专家建议，中国高校也可以借鉴国外大学的做法，安排志愿者服务校园参观，带领游客统一行动，也可以为游客介绍校园文化特色等，让游客对高校有更深入的了解，实现良性互动。

如今，来到一座城市，去当地的高校看看成为不少游客的新选择。暑期又至，高校游持续火爆。

早上不到八点，从安徽合肥来到北京旅游的王女士就带着孩子在清华校门口等待核验身份入校。王女士本是一名教师，趁着假期她特意带着刚上高中的儿子来北京旅游，“想要孩子感受一下一流学府的氛围，激励他考个好大学。”像王女士这样带孩子来高校参观的游客不在少数，北京的酷暑也挡不住人们参观名校的热情。

在北京的夏秋时节，清华大学、北京大学校门口时常一大早就排起了想要进校参观的长龙，校园里则是人满为患。一直以来，名校都是不少家长心中解不开的结，他们往往对校园里类似水木清华等地标式场所了解不多，反而校门前拍照留念才是必须的，旅行目的更多是为了感受名校的环境和氛围。除了此类散客，校园里也常见青少年团队，身着统一的服装，有领队引导着参观校园。

据了解，每逢假期，不少旅游社、培训机构等都会组织青少年来高校“游学”。曾多次组织此类活动的孙先生说：“高校游是我们机构招揽学生的重要招牌，不同于散客的走马观花，我们安排比较紧密，参观校园之外也有机会深入到学校博物馆等参观，在餐厅就餐等，让大家有更深入的体验。”这样一来二去，原本旨在教育科研的高校有了些许景点的意味。

高校游不仅“热”在暑期。每年3月的樱花季，“去武大看樱花”就成了大家津津乐道的出游选择，微博上“武大樱花”标签的话题阅读量有数千万，网上还有“三月赏樱，唯有武大”的说法。今年三月，在成都读大学的小吴特意和同学飞到武汉赏樱花，“看到满簇樱花少女心爆棚，就是感觉人比花还多……”

外来人员频频进出学校，免不了带来一些困扰。参观者的增多使得校园环境遭到破坏，正常的教学科研秩序受到影响。一直以来，关于国内游客的不文明行为报道也层出不穷，具有历史积淀的名校随着游客的蜂拥而至也未能幸免。

校园环境受到影响，不少学校服务机构也成为焦点。在一年四季都适合旅游的厦门大学，一到午饭时间，除了老师和学生的身影，游客也不在少数。“平时到饭点餐厅就很拥挤了，再来一堆游客，我们吃饭更不方便了。”厦大学生小徐抱怨道。

近年来，随着越来越多的游客拥入校园，不少学校也纷纷采取预约参观、限制人流等方式做好校园开放的管理工作。武汉大学近年来就对社会公众入校赏樱采取网络实名预约、限量免费、双重核验的管理方式，清华大学等学校也严格限制入校人数。

多位专家认为，公立大学理论上是应该对公众开放的，通过开放可以让公众了解大学，了解高等教育的作用。但是，高校应该有序开放，教学科研等不应被开放所干扰。学校应在人流较大的情况采取一定措施，比如网上登记，限制人流量等保证有序参观，进校的参观者也可以有较好的参观环境。

据介绍，国外许多大学的校园治理是基于规范的制度和良好的运行。学校会设置专门的校园开放日，还会安排学生志愿者。专家建议，中国高校也可以借鉴国外大学的做法，安排志愿者服务校园参观，带领游客统一行动，也可以为游客介绍校园文化特色等，让游客对高校有更深入的了解，实现良性互动。