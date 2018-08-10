不让一个学生因家庭经济困难而失学

目前，我国已建立起以政府为主导、学校和社会积极参与的国家学生资助政策体系，实现了“三个全覆盖”，即各个学段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖。在高等教育阶段，更是实现了家庭经济困难学生入学“三不愁”，即入学前不用愁、入学时不用愁、入学后不用愁。

学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关脱贫攻坚，事关社会公平。党和政府历来高度重视家庭经济困难学生上学问题，并向社会庄严承诺：“决不让一个学生因家庭经济困难而失学”。目前，我国已建立起以政府为主导、学校和社会积极参与的国家学生资助政策体系，实现了“三个全覆盖”，即各个学段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖。在高等教育阶段，更是实现了家庭经济困难学生入学“三不愁”，即入学前不用愁、入学时不用愁、入学后不用愁。

2017年，全国累计资助各级各类学生9590.41万人次（不含义务教育免除学杂费和免费教科书、营养膳食补助）；累计资助金额1882.14亿元（不含义务教育免除学杂费和免费教科书、营养膳食补助）。其中，资助学前教育幼儿889.77万人次，资助金额93.20亿元；义务教育寄宿生生活补助资助1604.61万人，资助金额179.11亿元；资助中等职业学校学生1509.92万人次，资助金额365.29亿元；资助普通高中学生1310.42万人次，资助金额193.80亿元；资助普通高校学生4275.69万人次，资助金额1050.74亿元。各级财政安排义务教育国家免费教科书资金175.94亿元，营养膳食补助资金285亿元。

一、学前教育：按照“地方先行、中央补助”的原则，各地因地制宜确定学前教育资助政策

1.政府资助。地方政府对经县级以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童予以资助。

2.幼儿园资助。幼儿园从事业收入中提取一定比例的资金，用于减免收费、提供特殊困难补助等。

3.社会资助。各地建立和完善相关优惠政策，积极引导和鼓励企业、社会团体及个人等捐资，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

二、义务教育：实施“两免一补”和营养改善计划

1.免除学杂费。对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费。

2.免费教科书。对城乡义务教育学生免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。

3.寄宿生生活补助。补助城乡家庭经济困难寄宿生生活费，补助标准为小学生每生每年1000元，初中生每生每年1250元。

4.营养改善计划。国家实施农村义务教育营养改善计划，中央财政为国家试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，补助形式为向学生提供优质食品，不以现金形式直接发放，补助标准为每生每天4元（学生全年在校时间按200天计算）。