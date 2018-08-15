从“好就业”向“就好业”转身

近年来国家出台了一系列政策支持中等职业教育发展，全国中职学校的就业率始终保持在96%以上，超过大学生就业率5个百分点。与此同时，就业的对口率也不断上升，2016年全国中职学校毕业生的对口就业率达到75.60%，中职正从“好就业”向“就好业”转身。

近年来国家出台了一系列政策支持中等职业教育发展，全国中职学校的就业率始终保持在96%以上，超过大学生就业率5个百分点。与此同时，就业的对口率也不断上升，2016年全国中职学校毕业生的对口就业率达到75.60%，中职正从“好就业”向“就好业”转身。

从就业去向来看，升学比例提高。到机关、企事业单位就业的普通中专、职业高中、成人中专毕业生仍占主导地位，但比例大幅降低，从2012年的75.40%下降到2016年的45.49%，降幅近30个百分点。2016年，升入各类高一级学校就读的中职毕业生占25.10%，比2012年上升近14个百分点，表明现代职业教育的立交桥不断拓宽，中职学生升学的路径已经打通，毕业生接受高等教育的机会大幅提升。2012—2016年从事个体经营的比例始终保持在13%以上，表明在国家“大众创业、万众创新”战略的推动下，毕业后创业已成为中职毕业生发展的主要选择之一。

从就业结构来看，第三产业居首。2012—2016年在第一产业就业的中职毕业生虽然有小幅增长，但直接就业人数维持在9%左右；第二产业就业毕业生有小幅波动，但始终保持在30%左右；第三产业就业毕业生的比例保持小幅增长达到60%，服务业已成为中职毕业生就业的主渠道。从教育部发布的数据来看，能源与新能源类、加工制造类、教育类、医药卫生类、旅游服务类、轻纺食品类、交通运输类、石油化工类、休闲保健类等9大类专业对口就业率均超过平均对口就业率，其中能源与新能源类专业对口就业率高达81.60%，越来越多的毕业生实现了对口就业，中职专业与社会需求的契合度不断提高。

从就业地域来看，以本地就业为主。2012—2016年，在本地就业的中职毕业生占70%左右，异地就业占30%左右，境外就业占3%左右。中职毕业生成为地方经济发展的生力军，为推动地方区域经济发展作出重要贡献。

从就业质量来看，稳定性、薪酬保障和满意度不断提升。2013—2016年，在直接就业的中职毕业生中，签订劳动合同的比例始终在88%以上，就业质量持续稳定。就业月平均起薪、社会保险和就业满意度持续走高。2016年，就业月平均起薪在2001—3000元的占37.70%，3000元以上的占15.76%，比2015年增加了3.74%，有社会保险的就业毕业生达84.61%，毕业生的薪金待遇和社会保障状况有较大改善，对就业不满意的仅占毕业生总数的3.38%。

新时代，使中等职业教育实现从“好就业”到“就好业”的转变，需要在抓好政策的贯彻落实上下功夫，进一步营造良好环境，促进内涵式发展。办好职业教育活动周和中职“文明风采”竞赛，运用多媒体讲好“中职教育”自己的故事，提高吸引力和影响力。统筹普通高中和中职教育协调发展，建立和完善中职学校生均拨款制度，提高中职教育国家助学金资助标准，建设一批高水平中职学校和专业，建立中职学校和普通高中统一招生平台，提高中职教育招生比例和质量，努力实现普职大体相当。切实提高各级各类技术工人的收入水平，畅通晋升和成长渠道，保障福利待遇，使技术工人成为“有吸引力”“有希望”和“受尊重”的职业。

同时，“打铁还需自身硬”，在提高人才培养质量上持续发力，深化中职体制机制改革，在工学结合基础上探索“德技并举”的育人机制，重点培养中职学生的工匠精神、职业道德和职业素养；完善中职专业动态调整机制，及时调整专业或专业方向；推动专业设置和评估有机衔接，探索依据专业绩效差异化拨款机制；发挥行业主管部门在发布人才供需信息和评价人才质量方面的作用；加强中职教师队伍制度建设，从培养、标准、聘任、管理、培训、实践、评价和待遇等方面，打造一流双师型中职教师。深化产教融合与校企合作，统筹中职学校（专业）与市（县）发展布局，实现协同发展；发挥企业办学主体作用，拓宽参与途径、降低参与成本、深入人才培养全过程；健全中职学生到企业实习实训制度，加强区域公共生产性实训基地建设，实现校企协同育人。（作者系辽宁教育研究院职业教育研究所高明）