暑期补习切忌盲目报班

今年2月，教育部办公厅等四部门印发通知加快推进校外培训机构专项治理工作。4月，广东省教育厅等五部门印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理方案》，目前已经摸查了全省两万多家校外培训机构，整治（关闭）了近千家培训机构。

“走快一点，上课就快迟到了。”7月28日上午8时30分左右，位于广州市天河区的一座大厦里人声鼎沸，这栋25层高的大厦里，聚集了近30家培训机构。虽然正值暑假，又恰逢周末，仍有许多家长带着孩子前来上补习班。

今年2月，教育部办公厅等四部门印发通知加快推进校外培训机构专项治理工作。4月，广东省教育厅等五部门印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理方案》，目前已经摸查了全省两万多家校外培训机构，整治（关闭）了近千家培训机构。

记者走访发现，重拳整治下，校外培训市场火爆依旧，“提前教学”让学生“抢跑”的现象依然存在。有家长坦言，若自己的孩子不跟着“抢跑”，自己会更加焦虑。专家认为，“进补热”的根源在于教学资源不均衡，教育管理和评价体系的不完善。在整治校外培训机构的同时，推进教育资源均衡、建立起多元自主评价体系，才是为培训市场“降火”的题中之义。

现象

补课须“抢” 暑假成“第三学期”

早上6时26分，闹钟响起，家住广州市荔湾区的王同学睁开朦胧的睡眼，挣扎着起床洗漱。这对平日里是“起床困难户”的她来说实在是一种“折磨”：“起得比学校上课日还早，好累啊！”

洗漱完毕，吃早餐，7时到地铁站搭地铁，大约1个小时后到达广州市天河区的一座大厦，王同学开始了一天的补习。

此时的大厦里人声鼎沸，前来上补习班的学生络绎不绝，电梯前排起长龙。

为做好小升初的衔接准备，王同学一整天都要呆在培训机构里。早上8时至10时，数学课；10时至12时，英语课；下午3时至5时，数学衔接课。朝八晚五，王同学一天要在培训机构里呆9个小时。

“好不容易放个暑假，能不能不补课啊！”上完上午的课程，王同学瘫坐在休息区的椅子上，无奈地说。

期待已久的暑假变成“第三学期”，对不少学生来说已是常态。“培训机构整治令”落地后，不少家长、学生期待校外培训市场能“降火”。但记者走访发现，校外培训依然十分火爆。

早在5月，广州市民张女士就为即将升上小学三年级的儿子报读了一个知名培训机构的暑期班。“语数英三科都报了，幸好报名早，不然就抢不到热门老师的课程了。”

张女士介绍，她为孩子报读的培训点地处珠江新城附近，非常热门。在抢课前，张女士提前打听了哪位老师的口碑好，之后便提前设定好闹钟，守着手机，蹲点在该机构的APP上抢报心仪老师的课程。

“抢课的激烈程度就像网购的‘秒杀’一样，眼疾手快都不一定抢得到，可紧张了。”张女士说，有时候设置提醒后，能看到有上百人都等着抢同一个课程。“热门老师的课一座难求啊！”

“要是我把孩子的课程取消或者转班，空出来的这个名额肯定也是被‘秒杀’的。”张女士颇为自豪地说。她表示，不少抢不到心仪课程的家长，经常会盯着手机刷新，留意心仪课程是否有新增空位。

和张女士一样提前为孩子抢课的家长不在少数。在暑期到来之前的一两个月，不少培训机构就已推出暑假、秋季培训课程。到了暑假，一些机构因报名过于火爆，还陆续增开新班。

7月26日，学而思一授课点每到饭点时间，就迎来许多前来为孩子送餐的家长。机构还放置了微波炉、桌椅，方便学生、家长加热食物、用餐。

有些家长则当起了“专职陪读者”，一整天都和孩子一起呆在培训机构，每到饭点时间就叫外卖。家长陈女士为了陪读，还特意休了5天年假，请了5天假。“孩子上课，我也进去陪着旁听，做做笔记，回家后也可以继续辅导他。”

陈女士的孩子李同学一边翻着培训材料，一边吃着晚饭。扒拉几口饭后，他又开始收拾书本，和同学们一起走入课室中上晚课，这节晚课要到20∶30才结束。“回到家都9点半了，洗漱完就到睡觉时间了。”李同学说。