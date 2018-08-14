2018年遴选支持100名“万人计划”教学名师

近日，教育部办公厅、中共中央组织部办公厅印发《关于组织开展2018年国家“万人计划”教学名师遴选工作的通知》。根据通知，将面向全国各级各类学校在职专任教师，共遴选支持100名国家“万人计划”教学名师。

近日，教育部办公厅、中共中央组织部办公厅印发《关于组织开展2018年国家“万人计划”教学名师遴选工作的通知》。根据通知，将面向全国各级各类学校在职专任教师，共遴选支持100名国家“万人计划”教学名师。

遴选条件有哪些？怎样申报？有何工作要求？随小编一起看↓↓↓

遴选名额

共遴选支持100名国家“万人计划”教学名师。其中高等学校（含普通本科高校、高等职业学校等）教师占60%左右，中等以下学校（含普通中小学、中等职业学校、幼儿园、特殊教育学校等）教师占40%左右，2名为军事院校在职专任教师，由中央军委训练管理部院校局负责遴选。

申报遴选条件

申报人选应忠诚于党和人民的教育事业，全面贯彻党的教育方针，为人师表，师德高尚；长期从事一线教学工作，培养优秀青少年有突出贡献；对教育思想和教学方法有重要创新，教学成果和教育质量突出；在教育领域和全社会享有较高声望，师生群众公认。同时应具备以下条件：

1．高等学校

■ 普通本科院校人选，应具有高级专业技术职务，近6学年（2012—2018学年）主讲课程的平均课堂教学工作量不少于96学时/学年，其中每学年必须为本科生主讲一门课程（医学专业任课教师按教学时数计算，本科教学工作量平均不少于60学时/学年，含案例教学和临床带教）。

■ 高等职业学校人选，应具有相关企事业单位一线实践工作经历，具有高级专业技术职务，近3学年（2015—2018学年）承担本校教学任务（包括实训、实习等实践课程）不少于180学时/学年。

■ 非现任校级领导。

■ 非国家“万人计划”其他类别申报者和国家“万人计划”领军人才入选者。

2．中等以下学校

■ 普通中小学校人选，原则上应具有高级专业技术职务，近6学年（2012—2018学年）主讲课程的平均课堂教学工作量不少于180学时/学年，其中每学年必须为中小学生主讲一门课程。幼儿园、特殊教育学校人选参照普通中小学校人选要求，并结合实际情况进行遴选。中小学及幼儿园人选应注重向乡村学校倾斜。

■ 中等职业学校人选，应具有相关企事业单位一线实践工作经历，原则上应具有高级专业技术职务，近3学年（2015—2018学年）承担本校教学任务（包括实训、实习等实践课程）不少于180学时/学年。

■ 非现任校级领导（承担教学任务的副职除外）。

■ 非国家“万人计划”其他类别申报者和国家“万人计划”领军人才入选者。

申报遴选程序

■ 符合上述条件的教师向所在学校提出申请。学校经遴选并公示后，向学校所在地省级教育行政部门或部门人事教育司（局）推荐（教育部直属高校除外）。

■ 各省级教育行政部门、部门人事教育司（局）和教育部直属高校组织评审。根据本通知要求，按照分配名额，确定初步人选并征得同级组织人事部门同意后予以公示，公示通过后作为向教育部推荐的候选人。

■ 各省级教育行政部门、部门人事教育司（局）和教育部直属高校须在2018年9月10日前，将候选人书面材料和电子材料报送至教育部教师工作司。

书面材料包括候选人汇总表、候选人推荐表（表样在教育部官网www.moe.edu.cn下载）及附件、学校党委对候选人思想政治及师德表现的书面意见各1份；电子材料通过国家“万人计划”教学名师申报评审信息系统（网址及账号、口令、开放时间另行通知）报送，包括候选人20分钟现场教学录像视频、候选人汇总表、候选人推荐表及附件，内容应与纸质材料一致。

工作要求

■ 各学校、省级教育行政部门和部门人事教育司（局）须将候选人情况在本单位门户网站公示，并开通监督举报电话和信箱。公示无异议方能逐级推荐上报。

■ 各有关部门和学校要严把人选政治关、师德关和质量关，对师德存在问题的予以“一票否决”。对于推荐过程中把关不严，不能认真履行职责的学校，停止下一年度推荐资格。

（来源：微言教育）