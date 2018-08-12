考研：非全日制考生逐渐增多

近年来，在高校里，“考研热”已经成为一种趋势，不论是为了延缓就业还是为了提升学历提高自己的竞争力，考研都无疑成为很多人的一种首选“姿势”，一些学校的部分专业甚至出现一个班只有几个学生选择直接就业的情况。

近年来，在高校里，“考研热”已经成为一种趋势，不论是为了延缓就业还是为了提升学历提高自己的竞争力，考研都无疑成为很多人的一种首选“姿势”，一些学校的部分专业甚至出现一个班只有几个学生选择直接就业的情况。

暑期正值考研人复习的“黄金时段”，不论是应届生还是往届生，大都处于焦灼复习的阶段。日前，中国研究生招生信息网发布了近四年的全国硕士研究生报考数据分析报告，不论是正在备考的人还是想要考研的人，大家都可以通过这几年的数据来一探目前的考研趋势，了解下自己所处的环境。

趋势一：考研报名人数持续增长 竞争依旧很强烈

从上图我们可以看出：近几年考研人数屡创新高。为什么大家都纷纷选择考研呢？根据近年来的调查，中国研究生招生信息网认为：第一，如今本科生数量越来越多，随着用人单位不断提高招聘门槛，很多考生为了提升自己的就业竞争力，纷纷加入考研队伍；第二，出于“名校情结”，很多高考失利最终上了普通本科院校的学子希望通过考研实现去理想学府深造的机会；第三，2017年在职考生首次纳入统考，往届生很多出于升职或换工作等原因而加入考研大军。

数据来源：教育部2014-2017年全国教育事业发展统计公报（单位：万人）

根据《学位与研究生教育发展“十三五”规划》要求，到2010年，在学研究生总规模要达到290万人（包括博士和硕士）。据教育部2017年全国教育事业发展统计公报，2017年在学研究生263.96万人，因而研究生的招生规模依然会适当扩大，但是在考研报名人数持续增长的情况下，部分高校的推免生比例也在不断扩大，对于通过统考方式来考研的学生来说竞争依然比较强烈。