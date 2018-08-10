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孩子面前，请放下你的手机

2018-08-10 09:02 来源：南方网
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“我在你身边，你却低头玩手机”

手机正深深影响着家庭生活

很多爸爸妈妈沉迷玩手机

孩子也渐渐模仿成为“低头族”

亲子之间的沟通交流越来越少

你不亲近孩子

孩子也很难走进你的内心世界

其实

智能手机本身并没有对错

关键在于家长如何使用

如何约束自己

给孩子高质量的陪伴

今天，一起来听听杭州市西湖区教师进修学校赵纪华老师的建议。她告诉我们：放下手机，与孩子真正在一起，从约束自己的行为开始↓↓↓

01

父母沉迷手机给孩子带来的影响

1. 父母“机”不离手，孩子加盟“低头族”

父母的言行对孩子产生深远的影响。父母经常陷入看手机模式，很容易被孩子模仿，导致孩子也对手机“爱不释手”，沉迷其中，轻则影响学习，重则影响身体发育。

2. 父母“机”不离手，孩子不擅于沟通交流

良好的亲子关系需要家长关注和提高亲子沟通的能力和水平。当父母不自觉地成为“低头族”时，必然导致与孩子间的交流和互动减少。

3. 父母“机”不离手，孩子更容易感到孤单

因为玩手机，父母更多地沉浸在自己的需要之中，很少干预孩子的事情。“忽视型”教养方式下成长的孩子，适应能力和自我控制能力往往比较弱，更容易感到孤独无助。

02

父母离不开手机的原因

1. 跟父母的身份认同有关

从一个“自由自在”的人转变为一个“有家有孩子”的人，意味着要承担更多的责任和义务。很多年轻的父母没有完成角色身份的转变。

2. 过分认同自己是教育者的角色

很多家长把自己看作是教育者，没有成为孩子成长的参与者和体验者。沉迷手机的父母，会要求孩子去完成作业或者去做他们认为孩子应该做的事情。

编辑： 唐巧燕

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