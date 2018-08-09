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学有所教，从“有学上”到“上好学”

2018-08-09 09:43 来源：人民日报
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数据来源：教育部、国家信息中心大数据发展部 统筹：唐露薇 臧春蕾 制图：沈亦伶

　　从“没学上”到“有学上”再到“上好学”，改革开放40年来，我国教育大步向前。近年来，国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例连续保持在4%以上。人人都有学习途径、人人享有出彩机会，学有所教真正落到了实处。

　　百年大计，教育为本。据教育部统计，2017年，全国教育经费总投入达42557亿元，比上年增长9.43％。其中，国家财政性教育经费为34204亿元，比上年增长8.94％。数据显示，2017年，全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均教育经费总支出均比上年有所增长，增幅分别为：13.21％、6.82％、9.60％、10.70％、8.11％、9.75％。教育投入越来越多，教育资源越来越优质，学习路径越来越广。

　　949.36万人

　　义务教育阶段专任教师

　　义务教育阶段优质资源的覆盖面逐步扩大

　　在安徽铜陵，每个孩子进入小学或初中前，都会经历一场“分班大会”。学校将学生们按照性别和入学学业水平进行“S排序”，通过现场抽签，决定学生与班级及任课老师的组合。这样的“阳光分班”政策，是在按片区就近入学之后，促进教育均衡发展的一种新探索。“各个学校、各个班级之间的师资配比都很平衡，没有快班和慢班之分，孩子们在同一起跑线上，压力自然就小了很多，我们家长也很满意。”铜陵二中学生家长佘海霞说。

　　从新中国建立到改革开放初期，扫除青壮年文盲、普及九年义务教育的行动让“有学上”不再是难题。1978年小学阶段净入学率为94%、初中阶段毛入学率为66.4%，而2017年这两个数据已分别达到99.9%和103.5%。2017年全国教育事业发展统计公报显示，目前，我国共有义务教育阶段在校生1.45亿人，专任教师949.36万人。

　　当下，追求高质量教育、寻求均衡发展成为义务教育的重要任务。自2013年国家启动义务教育发展基本均衡县（市、区）督导评估认定工作以来，各地新建改扩建学校约26万所，增加学位2725万个，补充教师172万人，参与交流的校长和教师达243万人次。截至2017年底，全国通过督导评估认定的县（市、区）数量达2379个，占81%，有11个省（区、市）整体通过督导评估认定。

　　数字的背后是教育发展的生动变化：一栋栋美丽的校舍拔地而起，一间间设施完备的实验室投入使用，更多名师走进师资相对薄弱的学校，优质的课程通过互联网传入偏远地区……义务教育阶段优质资源的覆盖面逐步扩大。

　　“下一步，我们将持续增加经费投入，着力解决当前义务教育发展中长期存在且百姓反映强烈的择校、大班额、学业负担过重、‘豪华校’建设等重点难点问题；大力推进农村学校标准化建设，加强控辍保学工作；深入实施素质教育，加强课程教材建设，全面推进集团化办学、学区制改革、学校联盟、城乡结对等，带动薄弱学校更好更快发展。”教育部教育督导局局长何秀超表示。

编辑： 唐巧燕

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