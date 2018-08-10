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我省专科批次院校第一次征集志愿9日开始投档

2018-08-10 08:56 来源：南方网
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　　8月9日，省招生办对专科批次院校第一次征集志愿进行了投档，共投出考生25787人，其中，文科类投出17125人，理科类投出5877人，美术类统考投出1906人，音乐类统考投出394人，体育类投出485人。本次征集志愿生源情况良好，多数院校基本满档。

　　从投档情况看，专科批次公办院校依然受到考生“热捧”，文科类、体育类和音乐类统考大部分院校基本满档，只有少量院校尚存一些缺额，美术类统考还有一些院校缺档。

　　从投档分数看，参加征集志愿的大部分院校投档分与原录取最低分数线相差不大，特别是绝大多数公办院校还高于原录取最低分数线，降分院校多为民办院校和中外合作办学专业。比如，文科类仅有19所院校降分，其余院校基本在原录取最低分数线上满档。但是生源不平衡问题仍然存在，特别是一些民办高校的生源仍不理想，缺额较大，文科类缺额比理科类更多。比如，文科类尚缺额2.1万多人，主要集中在广东工商职业学院、广州东华职业学院、广东酒店管理职业技术学院等院校；理科缺额1.7万多人，主要集中在广州华夏职业学院、广州珠江职业技术学院、广东文理职业学院、广州华南商贸职业学院和广东创新科技职业学院等院校。

　　根据招生录取日程安排，专科批次院校第一次征集志愿8月10日录取结束，随后将进行第二次征集志愿录取，请广大考生密切留意和关注。

编辑： 唐巧燕

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