学界和教育界应“联姻”

立秋过后，暑期过半，中国的海外游学市场热度不减。剑桥的康河畔，哈佛的校园里，甚至北极圈内的游轮上，都不乏中国孩子成群结队的身影。在教育国际化的进程中，作为一种时尚的体验式教育模式，海外游学已然成为一些城市学生的“必修课”，也成为市场规模数百亿元人民币的庞大产业，然而，海外游学热背后也出现了游而不学等问题，甚至出现了攀比之风。

立秋过后，暑期过半，中国的海外游学市场热度不减。剑桥的康河畔，哈佛的校园里，甚至北极圈内的游轮上，都不乏中国孩子成群结队的身影。在教育国际化的进程中，作为一种时尚的体验式教育模式，海外游学已然成为一些城市学生的“必修课”，也成为市场规模数百亿元人民币的庞大产业，然而，海外游学热背后也出现了游而不学等问题，甚至出现了攀比之风。

莫忘海外游学的“初心与远方”

透过喧嚣和热闹，如何充分体现游学价值，在追寻远方的同时找回教育的初心，带给孩子真正的成长，值得深思。

理想很丰满，现实很骨感。一些项目游而不学，只在普通旅游产品上打上“游学”标签，价格立即水涨船高；一些项目走“奢华路线”，吃大餐，住豪华酒店，甚至安排奢侈购物，完全复制成人游“套路”；一些项目以体验名校、提高语言为幌子，实际上就是带孩子转转校园、跟外国人聊聊天；一些组织机构资质堪忧，项目设计粗糙，隐含安全风险……各种项目良莠不齐，游学乱象令人担忧。而家长即便感觉“被坑”，也很难维权。

其实，游学的目的在增长见识、提升素质，精髓在于“浸入式”体验风土人情、吸收文化养分。真正的游学应该包含多元教育元素，有专业课程设置、教学任务或研究课题，而不是走马观花、浮光掠影。欧美国家成熟的营地教育传统、研修游学机制，目光聚焦于帮助孩子打开眼界、提高素质，而非钻进钱眼里。

海外游学“虚火”不退，主要是商家抓住了家长的教育焦虑。为了“不让孩子输在起跑线上”，除了比学习成绩，还要拼个人才艺、文化视野、海外经历。只顾花钱、不计成果、跟风攀比的观念下，市场上层出不穷的教育产品从来不缺买单者。

一些游而不学、徒有其名的海外游学，除了塑造某种精英幻觉，增加“朋友圈”晒娃谈资，究竟能带给孩子多少有意义的体验？因此，海外游学初衷虽好，也要按需而行、量力而为。作为家长，应结合自身经济条件和孩子兴趣爱好，选择适合方案，切莫盲目跟风。同时，相关部门应当加强对商家的监管审核、规范引导，维护消费者权益。游学组织机构则要增强专业性和责任心，提升游学“含金量”。

古人云：游学博闻，盖谓其因游学所以能博闻也。不论游历国内名校还是拜访海外学府，都应回归教育本源，莫忘“初心与远方”，方能在交流中融汇东西，积累自信，涤荡心灵，获得成长的精神力量。（原载新华网，作者韩梁，有删节）

攀比式游学何时休？

通过海外游学，孩子们可以参观外国名校、学习相关课程、入住当地学校宿舍或寄宿家庭、参观游览国外的主要城市和著名景点，将学和游结合在一起。游学市场在近年来的发展趋势也颇为喜人，但是，一些问题也渐渐暴露了出来。无论形式如何多样，游学的本质仍然应该是对孩子的教育。但某些游学项目的形式主义色彩过于浓厚，几乎将“学”弃置不顾，剩下的，只有娱乐性质的“游”。

虽然游学不是学校的硬性要求，却给孩子带来了无形的压力。比如，开学后，班里同学都会交流假期生活，大家会把自己出国的经历拿出来分享，这会给没有参加游学的孩子带来压力。不仅如此，游学所需的费用更让很多家庭感到难以承受。

我们不必因此而苛责家长。没有出国游，就会让孩子和同学间失去共同语言，是这种人为制造的教育焦虑让家长陷入困境。这种焦虑，不仅表现在游学上，也出现在择校、校外辅导等诸多教育领域中。它们的共同特点是不断异化教育，通过制造焦虑情绪让家长陷入恐慌，以建立并不健康的市场。

当务之急，恐怕不该是筹集资金，让孩子也去参加各种游学活动，而是将家庭中的实际情况告知孩子，为其树立正确的价值观。个人是否优秀，与其是否能游学没有直接联系。至于和其他孩子的攀比，更是一种毫无必要的不健康心态。如果家长在家庭条件尚不允许的情况下，一味满足孩子的需求，终究会有力不从心的一天。何况，如此做法也未必有利于孩子的成长。

对于某些彻底沦为攀比之用的游学活动，社会和校方也不应该袖手旁观、无动于衷。无论是私立还是公立学校，教育的目的本就不局限于灌输知识，更在于健全学生的人格。若连游学都可以成为同学间攀比的内容，那么学校在教育上的不足是显而易见的。至于部分费用昂贵，却又没有多少实际效用的游学项目，有关部门不妨直接喊停。一个健康的教育环境，才能让家长们不再为游学而烦恼。（作者李勤余，系媒体评论员）

化解游学弊端学界和教育界应“联姻”

在中国传统教育中，游学就是指学子离开家乡外出拜师求学，游学的重点是学，关键是师。只有长期地和师友在一起，互相学习、互相熏陶，游学才算有所成就。所以《学记》说：“凡学之道，严师为难，师严然后道尊，道尊然后民知敬学。”找到一个值得尊敬的老师然后尊敬他、学习他、听他教诲、受他感染、被他熏陶，这是学习的关键，也是游学的关键。对于现在一般意义上的种种游学来说，如果能有一个学识渊博、道德高尚的老师同行，上述弊端也将很大地得到化解。

那这样一个“严师”角色，班上日常的科任老师能够胜任吗？只怕力有不逮，日常科任老师对于学校之内的教学工作当能胜任，但是到了外地，除了阅历丰富、博学多识的少部分教师，大多数教师也是到了一个陌生的领域。同样的，一般的导游或者讲解员能够胜任吗？恐怕也很难。一般的导游和讲解员，固然有丰富的当地知识，但是常常仅限于知识，与学生的相处有限，对学生产生的影响也较为局限。

笔者以为，要化解目前游学的各种弊端，最好还是实行学界和教育界的联姻，选择一些学有专长、道德高尚的学者与学生一起进行游学。有条件的游学团队，还可以多邀请不同学科、不同年龄段的专家学者共同游学，以收博采众长之效。当前，已经有一些较为“高端”的游学团队，开始做相关的尝试，比如聘请知名学者当游学导师，甚至组成导师团队，在较长时间里和学生朝夕相处，取得了很好的反响。各地游学活动似可从中获取经验，因地制宜地聘请相应的专家学者队伍进行陪同指导，从而使游学真有所学，学习真有所得。（原载《光明日报》，作者肖罗，有删节）