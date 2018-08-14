“假大学”“假中专”套路变种 网络监管须加强

在生活中，“野鸡大学”已经有了诸多变种，甚至在国内也遍地开花。今年高考前夕，人民日报微博通报了392所“假大学”。溯及既往可以发现，名不副实的“假大学”“假中专”年年通报年年有。那么，这些“假学校”都有哪些套路，记者进行了调查。

在小说《围城》中，主人公方鸿渐学业无成，买来子虚乌有的“克莱登大学”博士学位“荣归乡里”。而在生活中，“野鸡大学”已经有了诸多变种，甚至在国内也遍地开花。今年高考前夕，人民日报微博通报了392所“假大学”。溯及既往可以发现，名不副实的“假大学”“假中专”年年通报年年有。那么，这些“假学校”都有哪些套路，记者进行了调查。

技校变中专，100%包就业

“通知书上写的13号到15号报到，为什么老师电话突然打不通了？”“老师一直联系不上，都不知道怎么去学校”8月12日下午，记者加入的西安高速铁道学校新生QQ群里，网名“堸疯”的新生发问。

“北客站，坐地铁到韦曲南，打个车到联合学院”“谁带你报名，你就去找谁”“我以为遇到骗子了呢”新生群很快七嘴八舌热闹起来。“谁已经在西安了？有事找我私聊哈”“好好军训，会演的时候小姐姐会去看你们的。”这时，群里自称17级学姐的“猫九菇凉”表示愿意提供帮助，带着学弟学妹们畅享校园生活。

其实，早在今年6月28日，山西电视台就以“西安高速铁道学校太原招生，高调承包就业”为题曝光了该校招生虚假宣传。百度“西安高速铁道学校”，可以发现两条截然相反的内容，点开“西安高速铁道学校2018年虚假招生被曝光”，文章内容已经不知所踪。而“西安高速铁道学校危机公关赢得更多家长认可”这篇文章则称，某媒体看似的反面报道，结果因当地的很多学生就业落地利好，反而引发更多的家长与学生报名咨询。

打开网站，该校在6月29日的一则声明中提到，学校隶属于西安市人力资源和社会保障局，以全日制教育为主，同时承接政府创业就业等培训项目。记者发现，该校网页底部版权信息区注册的名称是西安高速铁道技工学校，多了“技工”二字。

“全日制教育是一个与‘走读’相对的概念，不等于普通教育，也不等于学历教育，职业技能教育也可以是全日制，但是没有文凭。虚假宣传的技校往往把自己包装成‘中专’。”大连理工大学高等教育研究院教授罗志敏指出，很多家长误以为孩子上的是国民教育序列中相当于高中教育的“中专”，但实际上读技校并无学历，只是拿了职业资格证书。

记者发现，西安市人力资源和社会保障局曾在一份2016年的信访回函中责令另一所“西安铁路交通学校”就“盗用他校图片进行宣传、欺骗误导学生”作整改。回函显示，这所学校原名西安大唐技工学校，在2015年西安市技校年检中曾因“不合格”进行了整改，本身与铁路并无渊源。据不完全统计，仅宁夏一区辖地公号平台发布的铁路系统“100%包就业”招生广告就多达六十多条。

“有编制的正式员工都是要求本科学历，公开招考。劳务派遣则没有学历要求，初中毕业一样可以应聘。”西安铁路局内部员工告诉记者，乘务、站务、信号管理这些岗位的用工，去不去这些学校对就业并无影响。

培训机构变大学，交钱就能拿文凭

日前，因管理混乱、进行虚假招生宣传，北京市教委对北京民族大学、北京经贸研修学院作出了停止招生的行政处罚。

记者了解到，北京民族大学是一所民办非学历高等教育机构，不能发放国家承认的学历证书，不能以“高等院校”名义招生。按照北京市教委规定，非学历高等教育机构，名称中包含“大学”等字样或未包含“研修”“专修”“函授”“培训”等字样的学校，须明确说明本校的办学类型为民办非学历高等教育机构。

于是，该校“移花接木”，与某企业集团合作创办了二级学院“北京民族工艺学院”，以“全日制高等院校”招来生源，甚至宣称为低分考生提供二本特招。

“这种做法是违规的，招生宣传内容不得回避、混淆学历教育与非学历教育的区别。”北京市教委工作人员表示，这种民办非学历高等教育机构，就相当于进修培训，这种培训不能颁发国家承认的学历证书。

记者感到好奇,既然拿不到国家承认的学历证书，考生家长为什么还源源不断地入学呢？

“事实上，这类机构大多原先是从事成人高考、自学考试辅导培训的助学机构，由于与高校合作尝到了甜头，便自己包装成本科院校，打落榜考生的主意。但自考实际上并不要求全日制学习、住宿，甚至不需要在录取季招生。至于所谓要参考中高考成绩，不过是机构煞有介事、掩人耳目罢了。有的考生发现后会退学，但也有很多就一直读下去了。”罗志敏说，由于没有计划的限制，培训机构在工商管理、行政管理等几乎没有成本的专业大量招生，而在监管不够严格的情况下，有的地方甚至交一万多块钱直接就买到成人教育的本科文凭。“但学历是没有的，用人单位也会考虑自考成考的含金量，否则对高考入学的学生也是不公平的。”

李逵李鬼频变化，网络监管遇难题

记者再次搜索时，“北京民族工艺学院”官网已经不见了。据一位被北京民族工艺学院录取的18级新生透露，因招生停止，他们这一届同学已经转去北京艺术传媒职业学院。

记者查阅资料发现，早在2016年，央视《朝闻天下》栏目就曾曝光北京民族大学虚假招生的问题。而记者发现，与两校同样成立于1984年、挂着教民111010020000080办学许可证号的“北京民族学院”的网页停更于2016年，通讯地址“北京市房山区窦店七里店”也与两校网站一样。

网络的发达让“假大学”分身有术，“春风吹又生”凸显监管难度。除了自建虚假大学网站骗取信任，另一所被停止招生的北京经贸研修学院在“学院介绍”上打起了主意，电脑网页版中注明了该机构为“民办非学历”，而手机端则删掉了“非学历”的字样。“通过PC端和两微端发布信息的不一样，利用信息差，来打政策的擦边球，甚至存在一些欺骗误导学生家长和消费者的现象。”北京教科院信息处副处长唐亮说。

“很多不法分子利用李逵和李鬼的方式做两套文章。PC端审核比较严格不敢违法，但会把违法信息大量夹杂在移动端。消费者看到后很难保留证据。而且一旦出现问题，可以随时更改落地页，消费者很难维护权利。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示，我国正在修改《互联网广告暂行管理办法》，下一步，PC端、落地页和移动端广告之间的关系需要通过立法的方式表现出来。（记者刘博超）