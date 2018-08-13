学有所教，从“有学上”到“上好学”

从“没学上”到“有学上”再到“上好学”，改革开放40年来，我国教育大步向前。近年来，国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例连续保持在4%以上。人人都有学习途径、人人享有出彩机会，学有所教真正落到了实处。

从“没学上”到“有学上”再到“上好学”，改革开放40年来，我国教育大步向前。近年来，国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例连续保持在4%以上。人人都有学习途径、人人享有出彩机会，学有所教真正落到了实处。

百年大计，教育为本。据教育部统计，2017年，全国教育经费总投入达42557亿元，比上年增长9.43%。其中，国家财政性教育经费为34204亿元，比上年增长8.94%。数据显示，2017年，全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均教育经费总支出均比上年有所增长，增幅分别为：13.21%、6.82%、9.60%、10.70%、8.11%、9.75%。教育投入越来越多，教育资源越来越优质，学习路径越来越广。

949.36万人

义务教育阶段专任教师

义务教育阶段优质资源的覆盖面逐步扩大

在安徽铜陵，每个孩子进入小学或初中前，都会经历一场“分班大会”。学校将学生们按照性别和入学学业水平进行“S排序”，通过现场抽签，决定学生与班级及任课老师的组合。这样的“阳光分班”政策，是在按片区就近入学之后，促进教育均衡发展的一种新探索。“各个学校、各个班级之间的师资配比都很平衡，没有快班和慢班之分，孩子们在同一起跑线上，压力自然就小了很多，我们家长也很满意。”铜陵二中学生家长佘海霞说。

从新中国建立到改革开放初期，扫除青壮年文盲、普及九年义务教育的行动让“有学上”不再是难题。1978年小学阶段净入学率为94%、初中阶段毛入学率为66.4%，而2017年这两个数据已分别达到99.9%和103.5%。2017年全国教育事业发展统计公报显示，目前，我国共有义务教育阶段在校生1.45亿人，专任教师949.36万人。

当下，追求高质量教育、寻求均衡发展成为义务教育的重要任务。自2013年国家启动义务教育发展基本均衡县(市、区)督导评估认定工作以来，各地新建改扩建学校约26万所，增加学位2725万个，补充教师172万人，参与交流的校长和教师达243万人次。截至2017年底，全国通过督导评估认定的县(市、区)数量达2379个，占81%，有11个省(区、市)整体通过督导评估认定。

数字的背后是教育发展的生动变化：一栋栋美丽的校舍拔地而起，一间间设施完备的实验室投入使用，更多名师走进师资相对薄弱的学校，优质的课程通过互联网传入偏远地区……义务教育阶段优质资源的覆盖面逐步扩大。

“下一步，我们将持续增加经费投入，着力解决当前义务教育发展中长期存在且百姓反映强烈的择校、大班额、学业负担过重、‘豪华校’建设等重点难点问题；大力推进农村学校标准化建设，加强控辍保学工作；深入实施素质教育，加强课程教材建设，全面推进集团化办学、学区制改革、学校联盟、城乡结对等，带动薄弱学校更好更快发展。”教育部教育督导局局长何秀超表示。

88.3%

高中阶段毛入学率

高中阶段教育普及率大幅提升

彝族学生乔阿散家庭贫困，初中毕业后，她一度想去外地打工。那时，刚好赶上了藏区和大小凉山彝区实施免费教育计划，她成为四川凉山彝族自治州盐源县职业技术中学汽修专业的一名学生。“能继续读书，我很开心。这里学费、书本费、住宿费全免，我学到了很多专业技术，以后一定能找个好工作。”乔阿散说。

高中阶段教育不仅是连接义务教育和高等教育的重要纽带，也是学生成长为技能型人才与高素质劳动者的重要阶段。改革开放40年来，高中阶段教育毛入学率大幅提升。1978年，高中阶段教育毛入学率为33.6%；2017年，毛入学率已提升至88.3%。

去年3月，教育部、国家发改委、财政部、人力资源和社会保障部等4部门共同印发了《高中阶段教育普及攻坚计划(2017—2020年)》，提出到2020年普及高中阶段教育，全国各省(区、市)毛入学率均达到90%以上。

我国高中阶段教育主要包括普通高中教育和中等职业教育。对于普通高中教育而言，应当把提高教育质量作为普及的基本要求。首都师范大学首都基础教育发展研究院研究员王海燕认为，伴随着高考改革的不断深化，高中阶段教育应更加关注学生的差异性、发展性，突出课程设置的基础性、选择性、均衡性，为学生提供适合的教育，让孩子得到全面成长。

对于农村偏远贫困地区而言，提升中职教育很有必要。全国政协副秘书长、民进中央副主席朱永新认为，应将贫困地区普及高中阶段教育的增量部分，重点放在中等职业教育上。对于那些办学有特色、直接服务地方产业发展、就业和创业融合前景较好的中等职业院校，应重点支持。同时还应实施东西部中等职业教育协作计划，规划教育培训方向，引入合作企业，使学生实现稳定就业。