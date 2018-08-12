教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法来了！

日前，国务院办公厅印发通知，转发教育部等部门《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法根据通知，教育部、财政部、人力资源社会保障部、中央编办《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法》已经国务院同意，自印发之日起施行。

日前，国务院办公厅印发通知，转发教育部等部门《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法根据通知，教育部、财政部、人力资源社会保障部、中央编办《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法》已经国务院同意，自印发之日起施行。

《办法》的主要政策内容有哪些？对落实师范生公费教育政策提出哪些重点举措？教育部有关负责人进行了解读

《办法》出台的背景和意义是什么？

从2007年起，国务院决定依托北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学等6所教育部直属师范大学实施师范生免费教育试点。截至2017年，已累计招收免费师范生10.1万人，在校就读3.1万人，毕业履约7万人，其中90%到中西部省份中小学任教，许多中西部地区中小学实现了接收北京师范大学、华东师范大学等高校毕业生“零的突破”，为地方源源不断补充了具有较高素质的优秀教师，受到了地方教育行政部门、基层学校、学生家长的热烈欢迎。师范生免费教育试点工作达成了制度探索、积累经验、示范引领的预期目标，在优化教师培养补充机制、完善优秀生源吸引激励政策等方面发挥了补短板、促公平的导向作用，带动了28个省（区、市）实施地方师范生免费教育，每年培养补充4万余名毕业生到农村中小学任教，在改善和均衡薄弱地区师资配置、帮助寒门学子圆大学梦等方面社会效果显著。

部属师大师范生是中小学教师补充的优质来源，是建设高素质教师队伍重要的源头活水。当前，中国特色社会主义进入了新时代，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，人民对公平而有质量的教育的向往更加迫切，对建设高素质专业化创新型教师队伍有了更高期待。面对新方位、新征程、新使命，师范生免费教育作为培养高素质教师队伍的一项重要举措，为更好地适应新形势的需要，亟待在招生录取、人才培养、就业履约、履约管理、条件保障等环节进一步完善政策。有关民主党派、人大代表、政协委员、专家学者、免费师范生等方面也多次提出建议，对师范生免费教育政策进行改革，以充分发挥这一国家政策的示范引领作用。改进和完善师范生公费教育政策成为当务之急，更是焕发政策生命力的长久之需。

党和国家历来高度重视教师工作。党的十九大报告明确提出，要“加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教”，对深化新时代教师队伍建设改革指明了方向，提出了新任务。2018年1月，《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发﹝2018﹞4号）明确提出：“完善教育部直属师范大学师范生公费教育政策，履约任教服务期调整为6年”，做出改进和完善师范生公费教育制度的决策部署。因此，研制出台《办法》，是落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》决策部署的一项改革举措，更是吸引优秀人才从教、培养党和人民满意的“四有”好老师的一项关键制度。

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，教育部会同中央编办、财政部、人力资源社会保障部在充分调研、广泛征求意见的基础上，研究起草了《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法》，经报国务院批准，由国务院办公厅转发施行。2007年国务院办公厅转发的《教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法（试行）》（国办发〔2007〕34号）和2012年国务院办公厅转发的《教育部等部门关于完善和推进师范生免费教育的意见》（国办发〔2012〕2号）同时废止。《办法》的颁布，标志着我国师范生“免费教育”升级为新时代“公费教育”。