程凯说，全国还遴选了12个手语采集点，基本囊括七大方言区不同的民族地区，这些采集点将定期采集新鲜的手语打法，不断充实国家通用手语词汇库。“国标”的制定还充分考虑了其利于信息化、适应国际交流与合作等问题，使其不仅能运用于日常生活，还能更好地适用于电脑、互联网等领域，便于在国际上交流，从而促进残疾人信息无障碍发展。

手语求同存异，更加形象易用

手语也有“方言”。就拿“钱”来说，有的地方手语是做捻钞票的动作，有的地方则是用拇指、食指捏成小圆圈。

“《国家通用手语常用词表》体现了求同存异的特点，在编辑词表时，如果南北方差异较大，不能用一个地方的打法替代另一个地方，就将这两种打法并列收入。”国家手语和盲文研究中心行政委员会主任、北京师范大学教育学部教授顾定倩介绍。

拿到《国家通用手语常用词表》，很多听力残疾人表示，这个词表“更方便、更易懂、更亲切”。原来，相较于原《中国手语》，《国家通用手语常用词表》用大量听力残疾人日常习惯的手语，替换了过去许多和汉字一一对应的手语。“我们减少了表音的成分，因为对于听力残疾人来说，形象是最重要的。”顾定倩举例说，例如“偷偷摸摸”一词，很多听力残疾人不是打“偷”“摸”二字，而是直接模仿偷偷摸摸的样子。

同时，《国家通用手语常用词表》大量减少了手指字母的使用，注意描述手语表达时体态动作和面部表情的变化，重在体现手语表形表意的语言特点。比如，原来要打“详细”一词，需要用汉语拼音“X”来表示“详”。但这种手指字母看多了，很多听力残疾人会糊涂，这次修订，就把很多不太符合日常交流的手势替换掉了，以后再打“详细”，不需要再打“X”，只需要打两遍“细”，这在一定语境中表示更加细致。

“正是这些源自生活的手语，使广大听力残疾人看到通用手语很亲切、很喜欢，也愿意宣传和推广。”中国残联理事、中国聋协主席杨洋表示，《国家通用手语常用词表》遵循了听力残疾人朋友日常交流的视觉语序，非常自然顺畅，“来自不同地方的听力残疾人朋友见面后，能马上用通用手语进行无障碍交流，不用担心地域差异”。