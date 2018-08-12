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暑期游学　如何游学兼得

2018-08-12 08:30 来源：人民日报
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　　读万卷书，行万里路。暑假里，“游学”日渐成为不少中小学生的热门选择。游学是学校教育的有益补充，对中小学生的健康成长有积极作用；游学热，也是人们生活水平提高的一个体现。与此同时，游学产品价格、项目内容、安全保障等方面问题，也日益受到人们关注。

　　日前，一则网文引起了人们的关注：杭州的孙女士这个暑假花了三个月工资，让读小学六年级的儿子参加学校组织的游学活动。因为她得知，小学6年里，全班只有她儿子一个人没出过国。

　　近些年，随着游学成为一个热门的假期项目，让不让孩子去游学，甚至去不去国外游学，成为不少父母面临的新选择。

　　游学成为不少中小学生假期生活选择，参与学生呈低龄化趋势

　　北京市民刘先生，也遇到了相同的烦恼。“孩子说，隔壁雯雯暑假去了日本游学，同班的淘淘去了欧洲，而他只去了张家口姥姥家玩儿……”刘先生很无奈，动辄三四万元的团费，对他来说不是小数目，但看着渴望出国游学的儿子，他只好保证：“明年暑假一定让你出国游学！”

　　天津的李女士，儿子读六年级，今年暑假去了澳洲游学。从三年级开始，几乎每个假期，儿子都要参加学校组织的研学旅行。“孩子开阔了视野、增长了见识，也提升了团队意识和自理能力。”李女士说，只要在家庭经济条件能承受范围内，她都会支持孩子多出去开阔眼界。

　　近几年，去国内外各地“游学”或曰“研学旅行”日益流行。打开某知名旅行社网站可以发现，“游学”和“跟团游”“自由行”等旅游项目并列，被单设为一个栏目。“英国剑桥牛津15天夏令营”“呼伦贝尔7天6夜亲子营”“游学类清北名师夏令营”……100多项在售的国内外各类游学产品五花八门，产品来自20多家不同的机构。

　　记者致电某著名教育培训机构咨询暑期境外游学项目，客服人员说：“因为人员爆满，暑假所有境外游学项目均已售罄。”浏览其网站，“‘十一’游学早规划，亲子同行共成长”的广告已经在首页挂载。

　　“我国现有K12阶段（即幼儿园—12年级）人数约1.8亿，游学、夏令营参与比例预计在5%左右，近1000万人次。预计三年内，参与比例有望达到10%以上，前景广阔。”携程旅游日前发布的《2017—2018年度中国游学旅行报告》称，“越来越多中国家庭青睐去国外参加游学、营地类旅游，2018年预计规模达到100万人次，收入超过300亿元。”报告还指出，“游学业务以每年超过100%的速度成长。”同时，价格更亲民的国内游学的增长率是出境游的2倍以上，达到120%，人均团费在4200元左右。

　　“无论是国内还是海外游学，孩子的年龄都向低龄化发展。”携程游学平台负责人张洁说，“用户数据显示，2017—2018年度，用户初次体验海外游学平均年龄在12.1岁，初次体验国内游学产品平均年龄在8.8岁。相比2015—2016年度分别下降0.8岁和1.2岁。”

　　游学能增长见闻、提高素质、激发志向，但应理性对待，避免跟风攀比

　　“当然要肯定游学活动的合理性。”在中国青少年研究中心副研究员洪明看来，中国自古以来就有“读万卷书，行万里路”的传统，让孩子走出校门，走进社会、自然，是重要的学习方式，也是学校课堂的有益补充。

　　“去年参加山区体验夏令营，我感受到了生活的不易，更理解父母的辛苦，也学会了感恩、不怕困难的生活态度。”北京孩子小赵说。

　　“我们游览了故宫、长城，坐了高铁、地铁，参观了北大、清华……太棒了！我以后也要到北京上大学！”正在清华校园里参观的河南农村小学生豆豆，提起北京之行赞不绝口。

　　“总的来说，游学是一件好事。参观革命圣地或者历史文化古迹，能接受爱国主义教育、了解祖国优秀传统文化；走出国门，能了解异域文化、开拓视野、增长见识；到野外接受生存训练，能够强健体魄、增强团队协作意识……”中国旅游研究院院长戴斌表示，从国际经验来看，游学对大中小学生的健康成长都有积极的促进作用，通过旅游来增长见闻、提高素质很有效果。

　　“游学对于中小学生的成长来说，不仅仅是增长见识而已。”北京大学教育学院研究员卢晓东认为，“我们在研究中注意到，变化的环境能够给孩子脑部细胞带来刺激，提高其思维能力。”卢晓东说，游学还有助于启发某种志向，“比如，参加北大清华游、哈佛耶鲁游，在厚重、悠久的校园里，孩子能够隐约地生出某种志向，产生对文明、知识的崇拜，这极有可能改变孩子的一生。”

　　当然，游学热之中也存在着一些不规范的现象，同样值得关注。“有些机构发展研学旅游，过于强调经济导向、旅游线路安排，对游学过程中教育、科技、文化、民俗等方面的重视程度相对比较薄弱。”戴斌举例说，到博物馆、美术馆、科技馆游学，并不只是看看而已。要想达到预期效果，必须对组织者和接待人员有相应的要求。孩子们去看一个科技馆，是走马观花地看，还是请专业的科普人士做讲解，差别很大。他认为，“在这些方面，游学项目还有很大提升空间。”

　　同时，游学热之中还有盲目攀比的情况：别人家的孩子去国外，自己也得去；别人去远程，自己也得去；别人坐飞机，自己也要坐飞机……“这样的攀比会加重家庭的负担。”戴斌建议，“整个社会，包括旅行社和家长、孩子，都应对游学有一个客观理性的态度，因人而异、不应跟风攀比。”

　　建议制定行业标准、严格资质管理、加强立法规范等，为游学织密“安全网”

　　“我们孩子去年报团参加国外游学，‘游’得太多，‘学’得太少，两周的行程，走马观花，几乎是名校‘一日游’。孩子疲惫不堪，收获也有限，但价格不菲。”一位家长吐槽。

　　“组织游学的机构太多：公私立学校、教育培训机构、旅行社、留学中介机构、专职游学机构、网络电商平台……各种各样，也不知道这些机构到底有没有资质，安全性如何？”一位正为孩子挑选游学项目的家长困惑不已。

　　的确，游学不同于普通的旅游产品。目前，行业门槛较低，缺乏规范和标准，游学组织机构、从业人员的资质都缺乏审核。

　　“首先，要制定相应的标准。”戴斌说，教育部等11部门曾印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》，起到了积极作用，但美中不足，这只是个政策性文件。研学旅游究竟怎样设置内容，收费标准如何，如何保障安全？都应该有相应的规范，最好能够出台国家标准。

　　“其次，既要发挥市场的作用，同时对于游学的组织者，应该由教育和旅游行政主管部门进行规范管理。”戴斌建议，最好出台具备资质机构的正面清单，对于不能够按标准来执行的组织者，实现负面清单制度。

　　“加强监管部门的国际合作，同样非常重要。”戴斌认为，越来越多的学生到境外去游学，家长最为担心的是品质和安全问题，加强国际监管合作，能更好地为学生游学织密“安全网”。

　　洪明则补充说，“应出台相关法律法规，对机构资质、服务规范等内容进行明确规定，确保对研学旅行的监管有法可依。”

编辑： 柯丹洁

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