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学子海外租房过程陷阱多 还需多留心

2018-08-10 08:56 来源：人民日报海外版
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　　“置个属于自己的小窝”是学子需要首先解决的问题。

　　校外租房，虽然降低了生活开支，也有一定的自由和便利，但同时也会带来了一些新的麻烦。

　　校外租房的理由

　　想拥有私人空间

　　何川（化名）目前在日本的语言学校学习日语等课程，为向大学院（相当于中国的研究生院）升学做准备。刚来日本的时候，何川住在学校的宿舍里，但不久他就从宿舍搬了出来：“日本的情况和欧美的学校不同，学校宿舍价格相对便宜，但条件稍差一些。语言学校的集体宿舍都是两人甚至3人合住一个房间，没有私人空间，容易互相影响。时间长了，难免产生矛盾。这时合住的一方搬出去住往往是一种无奈但有效的解决方案。”

　　就读于萨凡纳艺术与设计学院的白彦（化名）表示，自己在了解到学校宿舍的相关情况之后，直接选择了租房。“租房相对于学校公寓的好处是更加自由，有私人空间，也有更多的活动空间，并且因为学校宿舍不具备厨房，在饮食方面也比租房住更加局限。因此我选择租房住。”白彦说。

　　就读于日本东京工科大学的陆青山（化名）也遇到过同样的问题：“刚来东京时我选择了住语言学校分配的学生宿舍，不过没有多久我就搬了出来。”宿舍条件较差是他选择自行租房的主要原因，“卫生条件较差、学生素质参差不齐。半夜吵闹的、乱用他人物品的行为并不少见。最初我还以为我所住的宿舍是个例，后来我在与朋友的交谈中发现，大多数语言学校的宿舍都存在这种情况。”

　　“居住在集体宿舍的好处是有更多的机会交到异国朋友，还会有宿舍管理员帮忙处理一些生活上的琐事，省去一部分需要去市役所（即面向居民、为居民办事的当地行政单位）办事的麻烦。但得与失相权衡，我相信多数拥有较强独立生活能力的学子会选择自己租房。”陆青山说。

　　花钱多，面积小

　　但求舒适、环境好

　　在世界许多国家，留学生校外租房的现象比较普遍。自己住，安全吗？费用更低吗？每个国家情况不同，答案也不尽相同。但是年轻人希望独立、追求舒适的居住环境的目标是一致的。

　　何川目前独自租住在位于东京都23区的公寓中。相比于日本其他地方，这里的房价相对较高，房租每个月8.5万日元（约合人民币4900元），水电费、上网费另计。对于现在租的公寓，何川感觉很满意。“房子面积不大，一个人住刚好，打扫起来也不费劲。日本的出租房子一般都不带家具，需要自己去买。现在用的桌椅、床、洗衣机、冰箱等差不多都是我在二手店买的。但房子里其他的基础设施还不错，灶台、独立卫生间等一应俱全。”何川说。

　　改善住宿条件，是很多学子选择在校外租房的理由。陆青山说：“日本的公寓条件一般较好，大多数地方（除了新宿等重要交通枢纽）的租金也并不比学校宿舍贵多少，比如我现在的房子月租金10万日元，房内可容纳4人居住，生活环境要比学校宿舍好很多。”

　　除此之外，在校外租房，学子可以自由选择地点，居住的安全性能得到较好的保障，环境也更让学子满意。何川说：“我住的公寓装有防盗门，谁来敲门都可以通过屋内的监视器看到，闲杂人等甚至连楼都进不去。现在，这种安全系统已经在很多小户型的公寓普及。”

　　租房过程陷阱多

　　还需多留心

　　值得注意的是，一些留学生因缺乏租房经验而落入各式各样的租房陷阱中。找房子，是租房的第一步，也可能是学子面对的第一个“坑”。

　　“之前有一个朋友通过中介租房，每个月都多支付2万日元左右的杂费，到最后才知道是被房东坑了，也无法追回损失，”陆青山说，“所以，为避免损失，尽量不要通过非正规渠道租房。我是通过日本正规的中介中心租到现在的房子的，也一直都选择和对租房事宜更了解的前辈合租，由他们去处理这方面的相关事项。”

　　除了找个靠谱的中介，学子也要对自己的租房目标心中有数。就读于新西兰高等教育学院的李辉（化名）说：“要注意房子的地理位置、地势高低，房间的朝向以及周边的设施。在新西兰，并不是所有的医院都是24小时营业，所以要提前了解房子附近24小时急诊医院的所在地，以备不时之需。”

　　租房当然要考虑费用，而这也是学子容易中圈套的地方。何川说：“多数情况下，在日本租房要先交一笔金额不菲的‘头金’，其中包含了房屋保险、押金等各种费用。但这个头金里面有两种费用需要注意，一个是‘礼金’，一个是‘押金’。这两笔费用加起来还是不少的，有的甚至相当于两个月房租。所以留学生要根据自身经济承受能力去选择，也可以选择无需礼金和押金的房子租住。”

　　校外租房在退房时也容易遭遇问题。李辉说：“我身边很多朋友在退房时，房东以各种理由拒还押金，有的最后通过报警才解决了问题。所以建议大家在新西兰租房时最好和房东签订住房租赁协议，这样能保障双方的权益。”

编辑： 唐巧燕

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