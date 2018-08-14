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半年工资养不起一个暑期孩子？

2018-08-14 08:36 来源：扬子晚报
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　　近日，一篇《我半年工资，养不起一个暑假里的孩子》的文章在微信朋友圈刷屏，引发众多家长的热议。数学课200元一节、新概念英语2000多元一期、钢琴课450元一节……各种培训班账单被家长无奈地称为“碎钞机”。扬子晚报招考部落微信公众号随之发起调查，在参与投票的348位网友中，超过三成网友表示孩子暑期补课花费已经超过万元。其中南京一位初中生直接给招考部落留言说，她光数学就上了3种不同类型的课程，还上了钢琴课等，花了好几万元。

　　学生

　　光数学就报了三个班

　　南京初中生小M（化名）告诉扬子晚报记者，她的暑假没有哪天是闲着的。“通常上午上7年级数学复习课，下午上8年级数学预习课，8月份还有一轮数学课。”小M说，仅是预习就上了两个班，由不同的老师讲课，侧重点不同。这个暑假她本还想补补物理，但因为数学补得太多，还要上钢琴课，还得抽时间完成学校和培训班的作业，所以只能放弃。

　　“每天上课确实枯燥，但不补不行啊！”说起补课的原因，小M也很矛盾，父母倒没有强制她补课，是她自愿要补的。“上学期数学考试成绩很不理想，趁暑假有时间，就赶紧补补。”

　　小M上的数学课，价格不便宜。比如7年级的复习课就要260元一节，一期上20多天。8年级的预习课1800元，钢琴课450元一节……粗粗估算，仅补课就要花掉数万元。因为补课密集，原本计划好的出国游也“缩水”成了周边游。

　　走访

　　都在“抢跑”，课外培训火爆

　　记者走访了南京的一些培训班发现，补课的场面仍旧火爆。在龙江附近一家培训机构，一位家长坦言，暑假起码花了一万元给孩子补课，先是上了一个初中全科的衔接班，之后又通过熟人联系到补习名师进行数学辅导，“熟人价”一节课200元，已经上了10节课了。

　　这位爸爸告诉记者，现在竞争压力太大了，孩子进了一所普通的初中，还要继续提高成绩才能应对中考。“小孩当然不喜欢补课，但是没有办法，我们没能力辅导，只能把他送到学习氛围浓厚的环境里去。他上了这么多年的补习班了，早就习惯了。”

　　中学生在补课，小学生也忙着奔走于各类培训班、兴趣班。琦琦（化名）是一名三年级的小学生，这个暑假，她过得一点不轻松。周一到周五，每天上午8点半到11点半她都要去某培训机构上课，上课内容就是语文、数学、外语三门学科，周末还得学习绘画。

　　“大家都有很强的‘抢跑’意识。”琦琦的妈妈直言不讳，班上绝大部分同学都在超前学习下学期的内容。她还补充说，虽然老师不支持补课，但是鼓励孩子提前预习。因此，大家都在争分夺秒地竞争。

　　补习班的上课节奏很快，每天有作业，还有阶段性的考试，想要进入比较好的培训机构，甚至还要通过选拔考核。

编辑： 柯丹洁

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