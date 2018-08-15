学有所教，“有学上”更要“上好学”

40年来，广东教育一路阔步向前，在全国率先实现基本普及九年义务教育、扫除青壮年文盲，推动“新大学运动”、广州大学城建设，实现了从“缺学上”到“有学上”再到“上好学”。特别是党的十八大以来，广东深化教育领域综合改革，全面推进教育现代化，打造南方教育高地，持续为实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供坚实的人才保障和智力支持。

近日，今年广东高考录取工作基本结束，打了一个“漂亮仗”：本科投档率高达99.3%，29.7万名考生圆梦本科大学，为恢复高考41年来最好水平。

习近平总书记在党的十九大报告中强调“优先发展教育事业”。作为改革开放的前沿地，40年来广东经济社会发展发生了翻天覆地的变化，一跃成为经济强省。广东坚持教育优先发展，建设教育强省。

40年来，广东教育一路阔步向前，在全国率先实现基本普及九年义务教育、扫除青壮年文盲，推动“新大学运动”、广州大学城建设，实现了从“缺学上”到“有学上”再到“上好学”。特别是党的十八大以来，广东深化教育领域综合改革，全面推进教育现代化，打造南方教育高地，持续为实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供坚实的人才保障和智力支持。

补齐短板▶▷

全国率先基本普及九年义务教育

1977年冬天，来自广东潮州的山村学校民办教师陈平原和代课老师吴承学一起走进高考考场，以优异的成绩考上中山大学中文系。多年后，这两位老同学分别在北京大学、中山大学中文系担任教授，先后获聘教育部“长江学者”特聘教授，传为学界佳话。

“觉得真的是走在希望的田野上。”陈平原回忆，统一考试，择优录取，表面上只是回归教育常识，却是打破各种思想禁锢的利器。后来七七、七八、七九级大学生，成为改革开放路线的坚定拥护者。

41年前的夏天，邓小平同志作出“恢复高考”的历史性决策。同年冬天，广东53.02万名考生涌进了关闭11年的高考考场，渴望通过公平选拔进入高校，改变人生命运。

像陈平原、吴承学一样，恢复高考41年来，广东已有近1400万名考生走进考场。一批批年轻人跃过高考“龙门”，接受高等教育，毕业后又投身到各行各业，参与国家和广东改革开放事业。

恢复高考是国家改革开放的第一声雷，也是广东教育改革发展的新起点。

改革开放之初，广东教育发展缓慢，全省平均每万人口中在校大、中、小学生人数均低于全国平均水平。敢于领风气之先的广东人迎难而上，大步向前，重点破解人口众多、区域发展不平衡和教育基础“底子薄”问题，走出了一条义务教育均衡发展的特色之路：

1996年，率全国之先通过国家基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲验收，适龄儿童入学率达99.77%；

2001年，率先探索实施免费义务教育政策；

2008年，实现全省城乡义务教育免除学杂费，全面实现免费义务教育，比全国提早半年实现全覆盖；

2016年，全省108个县（市、区）通过了全国义务教育发展基本均衡县督导评估认定……

这些里程碑事件的背后，是教育资源越来越优质，学习路径越来越广。广东省中小学校长联合会会长、广州中学校长吴颖民在担任华南师范大学附属中学校长的17年间，几乎见证了全省基础教育的腾飞。他感慨地说：“改革开放以来，广东教育的发展让人印象深刻，尤其是教师队伍的整体素质提升，让广东教育水平也得到质的提升，值得给予充分的笔墨去肯定。”