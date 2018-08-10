低年级准备考研成风 专家建议改革研招模式

暑假期间，很多学生都在认真准备考研。当下，考研正呈现低年级化的趋势，很多大二学生早早就开始准备考研，一些辅导机构和二本院校也将考研率作为宣传噱头。有人因此没能很好地在大学期间积累知识、丰富阅历。有研究生导师反映，有的考生考试成绩不错，然而实际学术研究能力较差。

暑假期间，很多学生都在认真准备考研。当下，考研正呈现低年级化的趋势，很多大二学生早早就开始准备考研，一些辅导机构和二本院校也将考研率作为宣传噱头。有人因此没能很好地在大学期间积累知识、丰富阅历。有研究生导师反映，有的考生考试成绩不错，然而实际学术研究能力较差。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2004名大学生进行的一项调查显示，78.9%的受访大学生觉得周围考研低年级化的现象普遍，62.5%的受访大学生担忧考研低年级化会导致学生缺乏基本的学术训练，70.9%的受访大学生认为大学生要有正确的发展方向，不可盲目跟风。

参与本次调查的受访大学生中，36.7%的人打算考研，46.3%的人正在准备考研，7.6%的人已考研。来自一本高校的受访者占40.9%，二本高校的占51.5%，三本或高职的占6.6%。

60.5%受访大学生认为考研应从大三开始准备

刘羽（化名）是浙江嘉兴某高校应届毕业生，刚刚考完研。他介绍，身边的同学都是从大三的3月开始准备考研的。“首先会确定几个想考的学校和专业，搜集专业相关的信息。3月到暑假之前复习数学和英语，9月之后开始复习政治。专业课则要看每个学校的要求，购买相应的书籍自己复习或查找相关学校的考研群，会有学长学姐出售学习资料，一般是从大三暑假开始复习”。

“有些同学认为越早准备越好，因为英语、数学这一类课程都是可以提前很早准备的。现在好的大学研究生考试竞争很激烈，有一些学生本科就读的学校不是很好，进大学就会确立考研的目标。” 刘羽说。

调查中，60.5%的受访者认为考研应该从大三开始准备，17.8%的受访者认为应该从大四开始，16.6%的受访者觉得应该从大二开始，2.3%的受访者认为大一就应该开始准备，2.8%的受访者觉得毕业后再准备也来得及。

78.9%的受访者觉得周围考研低年级化的现象普遍，其中，19.1%的受访者认为非常普遍。

厦门大学教育研究院院长刘海峰指出，考研低年级化的情况在山东、河南比较明显，这两个省高考人数特别多，竞争激烈，有的人担心本科毕业以后就业不好，就把考研当作出路。他还向记者介绍，从统计就业率的角度来说，每个考上研究生的学生都算就业，而且算最好的就业，所以学校会很早就动员学生去考研。一旦有人考上，就会成为一种成功的示范。

考研为什么会出现低年级化趋势？调查中，67.9%的受访者指出一些大学生觉得本科毕业就业难度大，想通过考研提升自己，51.4%的受访者指出一些地方院校把考研率作为学校办学的核心，50.5%的受访者认为研究生考试依然注重应试，应试技巧确实能够提升分数，31.3%的受访者认为这是受到考研培训机构宣传影响，25.5%的受访者指出一些大学生对未来规划不明确，把考研作为大学生活的支点。

刘羽指出，有些家长会一直催孩子准备研究生考试，认为早起的鸟儿有虫吃。

“现在马上就要进入高等教育普及化的阶段了。”中国人民大学教育学院副院长李立国表示，高等教育学校扩张很快，很多学生希望通过考研究生进入一个更高平台的学校，提高自己的学历和学位。“有些学校会在招生的时候注明每年有多少学生考上研究生、考上重点大学，以吸引学生报名”。

李立国向记者介绍，我们国家研究生招生的制度和设计，改革开放40年来变化不大，一直是全国统一考试，分学校、分专业录取的模式。“这种模式只适合考察学生知识储备、学习掌握情况，甚至是死记硬背的能力，没有办法综合考察学生的学术潜力、科研能力和综合素质。高校对这一方面还是不够重视”。

62.5%受访大学生认为考研低年级化会导致学生缺乏基本学术训练

刘羽告诉记者，他考研期间课程相对少，对于非专业相关课程，他有时会逃课或者在课上做考研题。

调查中，62.5%的受访者认为考研低年级化会导致学生缺乏基本的学术训练，学术研究能力不够；54.0%的受访者认为这种情况下，导师并不能筛选出值得培养的、真正的学术研究人才；50.4%的受访者认为用备战考研代替专业学习，学生很难建立起对专业的清晰认识；41.0%的受访者认为这会导致大学生忽视全面发展；22.6%的受访者认为大学只忙着考研的学生如果没有树立正确的价值观，研究生读起来也会很痛苦。

李立国认为，考研低年级化的现象违背了高等教育和高等学校办学的规律。“高等教育是培养专门人才的专业教育，要求在一定时间内让学生来学好专业课，进行实践实习”。

“客观地说，想考研的人基本都在认真读书，有些人假期都不回家。”刘海峰说，“但是考研低年级化也存在这样的问题，有些学生一进大学，除了考研的科目，其他课都不认真学习，这样会造成学科体系的不完整和学习的偏狭。比如说理工科考研不怎么考实验，有些学生就很少去上实验课，还有一些通识教育，学生也不怎么重视。”

刘羽觉得，大学期间学生首先要努力学好学校安排的课程，如果一门心思准备考研，本科的课程没上好，基础不扎实，会得不偿失。

改变考研低年级化的现象，70.9%的受访者认为大学生要有正确的发展方向，不可盲目跟风；57.1%的受访者建议改革研究生招生模式，注重本科课程学习和学术能力锻炼；50.5%的受访者建议高校明确自身定位，重视本科教育；26.1%的受访者建议对考研培训机构进行规范整治。

刘海峰表示，现在各个学校都在扩招保研的学生，有些学校保研的比例很高。“保研的判定标准包含各门课程的综合排名，可以考察综合素质。这种举措可以矫正考生为应付考试而学习的心理”。

李立国认为，大学生应摆正学习和考研的关系。他还建议把国家统一考试和研究生的面试结合起来，加大面试的比重，考察学生的综合素质、科研潜力和学术基本能力。在研究生录取中，还应考察学生在大学期间的学习情况，如专业课的学习、技术理论的掌握等。