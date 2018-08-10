南国书香节开幕，“重头戏”抢先看

10日，一年一度的南国书香节暨羊城书展在中国进出口商品交易会展馆B区拉开帷幕，今年书香节参展面积4万平方米，余华、阿来、六小龄童、敬一丹等350多名国内外知名大家将到场与读者交流。

10日，一年一度的南国书香节暨羊城书展在中国进出口商品交易会展馆B区拉开帷幕，今年书香节参展面积4万平方米，余华、阿来、六小龄童、敬一丹等350多名国内外知名大家将到场与读者交流。

书香节活动年年都有创新。今年，南国书香节首次设立省际交流馆，组委会邀请中原出版传媒集团、陕西新华出版传媒集团、安徽出版集团、辽宁出版集团、天津出版传媒集团、凤凰出版传媒集团6个省外出版集团前来参展交流。届时，六大出版集团将带来各自好书，举办富有特色的文化活动，更在展馆布设等方面突出当地元素，实现各地文化元素、文化产业交流互通。

天津出版集团

有温度的原创图书

天津出版传媒集团此次携2000余种图书及新媒体融合出版物参加本届盛会，包括《中国道路为世界贡献了什么?》《中国特色社会主义为什么行?》《白方礼——一个人的爱心长征》等主题出版物，以及入选2018年重点主题出版物选题目录的经济学著作《别误读中国经济》和反映二战期间犹太儿童在天津生活的《泥土里的想念》等。

天津出版社努力增强原创图书的创新力。既有有思想、有温度、有品质的文学作品，也有全国著名理论专家的最新创作成果，以及优秀的儿童文学作品。包括第二届向全国推荐中华优秀传统文化普及图书《中国的相声》《中华对联通论》《文字小讲》等，入选第四届向全国推荐百种优秀民族图书的《小说月报少数民族作家精品集》，入选2018年向全国青少年推荐百种优秀出版物的《纸飞机》，入选2017年中国原创动漫出版扶持计划的《漫写钟馗》等。

辽宁出版集团首日有“美猴王”助阵除了主题图书、文化精品图书、国家级奖项获奖图书、畅销图书等近2000种新书外，首次亮相南国书香节的辽宁出版集团还准备了一系列文化活动。今日上午，“美猴王”六小龄童将作为开幕首日的嘉宾之一，携新作《猴王世家》举办首发签售会，现场还将展映纪录片《重走玄奘路》。

辽宁出版集团还有很多纯文学扛鼎之作，春风文艺出版社的“布老虎”、辽宁人民出版社持续运作20年的“太阳鸟文学年选”等被文学爱好者津津乐道。今年书香节，这些纯文学品牌将以崭新形象亮相。

此外，辽宁出版集团还将推出一批围绕改革发展等重大主题出版的精品图书，包括大型权威史论著作《腾飞之道——中国改革开放40年史》、“中国改革开放与发展实践”丛书等。

江苏凤凰出版传媒余华与读者面对面

凤凰传媒今年组织了约2500个品种参展，包括反映改革开放成就及党的十九大主题图书、重大出版工程精品图书、国家级奖项获奖图书、畅销图书，包括传承革命基因、重塑当代中国精神的《红色经典系列》，国家古籍整理重点项目《李太白全集校注(全8册)》《庞虚斋藏清朝名贤手札》《文选旧注辑存（全20册）》，从深圳市民视角来写改革开放40年的《我们深圳四十年》，人文科普作品《芳华修远》《蓝色星球II》，知名作家余华最新杂文集《我只知道人是什么》，以及曹文轩、黄蓓佳等知名儿童作家的精品力作。

同时，凤凰传媒邀请了知名学者朱冬生，知名作家余华、王十月、储福金、王一梅、祁智等来羊城举办专家座谈、名家签售等活动。其中余华将在8月12日与广州读者面对面交流。

安徽出版集团

打造徽派特色展馆

安徽出版集团是南国书香节的“老朋友”，2009年曾以主宾省的身份参展。今年安徽展区融入了徽派的建筑特色：马头墙、小青瓦，石雕漏窗……

与往年不同的是，之前大多是安徽出版集团旗下各出版社独立参展，今年将以集团层面整体调度，统一部署，不仅准备了十余套系400多种精品图书，并有针对性地安排了丰富的主题活动，如董宏峰、李明吉他演奏及签售会、《亲爱的生活》读者见面会、知名作家伍美珍新书分享会等。

南国书香节少儿馆布置的仿真森林、仿真恐龙等阅读场景。中原出版传媒中原文创产品亮相

中原出版传媒此次带来参展图书2300余种，包括2017年度“中国好书”《花儿与歌声》、《中国三十大发明》、《梦与真：许渊冲自述》。还有“王立群品读经典诗词”系列、《翰墨书新篇》、《白门柳》、《最美动物诗集》、《斗年兽》、《曹道衡文集》、“国学经典·典藏版”等新书及畅销图书。

书香节期间，中原出版传媒将举办《白门柳》（点评本）新书发布会、《中国三十大发明》图书签售会、“中国传统文化与书法欣赏”——程志宏讲座、“当童年遇见儿童文学”——肖定丽讲座、“创意非遗-皮影演示会”等现场活动。

此外，中原传媒的电子商务平台“云书网”将带着许多具有中原特色的文创产品亮相“美好生活馆”。

陕西新华出版传媒尽显“陕版”图书魅力

陕西新华出版传媒集团在本届南国书香节上将组织一系列文化活动，比如在广州主会场和惠州分会场举办纪实文学《梁家河》读者分享会，以及举办《嘉盛英语绘本》阅读分享会、《说说秦俑那些事》作者恳谈会、《吟诵之美》新书推介会、现场制作瓦当拓片、《伟大的世界奇迹》《手绘世界各国人文历史：国家》新书推介会等活动。

此外，还专门设置文创产品展区，精选一批极具陕西特色的文创产品、地方特色产品参展，让更多人了解陕西文化、了解陕西地域特色。

广东展团举办70余场文化活动

作为书香节的东道主，今年广东省出版机构又有什么亮点？据了解，今年广东展团参加精品展示的出版单位有19家，参加销售的单位有20家，参展图书4000余种，20000余册，其中南方出版传媒8家出版社携2000余种、10000余册图书参展，近期新书占50%。

书香节期间，广东展团将在主会场举办43场文化活动，包括新书发布会、图书签售会、专家座谈会、图书分享会、赠书仪式等。加上分会场的活动，共有70余场分量十足的文化活动，包括中银首席经济学家曹远征、知名名军事史专家徐焰、知名作家马原、知名文学评论家谢有顺在内的众多名家将与读者面对面。