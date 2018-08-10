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暖男老师免费给外来务工子女上书法课

2018-08-10 09:12 来源：钱江晚报
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　　“放暑假了，我发现我们学校有间教室里，还有老师在给学生上课。”前两天，杭州丁蕙小学的江珊老师给钱报记者爆了个料。

　　“一到暑假，学校里都是静悄悄的。那天我值班，忽然听到一楼的一间教室传出声音，像是有人在给学生上课。”江老师说，她非常惊讶，就跑过去看。

　　上课的老师名叫黄光平，是一个才入职一年的小伙子，教语文。

　　黄老师上的是书法课。那天记者去的时候，课堂上坐着6个孩子，年纪都在七八岁。孩子们正安安静静地坐在位子上写字。

　　黄老师在边上巡视，不时俯下身子指导某个孩子的书写。他身穿一件黑色T恤，一条灰色短裤，一双棕色凉鞋，是一位很阳光的老师。

　　黄光平今年27岁，一年前浙江师范大学研究生毕业，到杭州丁蕙小学成为了一名语文老师。虽然还很年轻，但他已经结婚并有了孩子，第二孩子也很快就要出生了。

　　“不管在家里还是学校，我觉得自己就是个‘孩子王’。”黄光平笑着说，脸上露出两个可爱的酒窝。

　　放暑假后，因为要照顾妻子，黄光平一般都待在家里。每天下午，他会到路口等妻子下班回家。附近有个小卖部，有不少孩子聚在这里，要么玩耍打闹，要么用手机玩电子游戏。在等妻子的间隙，他会到小店里坐坐，慢慢地就跟一些孩子熟悉了。

　　“我发现，这些孩子多半都来自住在附近的外来务工家庭，一到暑假就没人管了。”黄光平说。在暑假里，家庭条件好一点的孩子，都会上各种培训班、夏令营，这些孩子家里负担不起费用，就只能到外面玩，既不安全又浪费时间。

　　“反正我也闲着，何不在学校里给孩子们上课，既可以打发时间也能帮他们学点东西。”于是，黄光平把这个想法和孩子的父母沟通，大人们非常开心，结果很快就传开了，免费书法班的微信群的成员也越加越多。

　　“一开始我以为顶多只有五六个孩子，到最后竟然有17个孩子报名。”黄光平说，为了让上课更有质量，他将孩子们分成三个班分期培训。现在是第二期课程，从8月1日到8月10日，等第三期上完课，差不多就该开学了。

　　面对家长们的赞扬，黄老师还有些不好意思，“我教这些孩子也谈不上是教育理想，只要是老师，有时间有机会都会去做的。”

　　在他看来，最好的教育，就是牵着孩子的手，陪伴他们慢慢成长。

　　现在的小学，男老师算得上是“稀有物种”，教语文的男老师就更少了。

　　“当初毕业时，本来想去教初中的，后来学校推荐我来当小学老师。想到初中生我可能管不牢，自己又喜欢小孩子，于是就来了丁蕙小学。”黄光平笑着说。

　　“自从当了小学老师，工作时天天在一堆女老师中间，我发现我的性格都有点变了。”黄光平说，刚来学校时自己是个“糙汉子”，不及女老师细心，后来和女老师们相处久了，也慢慢变得细致起来。

　　“刚来的时候，带的是一年级。因为没有经验，还闹了乌龙。”黄老师说，“班上有个大大咧咧的男孩，我一直以为他应该能够很快适应小学的生活，就没太管。直到有一天，发现那个孩子眼睛红红的，找到家长一问，才知道他几乎天天都是哭着上学的。再问才知道，原来班上很多学生都觉得我太严厉，很怕我。”

　　“私底下我是一个比较随和的人，但是一直觉得老师应该要有威严，所以上课时比较严肃，没想到孩子竟然这么害怕我。”发现问题后他便向身边的女同事们请教，到了课间主动和学生们聊天、玩游戏。

　　孩子们现在都说，课堂上，黄老师是严格的老师，下课了就是一个有趣的朋友。

　　钱报记者采访当天，果然发现，一下课，黄光平就和学生们玩起了游戏。

　　“老师你又输了，输了要惩罚的！”一个穿蓝衣服的孩子大声喊着。

　　“不行，不行，所有比赛都是三局两胜，还要再来一次才算数。”黄光平“孩子王”的本性全暴露了。

　　一旁的江老师偷偷告诉记者，黄老师还是一枚暖男，“前两天，我想叫他一起吃午饭，他却说要回家给老婆烧饭。”

　　“老婆怀了二胎，我怕她太累，所以这个暑假就当她的‘专职司机’和‘保姆’。”黄光平笑着说，他的大孩子18个月大，因为夫妻俩工作太忙一直放在老家，和孩子见面的机会比较少。现在，他的愿望就是有一天能把孩子接来杭州，一家人团聚。(记者 梁建伟 通讯员 陈宏程 胡海文)

编辑： 唐巧燕

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