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暑期求职兼职 谨防落入陷阱

2018-08-15 09:25 来源：南方日报 吴珂
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　　求职缴纳押金、报名费、培训费？网上刷单日入高达500元？高价拍摄艺术写真就能成为明星？当心，这些都是骗局！8月14日，广州市委政法委召开打击防范求职诈骗案例通报会，笔者在会上获悉，今年以来广州警方已接到求职类诈骗警情3100宗，其中“兼职刷单类”2800余宗，超过九成。

　　二维码扫描付款本金佣金有去无回

　　据广州市公安局刑警支队副中队长余奕剑介绍，近期网络上出现不少人打着“兼职刷单月入过万”的旗号，骗取求职者完成网络购物交易，却不返还本金和佣金。余奕剑称，该类诈骗案中，不法分子伪装成中介或代理公司招聘兼职“刷客”。他们承诺，应聘者只要根据指示拍下指定商品，付款后截图发过去，他们就会退还本金和佣金。“一般都是首次刷一个价值较小的单，给侵害对象退还本金或佣金，降低侵害对象的提防心理，接着让侵害对象刷价值较大的单而不退还钱款。”

不久前，广州反诈中心接到事主报警，称通过某网站发布的兼职信息，不久后事主收到一条做购物刷单的兼职短信，事主添加了对方提供的网络通讯号码，按照对方提供的链接及二维码进行操作，根据提示进行了两次支付（第一次500元、第二次1500元），操作完成后事主问对方要回本金时，对方以事主没有完成任务为由不予返还，此时事主才意识到被骗，合共损失现金人民币2000元。

与之类似，一名事主在手机通讯软件群里面找刷单生意，认识了一名女子，其发图片给事主，要求事主按照图片内容操作订单。对方首先发一个网址要事主操作，打开网址后屏幕显示付款金额为7739元人民币，事主支付宝没有钱，对方便要求事主从花呗里面借钱付款。事主完成订单后等待对方退钱时，对方又要求事主继续完成一单7000多元的订单，当时事主觉得有问题，就没有继续操作。对方把事主踢出群，联系不上，事主这才意识到自己被骗。

　　求职先缴费？诈骗！

　　据介绍，一些不法分子会编织各种美丽谎言，以缴纳押金、报名费、租房费、培训费等为由，诱骗求职者将钱存入指定账户，方可获得期许职位。笔者了解到，此类诈骗分为接触类和非接触类两种。接触类诈骗主要是面试完以服务费等名目为由，要求事主支付并回去等待，后以借口推迟退款进行诈骗。而非接触类则是通过某网络求职平台发布招聘帖，通过客服与事主联系，再以入职费、服装费和培训费等理由要骗取事主钱财。除此以外，还有一些“黑中介”以介绍工作为名提供虚假招聘信息并违规收取费用。据广州市人社局监督支队副支队长张朝光介绍，去年4月，该局收到12345热线举报，称广州某人力资源服务有限公司存在提供虚假招聘信息、违规收取职业建档费。经调查，该公司并未取得人力资源服务许可，违法收取求职者建档费的收款收据共13本，每本30页。人社局责令该公司对违法收取的建档费进行退还，共计退还75人14850元，并对其作出了罚款48000元的行政处罚决定。目前，此案已经移送越秀区人民法院强制执行。

编辑： 柯丹洁

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