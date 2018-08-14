准留学生如何选专业？

国外很多大学通常会要求申请人在提交报名表时就选好专业。选什么专业，是摆在每一个准留学生面前的首要问题。

新一轮的留学申请季即将拉开序幕。

国外很多大学通常会要求申请人在提交报名表时就选好专业。选什么专业，是摆在每一个准留学生面前的首要问题。

误区1：专业决定就业前景

每逢留学申请季来临，都有一大批准留学生为了专业选择问题而举棋不定，“就业优先”还是“兴趣优先”常常令他们困扰。中国的家长们更关心的是所选专业在未来就业、工资待遇等方面的情况，而学子的兴趣爱好往往得不到应有的重视。“我的孩子是某专业，请问这个专业好不好就业？”这是朱善宇平时在和留学生家庭打交道时，从家长的口中最常听到的问题。朱善宇曾在美国若干顶级人力资源咨询公司任职，并曾兼任新东方集团特约顾问。他分析说，中国留学生的家长在做出专业选择时，会更多地考虑今后的就业前景，而学子往往会因为父母的干预，放弃自己原来的兴趣，选择一个自己没有太大兴趣的“热门专业”学习。

“这个问题毫无意义，因为抛开个人能力和综合素质谈职业前途，本身就是不科学的。”朱善宇说道。

专业虽然能影响未来就业前景，但并不会在其中起决定性作用，申请冷门专业的学子同样可以拥有光明的未来。出色的个人能力、优秀的GPA（平均绩点）成绩，能让他们在一些平均收入较低的行业得到相对更多的薪水。换句话说，只要个人实力足够优秀，综合素质足够出众，同样能够成就自我、创造价值，在职业竞争中脱颖而出。

“热门专业”和“冷门专业”是相对的。朱善宇认为，“热门专业”的就业竞争非常激烈，而“冷门专业”也不一定就像大家认为的那样不好就业。“关键看你在同一批次学生里的相对位置。在同一专业中，专业成绩的前10%和后10%的职业发展和薪资待遇肯定有很大差别。”

误区2：适合别人的专业同样适合自己

很多准留学生为了能选一条所谓保险的留学之路，往往会抛开自身条件，盲目地参考他人的经验，习惯于“走别人走过的路”，以为适合别人的专业同样适合自己。

山东美欧教育咨询有限公司创始人兼总经理杨淼认为，这种做法不妥。他说，专业选择需要“量身定制”，才能避免走弯路。他建议，学子们应该结合自身的能力优势，尽量选择所擅长的专业方向，“比如，孩子的数学成绩不好，那就尽量避开工程、精算等对数学要求较高的专业，以免在学习中陷入较大的困难。”

准留学生在做出专业选择前，需要多体验，多搜集信息，做足准备。“努力看清自己所选择的路的前方形势，了解自己毕业后的就业方向在哪里，清楚自己做什么事情会比别人有优势，知道将来谁会愿意为你的才华和时间买单。这些都想清楚，才不会在专业选择上一头雾水、毫无头绪，在写个人陈述的时候也才不会无从下笔。”朱善宇说。

误区3：专业选择只有一次机会

留学申请时的专业选择，对未来的留学生涯有着重要的影响。如果不幸选择了自己不喜欢或者不合适自己的专业，是否还有补救的机会？上海精跃教育创始人兼CEO周子骏认为，专业选择的机会不止一次，留学生们可以通过转专业的方式完成对原来选择的专业的“纠错”。

“我之前有一个学生，最开始听从了父母的意见和安排，选择申请有广阔就业前景的计算机专业。但是这个学生高中时是一名文科生，对于计算机专业并不感兴趣。在留学的第一个学期，学业压力非常大，成绩因此一落千丈。后来她下定决心、通过自己的努力，成功转入经济学专业。后来这个学生在经济学专业学得不错，毕业后到华尔街工作，事业非常成功。”周子骏说道。

在国外，留学生转专业较为容易，也较为普遍。外国大学鼓励学生通过学习寻找自己的兴趣和强项所在，对于学生转专业持开放、包容的态度。“跟国内大学相比，国外大学的院校学制更为灵活，留学生转专业会容易很多，不需要走太多行政方面的程序。”周子骏表示。

杨淼认为，从课程设置的角度看，在国外大学转专业的难度并不大。“国外大学在大一大二阶段，开的大部分是通识课程，相当于国内大学的公共课程，这些课程的学分可以和未来专业课学习的学分一并统计，所以尽早转专业并不会对学习进度产生太大影响”。