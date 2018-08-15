广州越秀高中9月将全面推行分层走班制

去年年底，广州市越秀区教育局就表示，2018年区属11所高中将全面实行“分层走班制”教学,学生可以自选课程。显然，随着新学期的开始，会有更多同学将体验到“走班制”。

2018年高考已经接近尾声，而一些选择明年再战的高考复读生已经开始了奋战。日前，在机构的高考复读班，记者见到，有些同学正在适应全新的“走班制”学习方式。而在去年年底，广州市越秀区教育局就表示，2018年区属11所高中将全面实行“分层走班制”教学,学生可以自选课程。显然，随着新学期的开始，会有更多同学将体验到“走班制”。

走班制更利适应新高考要求

根据国家统一部署，广东省属于高考综合改革第三批试点省份，按计划应在2018年8月份出台省高考综合改革方案，并从2018年入学的高中一年级新生开始正式实施。这意味着新高一生将是文理不分科的首届新高考生。

为适应高考招生制度改革，强化学生综合素质评价，越秀区将先行先试，今年9月在区属十一所高中全面推行分层走班制教学。据悉，“分层走班制”教学包含两层意思。一是“分层”，即学生按照个人的每个科目的不同水平，分层级分开上课；二是“走班”，即学生不分成过去固定的行政班，不在固定教室上课。今年新高一学生将实行新高考方案，综合素质评价成为高校录取重要参考。分层走班制更有利于学生跨学科跨领域发展和个性发展，跟课程体系和育人方式的改革互为推动。

“走班制”作为一种新的上课模式，与同学们习惯的固定课室上课不同。明师教育高考复读班实行“走班制”已经有一年的时间，虽然，高考复读班的“走班”与越秀高中在新学期开始的“走班”可能不尽相同，但大致模式和思路是相似的，对于了解这种学习方式具有一定的参考作用。日前，记者实地探访了实行走班制的高考复读班。

实行走班制高考复读生平均提高100分

上午 10 时左右，教室中坐着二十几个学生，正在听老师介绍学习的方法，他们是对今年高考结果不满意欲明年再来的同学，而在接下来的课程中，他们可能并不一定都在同一个教室上课。据明师教育中高考复读学校校长杨光燕介绍，今年高考成绩出来后统计的数据显示，与往年的统计相比，实行“走班制”后提分的效果还是相当明显的，今年参加考试的复读生平均提分达到了100分，而其中提分效果最明显的是中等基础的学生。

据杨光燕介绍，所谓走班教学，是针对学生知识、能力结构的不同，分群体选择不同的教学目标和内容，实施不同的教学方式，从而让不同层次的学生都能得到充分发展。具体来讲，就是通过一定的测试或评估，在保持原行政班级不变的前提下，根据不同的成绩或结果，以及学生的意愿，把同一层次的学生组成班级进行授课，实行动态流动式分层次教学。分层走班选课是动态的，考验学校的教学资源和老师对学生的了解。这种模式与大学的选修课学习模式大致相同，但也有不同之处，每个学生的课本、课表都不一样，可谓是一人一表。可能一天八节课都在不同的教室上课，身边也是不同的同学，就像一种排列组合。

分层走班和新高考的选科走班还是有不同的，新高考走班可以理解为走班选科，明师的分层走班可以理解为走班选课（这个课是指同一科目的不同层次）。不过，这种模式也是为了衔接新高考的改革，适应新高考的资源要求，而更重要的则是为了提高学生的成绩。事实上，分层教学的方式不少学校都在进行，即根据学生的总分进行分班教学，但大部分学生都有些偏科的情况，即使是重点班也都是照顾大多数学生的状态，会出现前面的学生“吃不饱”，后面的学生“跟不上”的情况，而在平行班中也有单科成绩特别好的学生。所以，他们是按综合科成绩分层组班，形成以班主任为核心的行政班，再按语、数、外三科分成不同层次的教学班。

一般情况下，综合科教学主要以行政班为单位实施，而语、数、外则要走班选课，每个学生的教学班不是固定的，学生可以依照自己的学习进度选择不同的教学班。分层走班+导师制，确保学生选择最适合自己层次的班级因材施教，对于学生的成绩、学习层次等等都有严格的考核机制。导师对每一位学生的整体情况非常熟悉。因此，在实行分层走班的时候，导师会根据学生的情况指导学生选班，避免出现学生盲目选班的情况，真正实现因材施教。对于各层次的学生而言，都可以获得适合自己水平的教学资源，在自己的层次得以提高。

选科走班组合更复杂考验学校资源

按照新高考“3+3”的考试模式，除了语、数、外，要从物、化、生、政、史、地中选 3 科作为高考科目，理论上就会出现 20 种组合，同一时间，不同科目的学生会在不同班级上不同的课，这就是走班选科。业内人士表示，如果再在同一科目上分层，则排列组合更多更复杂，因此，对于新高一而言，可能面对的是走班选科。而对于即将面临走班制的学生而言，也不需过于紧张，这样的学习方式能让学生加强自我管理，而学会适应变动的模式更利于个人成长。

杨光燕表示，从实践分层走班一年的经验来看，实施分层走班教学的优势还是相当明显的，几乎所有的学生都得到了提高。分层教学法的实施，避免了部分学生在课堂上完成作业后无所事事，同时，所有学生都体验到学有所成，增强了学习信心，不会造成“优生吃不饱，差生吃不了”的现象。同时，也有利于课堂效率的提高，老师事先针对各层学生设计了不同的教学目标与练习，使得处于不同层的学生都能获得成功的喜悦，增强了学习的自信心，这极大地优化了教师与学生的关系，从而提高师生合作、交流的效率；其次，教师在备课时事先估计了在各层中可能出现的问题，并做了充分的准备，使得实际施教更有的放矢、目标明确、针对性强，增大了课堂教学的容量。

当然，实行走班制也会对学校提出更高的要求。学校需要有丰富的教学资源，例如课室数量、教师团队编制，解决排课冲突等，对公办学校来说这些都是必须解决的复杂问题。此外，教师要根据不同层次学生的学习成绩、接受能力进行教学。在分层走班的情况下，如何考勤、收发作业、辅导答疑更是考验着老师与学校的管理水平。