南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

低年级准备考研成风 专家建议改革研招模式

2018-08-10 09:12 来源：中国青年报
字号减小 字号增大

　　暑假期间，很多学生都在认真准备考研。当下，考研正呈现低年级化的趋势，很多大二学生早早就开始准备考研，一些辅导机构和二本院校也将考研率作为宣传噱头。有人因此没能很好地在大学期间积累知识、丰富阅历。有研究生导师反映，有的考生考试成绩不错，然而实际学术研究能力较差。

　　日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2004名大学生进行的一项调查显示，78.9%的受访大学生觉得周围考研低年级化的现象普遍，62.5%的受访大学生担忧考研低年级化会导致学生缺乏基本的学术训练，70.9%的受访大学生认为大学生要有正确的发展方向，不可盲目跟风。

　　参与本次调查的受访大学生中，36.7%的人打算考研，46.3%的人正在准备考研，7.6%的人已考研。来自一本高校的受访者占40.9%，二本高校的占51.5%，三本或高职的占6.6%。

　　60.5%受访大学生认为考研应从大三开始准备

　　刘羽（化名）是浙江嘉兴某高校应届毕业生，刚刚考完研。他介绍，身边的同学都是从大三的3月开始准备考研的。“首先会确定几个想考的学校和专业，搜集专业相关的信息。3月到暑假之前复习数学和英语，9月之后开始复习政治。专业课则要看每个学校的要求，购买相应的书籍自己复习或查找相关学校的考研群，会有学长学姐出售学习资料，一般是从大三暑假开始复习”。

　　“有些同学认为越早准备越好，因为英语、数学这一类课程都是可以提前很早准备的。现在好的大学研究生考试竞争很激烈，有一些学生本科就读的学校不是很好，进大学就会确立考研的目标。” 刘羽说。

　　调查中，60.5%的受访者认为考研应该从大三开始准备，17.8%的受访者认为应该从大四开始，16.6%的受访者觉得应该从大二开始，2.3%的受访者认为大一就应该开始准备，2.8%的受访者觉得毕业后再准备也来得及。

　　78.9%的受访者觉得周围考研低年级化的现象普遍，其中，19.1%的受访者认为非常普遍。

　　厦门大学教育研究院院长刘海峰指出，考研低年级化的情况在山东、河南比较明显，这两个省高考人数特别多，竞争激烈，有的人担心本科毕业以后就业不好，就把考研当作出路。他还向记者介绍，从统计就业率的角度来说，每个考上研究生的学生都算就业，而且算最好的就业，所以学校会很早就动员学生去考研。一旦有人考上，就会成为一种成功的示范。

　　考研为什么会出现低年级化趋势？调查中，67.9%的受访者指出一些大学生觉得本科毕业就业难度大，想通过考研提升自己，51.4%的受访者指出一些地方院校把考研率作为学校办学的核心，50.5%的受访者认为研究生考试依然注重应试，应试技巧确实能够提升分数，31.3%的受访者认为这是受到考研培训机构宣传影响，25.5%的受访者指出一些大学生对未来规划不明确，把考研作为大学生活的支点。

　　刘羽指出，有些家长会一直催孩子准备研究生考试，认为早起的鸟儿有虫吃。

　　“现在马上就要进入高等教育普及化的阶段了。”中国人民大学教育学院副院长李立国表示，高等教育学校扩张很快，很多学生希望通过考研究生进入一个更高平台的学校，提高自己的学历和学位。“有些学校会在招生的时候注明每年有多少学生考上研究生、考上重点大学，以吸引学生报名”。

　　李立国向记者介绍，我们国家研究生招生的制度和设计，改革开放40年来变化不大，一直是全国统一考试，分学校、分专业录取的模式。“这种模式只适合考察学生知识储备、学习掌握情况，甚至是死记硬背的能力，没有办法综合考察学生的学术潜力、科研能力和综合素质。高校对这一方面还是不够重视”。

　　62.5%受访大学生认为考研低年级化会导致学生缺乏基本学术训练

　　刘羽告诉记者，他考研期间课程相对少，对于非专业相关课程，他有时会逃课或者在课上做考研题。

　　调查中，62.5%的受访者认为考研低年级化会导致学生缺乏基本的学术训练，学术研究能力不够；54.0%的受访者认为这种情况下，导师并不能筛选出值得培养的、真正的学术研究人才；50.4%的受访者认为用备战考研代替专业学习，学生很难建立起对专业的清晰认识；41.0%的受访者认为这会导致大学生忽视全面发展；22.6%的受访者认为大学只忙着考研的学生如果没有树立正确的价值观，研究生读起来也会很痛苦。

　　李立国认为，考研低年级化的现象违背了高等教育和高等学校办学的规律。“高等教育是培养专门人才的专业教育，要求在一定时间内让学生来学好专业课，进行实践实习”。

　　“客观地说，想考研的人基本都在认真读书，有些人假期都不回家。”刘海峰说，“但是考研低年级化也存在这样的问题，有些学生一进大学，除了考研的科目，其他课都不认真学习，这样会造成学科体系的不完整和学习的偏狭。比如说理工科考研不怎么考实验，有些学生就很少去上实验课，还有一些通识教育，学生也不怎么重视。”

　　刘羽觉得，大学期间学生首先要努力学好学校安排的课程，如果一门心思准备考研，本科的课程没上好，基础不扎实，会得不偿失。

　　改变考研低年级化的现象，70.9%的受访者认为大学生要有正确的发展方向，不可盲目跟风；57.1%的受访者建议改革研究生招生模式，注重本科课程学习和学术能力锻炼；50.5%的受访者建议高校明确自身定位，重视本科教育；26.1%的受访者建议对考研培训机构进行规范整治。

　　刘海峰表示，现在各个学校都在扩招保研的学生，有些学校保研的比例很高。“保研的判定标准包含各门课程的综合排名，可以考察综合素质。这种举措可以矫正考生为应付考试而学习的心理”。

　　李立国认为，大学生应摆正学习和考研的关系。他还建议把国家统一考试和研究生的面试结合起来，加大面试的比重，考察学生的综合素质、科研潜力和学术基本能力。在研究生录取中，还应考察学生在大学期间的学习情况，如专业课的学习、技术理论的掌握等。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第285期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235