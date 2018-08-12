杯赛成绩不再和升学挂钩 奥数热真的就会降下来吗

近几年竞赛的热度一直居高不下，为了升学等原因，一口气给孩子报名好几个奥数杯赛的家长不在少数。每年一到三四月份，各大杯赛开始初试，家长们就忙着带孩子焦急地从一个考场赶往另一个考场。有的杯赛，甚至会导致小范围的交通堵塞。而比赛那几天，朋友圈基本也会被刷屏。

2015年12月19日，第十六届“中环杯”中小学数学竞赛杭州赛区初赛在青蓝小学举行。4500名考生和他们的家长，一大早就将学校门口围得水泄不通。

近几年竞赛的热度一直居高不下，为了升学等原因，一口气给孩子报名好几个奥数杯赛的家长不在少数。每年一到三四月份，各大杯赛开始初试，家长们就忙着带孩子焦急地从一个考场赶往另一个考场。有的杯赛，甚至会导致小范围的交通堵塞。而比赛那几天，朋友圈基本也会被刷屏。

近些年，对于这样的杯赛热，钱江晚报也做过不少报道。

但是，今年这样的赶考场景将不复存在。

为切实减轻中小学生过重课外负担，促进学生身心健康和全面发展，日前，省教育厅出台《关于清理规范面向中小学生开展的竞赛活动 切实减轻中小学生课外负担的实施意见》。

意见中说，根据各地摸底调查，面向浙江中小学生的竞赛尤其是学科类的竞赛项目繁多，其中“奥数杯赛”就达11项之多。这些学科竞赛有全国性的，也有本省区域性的；有的是经教育行政部门核准过的，但大部分是未经核准，由各类团体、机构自行组织的。部分义务教育民办学校利用各种学科竞赛结果违规“掐尖”招生，导致各种面向中小学生的逐利性学科竞赛越来越多。

针对中小学生的各类学科竞赛，已经到了必须清理规范的地步。

近两年时间

杭州已有多个杯赛停办

其实，从去年开始，杭州就有不少“杯赛”停办了。

2016年底，杭州市教育局针对杯赛热、培训热出台11条禁令，于是杭州的数学杯赛有所降温，考试规模减小。

2017年12月上海奥数“四大杯赛”先后停办，这个消息引发了杭州家长的密切关注，杭州的杯赛是否会停办？当时杭州市教育局就“杯赛热”、“培训热”等热点问题，进行了回应。

很快，2018年2月28日，原定于3月10日举行的“华杯赛”决赛暂缓。3月16日“希望杯”全国数学邀请赛组委会发文暂缓原定于4月15日举行的二试。

“希望杯”和“华杯赛”的暂停成了一个风向标，2018年5月19日，杭州青少年宫初中数学暑假班和秋季班停办，原因也是为了减轻学生过重的学业负担。

省教育厅于日前发布的《关于清理规范面向中小学生开展的竞赛活动 切实减轻中小学生课外负担的实施意见》，要求对中小学生学科竞赛活动进行清理规范——最迟在10月30日前，各地公布核准的竞赛项目名单。

文件中说，中小学学科竞赛的学科主要包括语文、数学、外语、科学（高中为物理、化学、生物）、信息技术、历史与社会（高中为政治、历史、地理）等，以及与升学或考试相关的学科及其延伸的竞赛。需要清理和规范的学科竞赛活动，指的是针对上述学科的具体知识点的各种竞赛，不包括经典诵读、辩论演讲、主题征文、外语口语、科学实验、编程设计等与学科有关、侧重实践操作的竞赛活动。

按照文件要求，今后在杭州，应该很难看到“华杯赛、走美杯、中环杯、希望杯”四大奥数杯赛的身影。而其他培训班自发组织的竞赛也将停办。

各种竞赛鱼龙混杂，违规组织

民办学校凭此“掐尖”招生

省教育厅表示，出台这项规定是为了减轻学生的学业压力以及整顿鱼龙混杂的竞赛项目。

根据浙江省教育厅的调查，目前，面向浙江中小学生的学科类的竞赛项目很多，其中仅“奥数杯赛”就达11项之多，但是，大部分竞赛是未经核准，由各类团体、机构自行组织的。部分义务教育民办学校也利用各种学科竞赛结果违规“掐尖”招生，导致各种面向中小学生的逐利性学科竞赛越来越多。

记者询问了一些培训机构的负责人，了解到从去年开始，许多培训机构自发组织的杯赛都陆续停办。他们表示，虽然停办竞赛对于培训机构会有一定的影响，但是非常赞同教育部门的这项规定。

“现在各个机构的数学竞赛的确鱼龙混杂，许多竞赛的准入门槛非常低，让大量孩子报名进入初赛，就是为了赚取报名费。”一位洪姓的老师对钱报记者说，他是一家数学俱乐部的负责人。洪老师说，他所在机构收到停办竞赛的通知后，便马上停止了所有的竞赛项目。现在，机构正着手操作像“夏令营”这样的活动，这些活动更加重视对学生综合素质的培养。

杭州另外一家数学培训机构的钱老师说，停办竞赛对家长和孩子来说都是有好处的。“以前，培训班里有好多家长盲目地给孩子报名各种竞赛，最多的一个周末要赶三四场考试，学生、家长都非常疲惫。这样做，其实起不到多少学习的效果。”

杯赛不再和升学挂钩

家长对此态度各异

省教育厅文件指出，哪怕是经教育行政部门核准的学科竞赛活动，其获奖结果也不得作为中小学招生入学的参考依据或门槛条件。但是，经核准的非学科竞赛活动的获奖结果，可作为中小学特长招生和特色招生的参考依据。

对此，一名刚带完毕业班的公办初中老师说，今年杭州的中考竞赛不加分，这对公办初中学生的影响很小。“在我们学校，只有极少部分学生会去参加各种杯赛，但是有不少学生对机器人、编程、写作感兴趣，会去参加一些这类非学科竞赛。”

“对于省教育厅的清理规范竞赛的举措，我还是有些小失落的。让孩子参加竞赛倒不全是为了升学，就想让他有机会展示自己的才能，除了日常学习还有其他的奋斗目标。”杭州市民顾女士的孩子今年读四年级，从小思维就比较活跃，在奥数方面颇有天分。去年，孩子开始参加“春蕾杯”等杯赛，按道理，今明两年将会是“丰收”的时候，可以获得不错的奖项。“我觉得，停办杯赛有点一刀切了。”顾女士说，应该向那些真正热爱竞赛的孩子开放。

而杭州市民邱女士则持相反看法，十分赞同停办竞赛。“我家孩子成绩不错，但对参加杯赛没有兴趣。平时看到身边的同学都在参加杯赛，所以很担心，这样下去我们家孩子升学时会没有任何优势。”顾女士说，“现在把竞赛停掉会更加公平。”

停办奥数杯赛

对民办学校招生影响不大

对于省教育厅的这个举措，杭州徐家私塾的徐老师认为，虽然初衷是好的，但对民办初中“掐尖”招生所起到的限制作用是有限的。

“各大杯赛可以通过行政命令停掉，但杭州民办初中的掐尖现象一直是存在的。杯赛只是一种选拔方式，可以给民办初中作参考，杯赛停了，还会有其他的选拔方式。每所学校都会找到自己的方式，挑选适合自己学校的学生。”徐老师说。

“不管是哪一种选拔方式，学生想要获得民办初中的认可，必须要表现出自己的各种能力，从而拿到小升初最大的筹码。”徐老师说，杯赛的渠道没有了，但家长肯定不会停止孩子的数学培训，否则就不能得到认可。

徐老师说：“不管是以前还是现在，对一个学生的评价方式从来没有变过，什么样的学生是学霸？什么样的学生会得到好学校的亲睐？在这一点上，家长与学校在目前的教育环境下是一致的。家长也是很无奈，报了一个数学班还不够，有的甚至要报好几个。”

有些民办初中除了看数学成绩，还要看学生其他方面的能力，但不管怎么样，数学是“刚需”。“一个数学成绩差的孩子，是不太可能获得民办初中的自主招生名额。教育质量的评价标准不改变，即使停了各种各样的数学杯赛，孩子的负担仍不可能降下来。这是一个现实问题。”