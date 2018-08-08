高二到高三如何顺利转型？

高考已经结束，暑期已经过半，高二的同学们已开启备战高考的生活了，那么从高二到高三要如何顺利转型？一起来学习一下吧！

高考已经结束，暑期已经过半，高二的同学们已开启备战高考的生活了，那么从高二到高三要如何顺利转型？一起来学习一下吧！

变身第一步：吃住行向高三靠拢

高三的学习同高一高二有很大不同。高考的日益临近让每个人都感到无形的压力，而从前的学习方法、策略也不再适应高三快节奏、高效率的学习。

放弃“最后的疯狂”

新高三生首先要明白，高三要做好吃苦的心理准备。有的学生想在开头几个月“享享清福”，中期再苦战；有的学生被某些“过来人”的“神话”迷惑，以为高考前3个月拼一下，就可提高50分，这种想法都是错误的。

开头的几个月自由支配的时间较多，新高三生不妨给自己制定一个较为详细的操作性强的作息时间表，同时还可针对自己的薄弱科目，有选择地请家教或上辅导班。

锻炼：

储备充足体能

由于高考不仅是拼知识，也是拼毅力和体力。每年高考前，都有一些考生因生病坚持不到最后，即使有顽强的毅力，带病坚持到了最后，效果也不好。

老师们认为，考生可利用闲暇时间，给自己储备充足的体能应对备考。新高三生要按正常的作息时间安排自己的学习、生活，劳逸结合。生活上要注意合理的膳食营养及饮食卫生，坚持体育锻炼，增强体质。体育锻炼可选择打球、跑步、游泳、跳绳、立定跳远、仰卧起坐等。男生每天坚持跑1000米，女生每天坚持跑800米是个不错的选择。

饮食：

制定高三食谱

在饮食方面，高三学生体力和脑力消耗都较大，因此营养要跟上。但也并不是吃多好，每天大鱼大肉或者盲目吃大量补品，关键是营养搭配要均衡。家长可和准高三生们一起制定一个适合自己的营养食谱，以备应对高三。

父母：

和“准高三生”齐转型

面对着即将到来需要全力奋斗的一年，高三生和他们的父母无论在物质上还是心理上都不断做着准备，这时候曾经走过高考的人留下的经验和忠告，可能会让我们的考生和家长们找到通向胜利的捷径，与经历过高考和正在经历高考的人交流一定会有在其他地方得不到的收获。