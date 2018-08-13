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广以迎第二届新生今年录取275人

2018-08-13 09:18 来源：南方日报 余丹
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　　12日上午，安静了一个暑假的广东以色列理工学院（以下简称“广以”）校园热闹起来，2018级新生陆续来到学校报到。

　　“当初选择广以是因为广州同学推荐，然后我自己也查询了相关资料，觉得广以各方面很不错，隔壁还有汕头大学，符合我的期望。”来自辽宁的新生淦同舟被广以化学工程与工艺专业录取。经过一晚上的火车车程抵达汕头，淦同舟表示自己对接下来的课业充满期待。

　　来自四川的学生家长冷笛表示，选择广以是因为看中了广以和以色列理工学院的合作，以色列理工学院在全球排名靠前，他们也十分认可学校的教学模式。来自天津的家长杜静在与学校的老师交流后，更加确信自己和孩子的选择是正确的，“学校注重学生各方面能力的培养，办学眼光放得很长远”。

　　广以今年录取学生275人，比去年增加53人。省内生源较去年更多元化，来自广州、深圳、东莞、珠海、揭阳和惠州地区的学生人数明显增加。同时，广以也首次录取了来自梅州和汕尾的同学。此外，广以在去年原有12个省市的基础上，增加了上海、浙江、辽宁、陕西、山东等5个省市的招生，省外录取生源质量显著提高。

　　比起其他高校，广以的开学时间较早。广以校长李剑阁表示，这是为了给新生一个适应的时间。12日、13日入学教育完成后，新生们将于14日开始6周的预备学期，学习包括英语、数学、物理、化学等过渡课程。李剑阁寄语学生：希望经过4年的学习，能够成为具备创造性思维，具有一定特色，有终身学习能力，对国家有用的人才。

编辑： 柯丹洁

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