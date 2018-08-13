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河南高考试卷和答题卡没有被调包

2018-08-13 08:55 来源：新华社
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　　近日，网上出现“河南四家长质疑考生高考答题卡被调包”信息，引发社会广泛关注。11日，河南省纪委监察委通报调查结果：4名考生答题卡均为本人书写，不存在人为调包试卷和答题卡现象。

　　河南省纪委监察委结合收到的实名举报件，成立专案调查组，依法依规、严肃认真开展调查核实。专案调查组全面调阅审核了4名考生的答题卡运转视频监控资料，认真查阅和比对了4名考生的试卷原件、答题卡原件和扫描件，对有关举报人、被举报人、考务人员和当事人进行谈话、询问，委托权威专业司法鉴定机构对考生笔迹进行检验鉴定，通过逐项核查，全面收集证据，查明了事实。

　　河南省纪委监察委通报称，经查看监控视频和调查核实，4名考生所在考场考试组织管理严谨规范，考务人员认真履职；4名考生各科高考场次的试卷和答题卡在启封、发放、回收、押运、入箱、封箱、出库、扫描、识别等关键环节均按规定程序规范操作，不存在人为调包试卷和答题卡现象。

　　经严格审批，4名考生或家长先后查看了本人高考各科答题卡原件。其中，信阳息县考生李某某及家长承认答题卡是考生本人笔迹，确认答题卡没有被调包，并自愿放弃笔迹鉴定。其他3名考生或家长要求进行笔迹鉴定，专案调查组委托权威专业司法鉴定机构进行了笔迹鉴定。

　　依据笔迹鉴定结论，查看考场监控视频，对监考人员进行调查取证，确认商丘永城市考生余某各科答题卡为本人书写，余某高考答题卡上条形码及个人信息涂改系本人所为，不存在他人模仿笔迹作答和调包现象。

　　经查看考场监控视频，依据笔迹鉴定结论，确认郑州市考生苏某、洛阳市考生杨某某高考各科答题卡均为本人书写，不存在他人模仿笔迹作答和调包现象。

　　经调查核实，没有发现河南省招办干部朱某某、于某存在举报反映的滥用职权、组织高考作弊等违规违法问题。

编辑： 柯丹洁

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