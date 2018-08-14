警惕教育概念被偷梁换柱

日前，记者调查幼小衔接班发现，上海一家专门为应试民办小学招生而开设的“幼升小精英培训班”里，3000个汉字、100以内加减法和简单的英语会话以及基本的汉语拼音成为了幼儿园毕业前孩子要掌握的“知识标配”。这样的培训目标，显然不再指向幼小衔接，而是赤裸裸的“小学化”了。全国各地这种打着幼小衔接的旗号大搞“小学化”培训的应当不在少数。

日前，记者调查幼小衔接班发现，上海一家专门为应试民办小学招生而开设的“幼升小精英培训班”里，3000个汉字、100以内加减法和简单的英语会话以及基本的汉语拼音成为了幼儿园毕业前孩子要掌握的“知识标配”。这样的培训目标，显然不再指向幼小衔接，而是赤裸裸的“小学化”了。全国各地这种打着幼小衔接的旗号大搞“小学化”培训的应当不在少数。

由于幼儿园和小学是两种不同类型的教育机构，幼儿园和小学之间缺乏联系，对孩子的学习、生活、行为等许多方面的要求完全不同，所以适当进行幼小衔接，为幼升小的孩子做一些准备是必要的。但在现实生活中，很多所谓的幼小衔接变了样，不是帮助幼儿从思维方式、学习习惯、社会技能等方面适应小学生活，而是提前学习小学的课程内容。

久而久之，很多家长便把幼小衔接误解为提前学习小学知识。不仅“幼小衔接”一词的本意被掩盖、歪曲，这种违背幼儿成长规律的提前学，还有可能为孩子的成长埋下隐患。

“幼小衔接”的这种遭遇，就是一种典型的偷梁换柱。一些拥有话语权的人为了相关利益，偷换语言概念，将一些词语做偏离本义甚至是完全相反的解释，从而达到操纵人心的目标。“幼小衔接”含义的变化，正是一些培训机构偷梁换柱，刺激家长的抢跑焦虑造成的。

这样的案例还不少。“弯道超车”本是赛车运动中的一个常见术语，意思是利用弯道超越对方，后来被广泛运用于政治、经济、社会生活的各个领域。“弯道”则被理解为社会进程中的某些变化或人生道路上的一些关键点。

在教育领域，“弯道超车”的概念也颇为流行。中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2012名受访者进行的一项调查显示，对于暑期是学生“弯道超车”时机的说法，38.7%的受访者表示认同，21.8%的受访者不这样认为，34.0%的受访者表示说不好。交互分析发现，中小学生家长对此说法明显认同度更高。是什么原因导致家长们把本应休息放松的暑假，当作“弯道超车”的大好时机，给孩子大肆“进补”？这背后既有教育焦虑大背景下的抢跑心理在作祟，恐怕也少不了校外培训机构的营销刺激。

不过，很多家长似乎没有意识到如果没有在弯道上把控好速度，更有可能翻车。不间断上课会让孩子产生厌学情绪，让孩子得不到足够的放松时间，缺少户外锻炼。更可况，个人的成长真的需要所谓的“弯道超车”吗？家长究竟是希望孩子超越他人还是超越自己？如果把超车理解为超越其他孩子，难道不是应该让每个孩子拥有属于自己的跑道，在不同的跑道上进行竞争？

对某一个概念进行偏离原意的、夸张的理解，甚至填充进相反的含义，由此形成的教育焦虑让校外培训需求虚火旺盛。一些家长在家庭条件并不允许的情况下想方设法让孩子参与到暑期培训、游学当中。媒体报道，杭州一名家长，为了让在某民办小学读六年级的儿子参加学校组织的海外游学活动，省吃俭用。原因就在于小学6年，全班只有儿子一人没有出过国。这几年的研学旅行市场火热，尤其是海外游学更受到不少家长的追捧。然而，游学虽有利于开阔视野、锻炼能力，却并不是教育的必需品，也并不是只有参加学校或者机构组织的活动，才算游学，更可况，很多研学旅行项目，不过就是挂羊头卖狗肉罢了。

同样，“素质教育”一词也被一些人、一些机构有意歪曲，素质教育的核心是培养学生的实践能力和创新能力，但在现实生活中素质教育却被窄化为掌握音乐、美术等艺术特长。于是，获得各种等级证书成为了素质的代名词，看上去是进行素质教育，实际上仍然走进了应试的误区。

面对教育生态乱象，当然需要教育主管部门联合其他部门加强监管力度，让违规办学、虚假宣传等行为无处藏身。同时还需要正本清源，还各类教育理念和教育概念本来面貌，让这些教育概念、教育理念成为家长进行理性教育选择的基础，而不是刺激教育焦虑的元凶。