说话不算数的父母，会输掉什么？

在很多父母眼里，撒谎是孩子最坏的行为之一。然而，很多父母在孩子面前也没有做到诚实守信，说话算数。

在很多父母眼里，撒谎是孩子最坏的行为之一。然而，很多父母在孩子面前也没有做到诚实守信，说话算数。

“做完作业，周末妈妈带你去游乐园。”“这次考试进了前十，妈妈给你买新球鞋。”为了达成某种目标，不断地给孩子一些承诺，但是一旦目标达成，有些父母就把自己的承诺忘得一干二净，殊不知这会给孩子带来伤害。说话不算数的父母，会输掉了什么？一起来听听教育专家、北京师范大学副教授钱志亮怎么说↓↓↓

01

输掉了孩子的信任

父母答应过孩子的事情，孩子都会记得的。

我一朋友，为了让儿子暑假多练练字，就告诉他，只要每天练习3页的钢笔字，开学前带他去欢乐谷玩。孩子真的每天都坚持了，但朋友却以天气热为由反悔了。

孩子特别生气，饭都不吃躲在房间里。朋友无奈地说：“这孩子都是被我惯的，一点委屈都受不了。”

我告诉她：“根本不是孩子的问题。答应孩子的事你就要做到，不想做当初就不要承诺。现在你无法兑现承诺，还指责孩子不可理喻，孩子当然委屈！”

孩子在生命之初，他们无条件信任父母，父母的一词一句，孩子都会当真，铭记于心。父母经常说话不算数，实际上是在摧毁孩子对自己的信任。

心心念念的期待落空，孩子积攒的失望就越多，慢慢地，他们不再相信父母，不愿跟父母沟通，亲子之间产生隔阂。

02

输掉了父母的威信

父母失去了孩子的信任，也就失去了威信。

不信任父母的孩子，也慢慢地不愿意接受父母的说教，父母的话，很难引起孩子的重视和积极响应。

有一同事对我说：“小的时候，每次出糗，我都求我妈，不要告诉别人，她信誓旦旦地保证不会说出去，可是过几天，身边的亲朋好友知道了。”

“几次之后，我什么都不愿意对妈妈说，也不想听她说，甚至在日记本上写着：永远不要相信爸妈，他们都是骗子。”

在孩子眼中，一个说话总是不算数的妈妈，她的话语已经失去了力量。

“言必信，行必果”是父母拥有威信的重要条件，这样才会让孩子感到父母是说到做到的，从而自觉地听从父母的教育。

03

输掉了做父母的榜样

父母总是在孩子面前撒谎、说话不算数，他很可能也会学着说谎。

有一则老故事叫“曾子杀猪”，曾子妻子要去赶集，儿子吵着要跟去，为了安抚儿子，曾子的妻子答应赶集回来就给儿子杀猪吃。

妻子赶集回来了，发现曾子已经准备杀猪了，妻子慌忙解释说：“我不过是开玩笑罢了。”

曾子摇摇头说：“今子欺之，是教子欺也。”

孩子的模仿能力很强，很容易受到父母行为的影响，如果父母言行不一，孩子很可能在日常生活中跟着模仿。

托尔斯泰曾说过：“全部教育，或者说千分之九百九十九的教育都归结到榜样上”。

父母说话不算数，又怎么能要求和指望孩子说话算数呢？

教育孩子的过程中，难免会说一些善意的谎言，但这并不是我们可以一而再，再而三对孩子言而无信的理由。

试着尊重孩子，把他们真正地当作一个独立的个体看待，而不是总觉得孩子小不记事，可以随便欺骗。

珍惜孩子的信任，不要敷衍孩子，承诺孩子的事情尽量做到，如果确实因为迫不得已的原因而不能及时兑现诺言，记得耐心地和孩子说明情况，并和孩子道歉并补偿。

每一个承诺的背后，都是孩子的一份期望，实现不了的承诺，就别轻易对孩子说。

来源丨 微言教育