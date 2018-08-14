让公费师范生发挥出更大作用

实施11年之久的《教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法》有了新变化。据教育部近日出台的新规，“师范生免费教育政策”将调整为“师范生公费教育政策”。

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实施11年之久的《教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法》有了新变化。据教育部近日出台的新规，“师范生免费教育政策”将调整为“师范生公费教育政策”。具体表现为，公费师范生享受免缴学费、住宿费和补助生活费政策，毕业后一般回基层学校任教，并承诺从事中小学教育工作6年以上（此前是10年）。到城镇学校工作的公费师范生，应到农村义务教育学校任教服务至少1年（此前是2年）。

变“免费”为“公费”，一字之调整，透露出完全不同的意味。“免费”二字，容易被理解为对家庭经济条件较差学生的一种特殊帮扶，一些经济条件较好的学生选择读“免费师范生”，有时候会遭遇异样的眼光。调整为“公费”，意思是一种无差别的政策支持，不管是什么生源，只要有志于教育事业，都可以报名。这种变化虽然细微，但从一些列政策配套的需要来看，是实施教师教育振兴行动必须解决的制度性前提。同时，变10年为6年，是正视到了“免费师范生”的现实诉求。虽然政府鼓励他们终生从教，但在多元社会的大环境之下，在基层服务时间过长，不利于免费师范生规划自己的人生，以及选择多样性的工作、生活方式，甚至很多人因为这种捆绑年限过长，放弃了选择从事教师职业。在这一点上，国际经验普遍规定服务年限为5年左右，实践已经证明，此种年限规定更接地气也更为实际，具有较好的参考价值。

这两方面的调整，从根本上是为了解决乡村教育的“失血”问题。毋庸讳言，乡村教育是全面建成小康社会的薄弱环节，尽管新校舍不断建成，教师待遇稳步提高，然而乡村教育的“失血”现状没有得到根本性改变，其中表现最突出的，就是教师的流失率较高。从教师培养机制来讲，师范院校的培养特别是“公费培养”，是保障乡村教师“回血”的重要支持机制，这意味着必须作出政策调整。过去的经验表明，“免费师范生”的问题主要有两方面：一是“下不去”，对首届免费师范生进行的一项调查显示，仅有31.9%的人愿意从事教师职业，他们总体上从教意愿不强，而且不愿意回到贫困落后地区。二是“留不住”，基础教育在一线，需要有甘于付出的理想和情怀，更需要有忍住外界诱惑的定力，这对年轻人来说并不容易。从这个层面上，调整的目的是为了加大政策吸引力，招录更合适的学生，从而为振兴乡村教育助力。

如何鼓励公费师范生下得去、留得住？有人认为，应该加强行政的主导能力，强化“具保”“履约”“批准”“处罚”这些环节，千方百计保证他们下基层，并着力防止公费师范生流失；也有人认为，应以激励、引导、尊重、宽容的态度，面对实际，重视大多数公费师范生的合理诉求，加强有关服务。应该说，这两种意见都很有道理，首先要明白的是，公费师范生是一种庄严的承诺，不管你热不热爱这份事业，只要签订了回基层任教的协议，就应严格恪守协议中的责任，倘若违反协议，追加违约金甚至纳入失信名单都是必要的程序。其次，要重点改善乡村教师的待遇、培训和职称评审等，让待遇提升的幅度吸引优秀人才扎根乡村教育，让职称评审的改善带来晋升和改变的希望。此外，要完善公费师范生的录用、调取和退出机制，使其呈现比较开放的状态，从而释放出制度活力，吸引更多有志青年参与其中。

教育强，国家强。而强教育，强教师是关键。切实把乡村教育办好，应该紧紧抓住教师培养这个“牛鼻子”，提高他们的待遇和职业尊严，让他们为教师这份职业感到自豪与荣光。