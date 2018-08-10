缴纳留学费用宜选正规渠道

海外大学的秋季入学季渐近，留学缴费高峰期随之而来。留学的费用可不是一笔小数目，面对大额资金的跨国汇款，准备出国留学的学生与家长需要谨慎对待。

海外大学的秋季入学季渐近，留学缴费高峰期随之而来。留学的费用可不是一笔小数目，面对大额资金的跨国汇款，准备出国留学的学生与家长需要谨慎对待。

虽然手续繁琐限制多

传统缴费方式仍是首选

赴海外留学深造的中国学生数量逐年增多，在跨国缴纳学费时，相当多的留学家庭仍选择传统方式缴费——通过信用卡、借记卡和银行电汇支付。

目前正在英国莱斯特大学攻读硕士学位的杨纪明说，与新兴的第三方支付平台相比，传统缴费方式更具“安全感”，所以身边的很多留学生同学采取传统的支付方式。“因为在登录国外的第三方支付平台网站填写信息时，学子可能会产生畏难情绪，害怕出现操作上的失误，因此去银行由银行工作人员操作汇款更为稳妥。”杨纪明说。

当然，与新兴的支付方式相比，传统缴费方式也存在明显的缺点，即手续繁琐、自己经手操作时容易出错、效率低。杨纪明在国外开设借记卡账户时，面对繁琐的开户程序他差点打退堂鼓。和国内银行不同，留学生在国外银行开户的流程十分复杂费时，需要多道手续、多项证明。

“首先，要到学校开具相关证明；然后去银行预约具体时间；最后，在约定的时间拿着所需材料办理开户……而在开学前的一段时间里，大批的国际学生都会扎堆预约办理开户，因此很难预约到合适的时间段。再加上国外银行往往工作人员较少、业务效率较低，整个流程非常繁冗拖沓。”杨纪明表示。

此外，部分传统缴费方式有支付额度的限制，还要按照一定比例收取手续费。在法国里尔政治学院读研的于赫男，曾因信用卡的支付额度低于学费，在使用信用卡支付学费时遇到了问题。她说：“因为在出国前和银行沟通不充分，没有调高每日信用卡使用额度，导致我在开学报到当天没能及时完成缴费。”

第三方支付平台兴起

便捷与风险并存

近年来，第三方跨境支付平台在留学市场上开始出现，选择用此方式缴纳学费的留学生逐年增加。目前较为知名的第三方缴费平台有易思汇、飞汇和西联汇款等。大部分第三方支付平台都支持人民币直接支付，免除了排队、换汇、填写电汇单等繁琐过程，较好地弥补了传统缴费方式的不足。

郭萍从事留学服务行业。她认为第三方支付平台是留学家庭缴纳学费时便捷又实惠的选择。“相对传统缴费方式来说，第三方支付平台的手续费更低，在0.3%到0.5%之间。而且对于那些不太懂电脑或者英文的留学生家长来说，第三方支付平台能提供更及时、周到的服务，减少采用传统支付方式时遇到的困难，因此这种缴费方式更适合他们。”

但她也提到了第三方支付平台存在的风险。“第三方跨境支付平台是一个新兴产业，其安全性及稳定性还有待考量。除了与中国几大银行建立合作关系的支付平台外，其他名不见经传的支付平台的使用风险还是比较大的。”郭萍说。

北京明德立人教育咨询有限公司留学规划师车畅建议，家长和学子在使用第三方支付平台缴纳学费时，应尽可能选择口碑较好、知名度较高的支付平台。她表示：“目前第三方跨境支付平台有很多，家长和学生们一定要在支付前多上网搜集或找专业人士了解平台的相关资料，比如支付平台信息、创办年限、公司业务以及是否存在资金安全风险等。”

“学费代缴”陷阱多

谨防“打折套路”

随着留学缴费高峰期的到来，与之相关的学费诈骗案件也进入多发期。近日，广东省韶关市浈江区警方成功抓获学费欺诈案嫌疑人，其专以海外留学生为目标，以“代缴学费只要七折”为诱饵，先后诱惑了13名留学生上当受骗。

在此类“学费代缴”的骗局中，骗子往往会在前期给出一些蝇头小利，比如免除手续费或者学费打折，让受害者尝到一点甜头，放下防备心，一些贪图便宜和便利的学生会因此上当受骗。而被骗留学生常常因身处国外，跨国报案难度较大，被骗的钱款很难追回，导致经济损失严重。

对此，车畅提醒广大留学生及其家长，一定要提高防范意识，不要贪图省事、抱有侥幸和投机心理。“包括学费、住宿费在内的所有费用都需要通过正规渠道、按照学校官网要求的方式进行缴纳。要想完全杜绝安全隐患和风险，通过信用卡、借记卡和银行电汇等传统的缴费方式是最为妥当的。希望留学生和准留学生们在缴纳留学费用这件事上提高安全防范意识，避免经济财产损失。”