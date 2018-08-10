作业自助、野外考察、志愿服务 让成长的经历更丰富

炎炎暑假怎么过？大多数学生都是“老三样”：刷题、旅游、宅家中。更有甚者，将暑假过成了只剩补课、做题的“第三学期”。不少学生经历着“学期辛苦盼放假，假期无聊盼开学”的心理循环。

炎炎暑假怎么过？大多数学生都是“老三样”：刷题、旅游、宅家中。更有甚者，将暑假过成了只剩补课、做题的“第三学期”。不少学生经历着“学期辛苦盼放假，假期无聊盼开学”的心理循环。

然而，近年来，社会环境在变，不少父母对于下一代的教育观念也随之改变。中小学教育综合改革带来的变化，不仅贯穿学校课堂、学期之内，也逐渐向校园外、假期中延伸，过一个不俗气、不盲从、有趣有益的新暑假，让花季青春、成长岁月变得更丰富、更有创造力，正在悄然汇成新潮。

作业由社会各行业人士布置，学生通过网络自行选择并完成

“每一个孩子、每一个家庭，都应该有一本自己的家谱。”7月25日，复旦大学中华古籍保护研究院内，在图书馆副馆长杨光辉教授与古籍修复师黄正仪、版画艺术家倪建明等老师的讲解和指导下，几十名中小学生学习了古籍线装书的基本知识，体验了蜡拓、木活字和古籍装帧工艺，还对家谱文化、制作要求等，有了初步了解。

参观体验之后，这些学生在假期会按照要求，与自己的父母、祖辈交流，收集家中三代成员姓名、家风家训、家乡历史等资料。带上这些资料，他们可以到复旦大学图书馆制作一份地道又独特的家谱。

“制作家谱是孩子们了解中华古籍文化的一个窗口，为青少年提供一个零距离接触中国传统文化的机会，在他们心中播下文化自信的种子。”杨光辉说。在体验活动中，来自杨浦区的初中生小王做得兴味十足，他告诉记者：“做家谱不仅好玩，还有意义，能够使我们不忘前人，把美好的东西留在心里、传给后代。”

“我的家谱，我来做”是由上海市教委等单位指导、上海教育新闻网主办的2018年“中国好作业”公益活动中的一项，网上报名做家谱的学生目前已有144名。

除了做家谱，“中国好作业”活动里，还有不少与学校课程、考试“不搭界”的项目。比如，跟着昆曲名家感受中华优秀传统文化、跟着非遗传承人了解“本帮菜”、手绘一张红色旅游地图、策划一场古代名画展览、用英文讲好中国故事、向同龄人赠书、畅想未来城市群蓝图、设计家用机器人……参加的学生不拘年龄年级，可以用文字、图画、音视频、手工等方式完成作业，通过心得体会、调查报告、图文实录、创意作品等方式分享成果。

“中国好作业”活动始于2013年，各种暑假作业题目都由来自不同领域、不同行业的社会知名人士布置，学生通过网络自行选择导师，完成相关作业，参加线下活动，作业提交后由专家评审并在官方网站集中展示，迄今已有30余万人次学生参加。在活动总策划人、上海教育报刊总社总编辑金志明看来，“好作业”就是要聚集社会资源服务学生成长，引导青少年关注社会、创新实践，培养自主性、探索性和创造性，也引导全社会形成正确的教育理念。

研究性学习成果，成为评价学生创新精神与实践能力的重要指标

萤火虫、勺鸡、天目臭蛙、枫香、醉鱼草……这些在城市里少见的动植物，却出现在上海师范大学附属外国语中学高一学生的日记里，部分还被制作成了标本。

这是该校“达尔文博物公学”社团组织的一次暑期活动——与自然深度交流的生物生态研学考察。12名学生在两位生物教师带领下，来到浙江天目山国家级自然保护区进行了为期4天的野外考察。老师们负责设计考察课程、规划行程、准备用具。学生们则要学习标本采集和制作、鸟类观测、工具使用等知识，查找阅读专业文献。

虽然距离上海不过3小时车程，但对于多数城市孩子来说，野外考察充满了新奇和挑战。早晨6点多，考察队员们就起床，第一天就观察到28种鸟类，还发现了国家二级保护鸟类勺鸡。没有了城市的喧闹与灯火，他们在夜游时亲眼看到在黑暗中“美丽又魔幻”的萤火虫。他们还学会了使用捕虫网，意外地“捡”到中华奥锹甲，偶遇原矛头蝮。为了考察天目山柳杉种群，一天里同学们人均步行2.5万步，跨越海拔近500米，迎着山雨，穿越密林，测量了上百株柳杉的胸径。

12名学生，每个人的收获和感触不尽相同。汪嘉怡印象最深的是发现萤火虫的美丽一刻，“回来之后，有那么一点惆怅。不能让萤火虫将来仅仅‘活’在回忆和相册里，一定要做些什么。”徐伊茗同学记住的是艰难的登山路，领悟了老师说的“山要一步一步爬，树要一株一株量”。

天目山归来，同学们还要根据考察所见，展开一项《天目山柳杉的种群生态学研究》。作为教育综合改革试点，上海的高中生都要参加研究性学习，提交的报告，是评价学生创新精神与实践能力的重要指标。经认证，可以作为高校招生预录取的参考。

学校对接社会机构，提供丰富的志愿岗位、公益活动和实践课程

整个7月，从周一到周五的下午，上海市第二中学高一（8）班学生张宸杰都会准时出现在梅陇社区文体中心，帮助老师整理材料，陪伴爱心暑托班的孩子，在老年学校服务……事情琐碎，即将升入高二的他学习压力不小，每天上午要补课，但他觉得这样的暑假才更有意义，“能了解社会，学会和各种人打交道，锻炼了应急能力……”

这份社区志愿者服务工作是张宸杰主动找的。而上个寒假，他却是按照学校安排，不太情愿地开始了平生第一回志愿者服务——在上海市航空科普馆做导游。张宸杰坦诚地说：“原来报名的是另一个地方，服务两小时就能抵扣5个学时，结果没选上！硬着头皮再选，只是为完成学校规定的指标……”

然而，变化在一点点发生。从最初只会背解说词、应付了事，到后来主动了解更多国产大飞机C919的知识、为吸引小学生参观团而努力练习；从与陌生人谈话支支吾吾，到对着一群叽叽喳喳、问题千奇百怪的小朋友十分耐心和热情。有了这样的经历和感受，张宸杰选择在学业繁忙的暑假继续做志愿者，他说：“这是应该的，人生不仅要看高考，还要看到更多的地方。”

张宸杰去年寒假硬着头皮也要完成的“规定指标”，就是上海试行的作为高考招生录取参考指标的“高中学生综合素质评价”，其内容之一即记录高中生参加志愿服务（公益劳动）的时间。根据规定，学生高中阶段社会实践不少于90天，其中志愿者服务不少于60学时。与之相应，由学校与社区、社会机构对接，提供志愿者岗位、活动项目和实践课程，已有上万家市、区两级学生社会实践基地。多种多样的社会实践和公益、志愿服务，让学生在为他人提供服务的同时，也能了解到各种岗位的工作性质、要求和特点，收获与人打交道、待人接物等方面的体验和成就感。

一样的暑假，不一样的过法，还有很多。比如上海全市范围组织的各种职业体验活动，到“技师学院”学一门技术，或参加“老弄堂红色寻访之旅”“非遗传习体验”等。来自上海市教委的统计显示，这个暑假，上海共有888个由市级学校少年宫提供的活动，108个由中职校设计的职业体验活动，185个由市区校外联成员单位及校外活动场所策划的活动，2949个由各街道镇开发的活动，总计有4000多项。