幼升小果真需要如此“衔接”？

语文、数学、英语、面试技巧、仪容口才……本应恣意奔跑嬉戏的年龄，许多孩子却被家长塞进教室接受“幼小衔接”培训。

语文、数学、英语、面试技巧、仪容口才……本应恣意奔跑嬉戏的年龄，许多孩子却被家长塞进教室接受“幼小衔接”培训。

疯狂的培训

在上海一家专为应试民办小学招生而开设的“幼升小精英培训班”，孩子们拿着平板电脑做题，并模拟升学面试一般回答老师的问题。在这个培训班里，最小的孩子仅有2岁半。

当记者以家长身份咨询中班孩子的幼升小课程时，一位姓杨的老师反问孩子此前有没有上过拼音、英语培训班。记者回答说“没有”后，这位老师反复强调，必须抓紧了，时间不多了，“因为已经荒废了两年”。

杨姓老师给记者介绍了一个让孩子“迎头赶上”的方案：暑期里孩子每天来机构学习，开学后每周来两次，收费3万元。按照这家机构“幼升小”孩子的知识标配，幼儿园毕业前孩子要掌握3000个汉字、100以内加减法和简单的英语会话，此外还要基本掌握汉语拼音。

在上海，幼升小、小升初，一直是家长择校的重点环节，其中以竞相追逐知名民办中小学为主流，某些“第一梯队”民办学校招生甚至百里挑一。

部分民办小学采取面谈方式招生。“不能告诉老师自己爱看动画片、玩游戏，不能说自己的外号是‘小霸王’‘小淘气’，也不能说平时父母没时间陪，都是姥姥姥爷陪着……”某“幼小衔接”培训机构的老师反复提醒孩子们，按照事先背好的标准答案回答老师提问，万一老师问了其他问题，也一定要说“好的一面”。

安徽合肥一家培训机构自称“已成功开办幼小衔接教育五年以上”，该机构的一名工作人员说：“我们会重点教宝贝怎么表现自己，以便更好地获得老师的关注和喜欢。”

焦虑的家长

根据教育部统计数据，包括北京、天津、上海、沈阳等在内的19个热点大城市幼升小就近入学率已达到99%。既然绝大多数小学都已实现就近入学，为何“幼小衔接”培训仍然大受追捧？

记者采访发现，部分民办小学可以通过面谈等方式选择招生，这成为培训机构紧盯的市场。它们倡导超纲早学，培训具有极强的应试针对性，家长也在机构营造出的“鸡血”环境下越发焦虑。

广州李女士的孩子暑假后即将升入大班。为了明年的幼升小，李女士已经搜集了厚厚的攻略：某某小学面试时家长和孩子分开，会考孩子算数题、画画、跳绳、叠被子等；某某小学面试时有三个老师，第一个老师问姓名、来自哪里，然后计算题、英文从1数到10，第二个老师考看图说话，第三个老师问父母电话号码、工作内容……

“每个民办小学的要求都不同，培训班可以有针对性地辅导孩子。”李女士说。

即使是打算就近进入公立小学，家长们也普遍担心如果孩子“零基础”入学，会跟不上进度，遭到老师“嫌弃”，挫伤孩子的自信心。

“小学一年级时，通常大部分学生都提前学了拼音、计算，老师就会随着‘大部队’的进度走，一个星期就教完拼音，没学过的孩子就跟不上了。”正在某培训班等着接孩子的曹女士认为，即使小学可以就近入学，但孩子将来总要面临中考、高考等选拔性考试。

“中考就是一道坎。倒在坎下的，可能就是不一样的人生。”北京一名6岁孩子的家长孙东说。

正本清源的责任

不久前，教育部印发《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》明确，对于幼儿园提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，要坚决予以禁止；小学在招生入学中面向幼儿园组织测试等行为的，将视具体情节追究校长和有关教师的责任。

通知还强调，社会培训机构也不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容，各地要结合校外培训机构治理予以规范。

安徽大学社会与政治学院教授范和生认为，仅靠禁令仍然不够。整治“幼小衔接”乱象，要看禁令是否得到了真正落实。主管部门要走出办公室，到那些违规的小学校、幼儿园去，到火爆的培训市场去，看一看禁令发出后的成效。工商等相关部门也要切实负起责任，相互配合，形成监管合力。

从根本上说，解决这一问题需要全社会共同发力，一方面，要加大优质教育资源供给力度，让家长们从容地为孩子选择教育路径；另一方面，就业、社会保障等相关制度改革也应跟上，解除人们的后顾之忧。

“上小学是童年生活的自然延伸。”上海市学前教育研究所常务副所长郭宗莉说，“如果一定要在入学前教孩子一些什么，那么自理能力、行为习惯、社交能力、语言表达等才是关键，而这些能力的养成是一个自然发育的过程，尤其需要在真实的日常生活场景中锻炼，靠突击、强化可能会有利于一时，但无益于长远。”

因此，郭宗莉认为，在“幼小衔接”过程中，家长要教给孩子的不是“抢学”，而是要承担起孩子入学后一系列适应性行为养成的教育责任。