南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

手语有了“普通话” 盲文有了“规范字”

2018-08-16 08:53 来源：人民日报 张烁
字号减小 字号增大

　　一位北京聋哑人去甘肃旅游，他打的手语，当地聋哑人能“听”懂吗？一位盲人摸读盲文，因为现行盲文大多不标声调，他能根据上下文“猜”出这个字吗？

　　《国家通用手语常用词表》和《国家通用盲文方案》作为语言文字规范发布，已于今年7月1日起实施。这意味着，我国3300多万听力和视力残疾人有了自己的“普通话”和“规范字”，这是我国语言文字规范化建设中的一件大事，充分体现了社会文明的进步。

　　七年磨一剑，回应听力视力残疾人需求

　　手语地域差异大、对新事物的打法少，盲文标调不规范……我国地域辽阔、方言众多，手语和盲文也不例外，其不规范给听力和视力残疾人带来很多困扰。

　　2011年，教育部、国家语委和中国残联委托国家手语和盲文研究中心，针对全国手语、盲文使用状况进行抽样调查。调查结果显示，63.1%的成年聋人和85.2%的聋人工作者希望制定国家通用手语，半数以上视力残疾学生、教师和成年视力残疾人认为需要完善盲文。

　　“这项研究花了整整7年。”中国残联副理事长程凯介绍，经过大量田野调查、语料采集、分析比对、学术研究，2015年，“国家通用手语标准”和“国家通用盲文标准”两大课题结项。此后，“国标”在全国26个省份的55家单位进行了试点，包括特教院校、聋人协会、盲人协会、盲文出版单位等。根据试点反馈进行了修订完善，又通过了专家委员会和国家语委的评审，《国家通用手语常用词表》和《国家通用盲文方案》最终形成。

　　语言是生动鲜活的，无时无刻不在演化发展。那么，制定“国标”需要遵循哪些规律呢？

　　程凯介绍，首先是“约定俗成、简明易用”。例如，在国家通用手语研究中，课题组成员的3/4为听力残疾人，他们来自全国12个省市，体现了手语第一使用者在研究中的主体地位。“各地听力残疾人坐在一起，语言政策研究人员、熟谙手语的高校科研人员和聋校教师参与其中，大家针对每个打法进行交流，从不同角度比较、分析每个手语动作，最终形成共识，这就是通用手语的主要词汇。”程凯说，全国还遴选了12个手语采集点，基本囊括七大方言区不同的民族地区，这些采集点将定期采集新鲜的手语打法，不断充实国家通用手语词汇库。“国标”的制定还充分考虑了其利于信息化、适应国际交流与合作等问题，使其不仅能运用于日常生活，还能更好地适用于电脑、互联网等领域，便于在国际上交流，从而促进残疾人信息无障碍发展。

　　手语求同存异，更加形象易用

　　手语也有“方言”。就拿“钱”来说，有的地方手语是做捻钞票的动作，有的地方则是用拇指、食指捏成小圆圈。

　　“《国家通用手语常用词表》体现了求同存异的特点，在编辑词表时，如果南北方差异较大，不能用一个地方的打法替代另一个地方，就将这两种打法并列收入。”国家手语和盲文研究中心行政委员会主任、北京师范大学教育学部教授顾定倩介绍。

　　拿到《国家通用手语常用词表》，很多听力残疾人表示，这个词表“更方便、更易懂、更亲切”。原来，相较于原《中国手语》，《国家通用手语常用词表》用大量听力残疾人日常习惯的手语，替换了过去许多和汉字一一对应的手语。“我们减少了表音的成分，因为对于听力残疾人来说，形象是最重要的。”顾定倩举例说，例如“偷偷摸摸”一词，很多听力残疾人不是打“偷”“摸”二字，而是直接模仿偷偷摸摸的样子。

　　同时，《国家通用手语常用词表》大量减少了手指字母的使用，注意描述手语表达时体态动作和面部表情的变化，重在体现手语表形表意的语言特点。比如，原来要打“详细”一词，需要用汉语拼音“X”来表示“详”。但这种手指字母看多了，很多听力残疾人会糊涂，这次修订，就把很多不太符合日常交流的手势替换掉了，以后再打“详细”，不需要再打“X”，只需要打两遍“细”，这在一定语境中表示更加细致。

　　“正是这些源自生活的手语，使广大听力残疾人看到通用手语很亲切、很喜欢，也愿意宣传和推广。”中国残联理事、中国聋协主席杨洋表示，《国家通用手语常用词表》遵循了听力残疾人朋友日常交流的视觉语序，非常自然顺畅，“来自不同地方的听力残疾人朋友见面后，能马上用通用手语进行无障碍交流，不用担心地域差异”。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第286期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235