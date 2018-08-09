考研趋势大扫描：非全日制考生逐渐增多

近年来，在高校里，“考研热”已经成为一种趋势，不论是为了延缓就业还是为了提升学历提高自己的竞争力，考研都无疑成为很多人的一种首选“姿势”，一些学校的部分专业甚至出现一个班只有几个学生选择直接就业的情况。

近年来，在高校里，“考研热”已经成为一种趋势，不论是为了延缓就业还是为了提升学历提高自己的竞争力，考研都无疑成为很多人的一种首选“姿势”，一些学校的部分专业甚至出现一个班只有几个学生选择直接就业的情况。

暑期正值考研人复习的“黄金时段”，不论是应届生还是往届生，大都处于焦灼复习的阶段。日前，中国研究生招生信息网发布了近四年的全国硕士研究生报考数据分析报告，不论是正在备考的人还是想要考研的人，大家都可以通过这几年的数据来一探目前的考研趋势，了解下自己所处的环境。

趋势一：考研报名人数持续增长 竞争依旧很强烈

从上图我们可以看出：近几年考研人数屡创新高。为什么大家都纷纷选择考研呢？根据近年来的调查，中国研究生招生信息网认为：第一，如今本科生数量越来越多，随着用人单位不断提高招聘门槛，很多考生为了提升自己的就业竞争力，纷纷加入考研队伍；第二，出于“名校情结”，很多高考失利最终上了普通本科院校的学子希望通过考研实现去理想学府深造的机会；第三，2017年在职考生首次纳入统考，往届生很多出于升职或换工作等原因而加入考研大军。

数据来源：教育部2014-2017年全国教育事业发展统计公报（单位：万人）

根据《学位与研究生教育发展“十三五”规划》要求，到2010年，在学研究生总规模要达到290万人（包括博士和硕士）。据教育部2017年全国教育事业发展统计公报，2017年在学研究生263.96万人，因而研究生的招生规模依然会适当扩大，但是在考研报名人数持续增长的情况下，部分高校的推免生比例也在不断扩大，对于通过统考方式来考研的学生来说竞争依然比较强烈。

趋势二：往届生读研比例逐步增强 工作学习两不误

由河北及湖北两省的数据图可以看出，往届生考研的比例逐渐扩大成为一种趋势。考研学生主要分为应届毕业生和往届毕业生两类，很多毕业生往往还会加入到第二次考研甚至多次考研的行列。2017年在职研究生纳入统考之后，考取双证不必脱产学习，能够满足既能赚钱养家又不耽误提升学历的需求，在政策的影响下，在职考生的积极性自然随之高涨。

趋势三：瞄准专硕的考生比例逐年提升

《学位与研究生教育发展“十三五”规划》指出，到2020年，专业学位硕士招生占比要达到60%左右。受招生计划增加的影响，专硕的报考人数增长明显，多地甚至出现专硕报考人数超过学硕的现象。以北京为例，2015年考取专硕的考生占比为43%，到了2018年，这个比例则高达54.7%。这与专硕逐渐获得社会认可也不无关系。

专硕相较于学硕更加注重实践，且目前很多学校的专硕学制时间较短，因而对于一些对学术研究兴趣不浓、想要以学历作为“敲门砖”快速就业的学生来说，攻读专硕则成为首选。《学位与研究生教育发展“十三五”规划》也指出，要积极发展硕士专业学位研究生教育，建立以职业需求为导向的硕士专业学位研究生教育发展机制，并且继续推动专业学位教育与职业资格衔接，对于实践性较强的学科学生来说，专硕自然也会越来越受欢迎。

趋势四：女生考研比例稳居C位 扛起考研“半边天”

女生考研的比例依然居高不下，近年来牢牢占据六成，成为考研群体主流。女生为何偏偏爱考研呢？据小编的观察，从心理层面来说，男生和女生对未来的期许不一样，很多男生有更大的经济压力，希望能早一点进入社会赚钱养家，而女生则相对期望稳定，找工作相对较难、工作压力大是很多女生决定考研的一个原因。此外，如今的女孩子更加期望能够保持经济独立和精神自由，希望通过获得较高层次的教育之后更好地把握自己的未来，在求职方面也更加有优势。

趋势五：非全日制成为众多在职考生首选

2016年9月，教育部办公厅印发了《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》。这意味着人们耳熟能详的在职研究生纳入非全日制研究生，与全日制研究生实行并轨统考。

非全日制研究生毕业后，将拥有“双证”(学历证书和研究生学位证书)，和全日制研究生相同。因此，非全日制研究生日益成为众多在职考生的首选。

趋势六：MBA、会计、法律硕士等专业依然很热门

据研招网数据，以北京为例：2018年，工商管理专业报考人数居首，为19749人，随后为会计专业的13124人和法律硕士(非法学)专业的12957人，报考人数居第四至十位的专业依次为金融、公共管理、计算机技术、法律硕士(法学)、广播电视、软件工程、计算机科学与技术。2016年，报考“工商管理”的人数为13395名，居各专业报考人数之首，报考会计的人数为9369名，报考“法律硕士(非法学)”的人数为7608名(不含推免生)，分别居第二位和第三位。工商管理、会计、法律硕士（非法学）连续数年成为报考专业的前三甲，依然是最热门的专业。