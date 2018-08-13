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用科学的学习方式提升公民语言能力

2018-08-13 09:48 来源：光明日报
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　　2018年暑假已经过半，今年少儿培训市场的走势也大体有了轮廓。根据国家统计局发布的《2015—2020中国少儿英语培训行业市场分析》，目前我国少儿英语培训市场规模约为600亿元人民币，而且每年以20%的惊人速度增加。另有统计显示，在全国中等收入的家庭中，年人均教育支出的52%要用于英语培训，艺术、奥数则只占两成和一成。

　　面对持续火爆的少儿英语培训市场，除了日益沉重的学习负担和经济负担让家长叫苦之外，过早开始学习外语是否会引起母语障碍，也成为不少人心头的疑虑。“汉语还没讲顺溜，英语能学好吗？”“双语教育，会不会让双语都不精？”为了应付这种焦虑，近两年一些亲子商家甚至为了母语培训的买卖，开始打“反双语启蒙”“思维语言”“强势母语”等牌。

　　很多学者也常常疑虑，在缺乏外语生活的中国，如此全民学外语意义何在？社会中培养一个精通外语的小群体代理所有涉外事务，岂不更加高效？

　　其实学术界在这两个问题上都已经做出了不少研究。就个体而言，年龄显著影响外语学习的进程，尤其关乎地道语音的学习。因而在少儿阶段进行适当的外语训练，尤其是口语训练，效率较高。至于双语学习是否会导致双语都不精，关键在于多语环境运用的方式和时间比例。很多商家用来举例的某些儿童“两种语言支离破碎，无法组织完整思维”，这其实是幼年培养中多种因素造成的，双语教育不应为此背锅。所以对外语培训更为重要的干预措施，是向公众普及科学的语言学习方式，倡导健康的家庭语言规划观念，遏制“伪双语”“伪多语”等华而不实的概念炒作。

　　在社会治理的层面，由单语社会进入多语社会是现代国家无法绕开的发展阶段。国家发展的路径和模式，决定了国家语言能力规划的内容。譬如我国虽然缺乏外语生活，但是工业化和信息化的现实需求，决定了我国外语教育重读写而轻听说。过去几十年，各行各业培养了大量可以阅读、学习前沿成果的工程技术人才。可以说没有大规模的外语教育，就没有改革开放今天如此辉煌的成就。进一步对外开放，对公民外语能力的要求越来越高，也越来越全面。我国公民外语能力不仅不冗余，反而距离“民心相通”的现实需求差得很远。

　　提升国家语言能力，英语能力仍要加强，更要注重多语种能力的积累。然而，要使公民的个体语言能力转化为国家语言能力，就不能把外语教育完全交由市场运作。以国家战略利益为核心的语言能力保障，需要对语种、教育程度、适用人群等方面进行顶层规划和宏观调控。

　　再者，外语能力仍然是公民竞争力的重要组成部分。公立教育体系的外语教学相对疲软，将青少年的外语教育需求推向市场，必将助长下一代的贫富差距和加剧阶层分化。长此以往，家长的经济实力会决定孩子外语程度。我们不应让外语能力成为阶层分化的标记和鸿沟。充分保障青少年学习基本外语的权利，科学规划多语种发展路径，是这个时代对语言教育工作者提出的紧迫要求。

 

作者：饶高琪（北京语言大学对外汉语研究中心助理研究员）

编辑： 柯丹洁

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